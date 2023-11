Érkezik a Városliget újabb nagy fejlesztése

Mérföldkőhöz érkezett a tízéves Liget Budapest Projekt, amely a Városliget megújításáért felel 2013 óta. A Néprajzi Múzeumban 2023. november 24-én tartott sajtótájékoztatón Baán László és Gyorgyevics Benedek többek között az eddigi sikerekről és kihívásokról beszéltek, valamint arról, hogy a következő nagy volumenű projekt, az Új Nemzeti Galéria is lassan elkészül. A fejlesztést várhatóan jövőre kezdik és 2028-ra fejezik be. Az eddigi eredmények prezentálására létrehoztak egy ingyenesen látogatható tárlatot a Néprajzi Múzeumban.

A Liget Budapest Projekt nevéhez – noha kezdetben bizalmatlanság fogadta – mára számos fejlesztés köthető, a november 24-én, pénteken tartott sajtótájékoztatón elhangzottak alapján pedig ezeknek sora még nem ért véget. A tervek szerint jövőre nekilátnak a következő nagy projektnek, az Új Nemzeti Galéria fejlesztésének.

A legnagyobb még hátra van

Az esemény, amelyet a Néprajzi Múzeumban tartottak, egyben megnyitó is volt. Egy új kiállítást szerveztek, amelyen az elmúlt tíz év sikereit szeretnék prezentálni. Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa elmondta, noha „fantomok” támadták őket, hogy a projekt majd elpusztítja, betondzsungellé változtatja a ligetet, tíz év távlatában sikerült rájuk cáfolniuk.

A 10 éve kezdődött Liget projekt tekintélyes része mára megvalósult, beleértve a Magyar Zene Házát, a Néprajzi Múzeumot, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központot, a pincétől a padlásig megújult Szépművészeti Múzeumot és Millennium Házát

– fogalmazott Baán László. Hozzátette:

A projekt már most jelentős eredményekkel bír, de még nem ért a végére: a legnagyobb és legfontosabb fejlesztése, az építészeti Nobel-díjat jelentő Priztker-díjas japán SANAA építésziroda által tervezett Új Nemzeti Galéria felépítése még hátra van

Arról is beszélt, hogy eddigi ígéreteiket betartották, most pedig a már évek óta emlegetett Nemzeti Galéria fejlesztésébe is belevágnak, amely elmondása szerint Európa páratlan képzőművészeti múzeumja lesz. Ha elkészül, akkor a miniszteri biztos szerint Európa legkomplexebb kulturális negyede jön létre Budapesten.

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója egy holland, urbanista gondolatot idézve elmondta, ha az ember budai életérzésre vágyik, akkor felmegy a várba, ha pestire, akkor az ötödik kerület szívébe a Vörösmarty térhez, ha pedig európainak szeretné érezni magát, akkor a Városligetet veszi célba.

Elmondása szerint tíz éve még arról beszéltek, hogy a közpénzt akkor költik el jól, ha az nem csak adott területre, de annak környezetére is hatást gyakorol. Példaként az újonnan felépített és fejlesztett irodaparkokat említette, valamint a környékbeli villarestaurálásokat.

A Városligetben végbemenet elmúlt tíz év fejlesztéseit egy speciális kiállítás keretein belül tekinthetik meg az érdeklődők a Néprajzi Múzeum látogatóközpontjában. A kiállításon elsősorban előtte-utána installációk, valamint videós vetítés és az elnyert díjak, elismerések láthatók. Továbbá elkészítették a városligeti hőlégballon apró mását is.

