Alföldi Róbert úgy tántorgott a színpadon, mintha ivott volna

A világ legszerencsétlenebb embere, Fekete Péter a Centrál Színház színpadán elevenedik meg előttünk. Az intézmény első premierjének újrahangszerelt bemutatásával ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Mint két évtizede, úgy most is Magyar Attila alakítja a címszereplőt. Az előadás további érdekessége, hogy Básti Juli és Alföldi Róbert most először játszanak egy színpadon. Martinovics Dorinát, Balla Esztert és Fehér Tibort is főszereplőként láthatjuk.

Ha meghalljuk Fekete Péter nevét, akkor a magyaroknak egyszerre három dolog is az eszébe juthat.

a kártyajáték, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ igazgatója, vagy a színdarab.

Mi most az utóbbiról szeretnénk beszámolni, ugyanis a budapesti Centrál Színház ismét műsorra tűzte a Fekete Péter című zenés vígjátékot – ezúttal nem Puskás Tamás, hanem a fia, Puskás Samu rendezésében.

Fekete Péter, azaz Pierre Lenoir kétbalkezes alak, akit mindenki ismer, vagy legalábbis mindenki hallott már róla. Miatta törik ki a szék lába, romlik el az időjárás, válik ecetté az alkohol, valamint miatta esik a tőzsde és dől be az ingatlanpiac.

Mindenki kineveti őt, ám akad olyan is, aki meglátja benne a lehetőséget. Hiszen ha kiderül egy képviselőről, hogy azért maradt alul a szavazáson, mert Fekete Péter rá szavazott, akkor nincs mit tenni: az ő balszerencséjére kell vállalatot indítani. A sármos és pénzhajhászó tőzsdecápa meg is teszi ezt.

Hát lehet annál jövedelmezőbb befektetés, mint részvénytársaságot alapítani másnak a pechjére?

Az üzlet be is indul, csakhogy közbeszól a szerelem: a dörzsölt úriember és a lúzer is találkozik a nagy Ő-vel. A megejtő szerelmi kergetőzést örökzöld slágerek tarkítják, a fináléban pedig már boldog párok szorongatják egymás kezét.

10 Galéria: Fekete Péter című zenés játékának próbáján a Centrál Színházban 2023. december 6-án. Fotó: Lakatos Péter / MTI

Áramütéses felütés

Már a darab elején elromlik a színház egyik lámpája, ekkor meg is jelenik a címszereplőnk, hogy megjavítsa, de – nincs ebben semmi meglepetés – megrázza őt az áram.

A néző meg örülhet, hogy az előadás nem marad el, hiszen ahol ő feltűnik, ott kő kövön nem marad.

Aztán megjelenik Hajnal Nikolett (Colette), vagyis az üzletember húga szerepében a bájos Balla Eszter, valamint Marie, a szobalány (Mészáros Piroska), majd egyszer csak az égből, vagyis a kéményből lepottyan maga Fekete Péter is, mert ő kéményseprőnek is alkalmatlan. Akkora robajjal érkezik, hogy az egész nézőtér füsttel telik meg.

A kétbalkezes főszereplőt – mint 20 éve, úgy most is – Magyar Attila játssza, aki egyszerűen zseniális alakítást nyújt, és nem tudunk nem hangosan nevetni minden egyes szaván és mozdulatán. A közönség többször is tapssal jutalmazza egy-egy monológját.

Az első felvonás alatt megismerjük a szereplőket közelebbről, de a hangsúly Fekete Péter bénázásán van. Amikor pedig Szőnyi Ella szerepében Básti Juli, és Charlie bácsi szerepében Alföldi Róbert is megjelenik, nem is értjük, miért várt ennyi időt arra a két színművész, hogy életükben először együtt lépjenek színpadra. Charlie bácsiról azt kell tudni, hogy folyton részeg (kivéve szilveszterkor), és Alföldi Róbert kiválóan alakítja ezt a szerepet.

már-már úgy tántorog a színpadon, mintha tényleg ivott volna pár felest, és bármi, amit mond, mosolyt csal a néző arcára.

Básti Juli pedig – mint Szőnyi Ella – nagyságos asszony igazi dámaként, vagy inkább dívaként áll előttünk. Érdes hangjával és karakán megjelenésével minden nézőt levesz a lábáról. Még azt is megmagyarázza, hogy Charlie bácsi nem is részeg, hanem valamifajta vegyész, aki igen jól bánik az alkohollal.

Martinovics Dorinára rá se ismerünk

A zenével és tánccal tarkított jelenetek remekül színesítik az amúgy sem unalmas történetet. A darab „legsármosabb” pillanata az, amikor színre lép a két jóképű fiatalember: Hajnal Lucien üzletember szerepében Fehér Tibor, és Angyal Gusztáv (Gaston) szerepében Ódor Kristóf (– akinek most volt lézeres szemműtéte, és el is mesélte, hogy ment). Női nézőként egyszerűen nem tudjuk levenni a szemünket róluk, olyan sármos táncot ejtenek.

Martinovics Dorinára – aki Claire-t alakítja, vagyis az üzletember fülig szerelmes gépírónőjét – pedig a darab elején rá se ismerünk, úgy elbújt a kalapja és a szemüvege alá. Szuperül hozza a darab másik szerencsétlen figuráját, akit egyébként még Fekete Péter és kinevet. De a szürke kisegér, vagy jobban mondva Betty, a csúnya lány az előadás végére szépséges királylánnyá alakul át, és láss csodát: csillogó-villogó ruhában, szemüveg nélkül, feltűnő frizurával már hajlandó észrevenni őt a jóképű tőzsdecápa is. Tényleg ennyit számít egy szép ruha?

10 Galéria: Fekete Péter című zenés játékának próbáján a Centrál Színházban 2023. december 6-án. Fotó: Lakatos Péter / MTI

A második felvonás már sokkal inkább a bonyodalmakról és a szerelemről szól, mintsem Fekete Péter balszerencséjéről, sőt kiderül, hogy valóban akkora balek-e a címszereplő, mint ahogyan azt mi gondoltuk.

Forróbb volt a színpad, mint a nap felszíne

A premier előtt a színészek is szóltak pár szót a színdarabról. A főszereplő Magyar Attila a visszatérésről ezt mondta:

Idén a Fekete Péter sokadik bemutatója visszatér a Centrál Színházba, oda, ahonnan indult. Furcsa, de olyan, mintha most próbálnám először, frissnek és rendkívül szellemesnek tartom. A játékkedvem pedig töretlen. Az előadás egy analóg világba tekint vissza, ahol az emberi kapcsolatok mélyebbek és személyesebbek voltak. Egy időutazáson veszünk részt: mi, alkotók kezeljük az időgépet, és remélem, ez az utazás a nézőknek is varázslatos élményt nyújt majd.

Puskás Samu rendező úgy véli, a gondterhelt időkben a Fekete Péter gyógyír a léleknek, neki pedig az első színházi emléke. Mint fogalmazott, a Fekete Péter olyan nívós bájjal terelget bennünket teljes egymásrautaltságunk elfogadása felé, hogy hirtelen karnyújtásnyira kerül egymástól fekete és fehér, magány és viszonzott szerelem.

És akkor ott van Básti meg Alföldi, pályájuk során először egy színpadon. Meg egy ablak a negyvenes évekre, amikor még komolyan mondtuk: »Tiszteletem, bocsásson meg, lekötelez.« Aztán Magyar Attila elfeledhetetlen balekja, Martinovics Dorina, Balla Eszter és Fehér Tibor sziporkázó triójával kiegészülve. Forróbb volt a színpad, mint a nap felszíne, amikor elkezdték próbálni a darabot. Örömteli munka, megtisztelő feladat.

A rendező édesanyja, Básti Juli szerint kiváló csapat állt össze arra az örömteli feladatra, hogy a Centrál Színház 20. születésnapja alkalmából újból műsorra tűzzék ezt a darabot. A színésznő azt mondta: „Csodás díszlet, csodás kosztümök. Míg várok a jelenetemre, boldogan nézem a fiamat a takarásból, hogy ő ne lásson engem. Tetszik a türelme, a nyugalma, humora, az ízlése.”

2023. december 8-án tehát bemutatták a világ legszerencsétlenebb emberéről szóló, a 30-as évek Budapestjén játszódó megejtő mesét, ami alapszituációját tekintve igencsak aktuális ma is. Fekete Péter pedig elhozta az évad egyik legszórakoztatóbb, kétfelvonásos darabját, amit gyerekek és felnőttek is egyaránt élvezhetnek.

Fekete Péterről Eisemann Mihály, Somogyi Gyula és Zágon István 1943-ban íródott művét Hársling Hilda átdolgozásában láthatják a nézők. Díszlettervező Bagossy Levente, jelmeztervező Kárpáti Enikő, világítástervező JasonTaylor, dramaturg Horváth Panna, zenei vezető Fekete Mari, remaster Puskás Dávid, a koreográfus Boronkay-Szalay Olimpia.

(Borítókép: Básti Juli (j), Szőnyi Ella és Alföldi Róbert (b) Ebes Károly szerepében Eisemann Mihály Somogyi Gyula és Zágon István Fekete Péter című zenés játékának próbáján a Centrál Színházban 2023. december 6-án. Fotó: Lakatos Péter / MTI)