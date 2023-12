Bárki élőben követheti ingyenesen a Concerto Budapest karácsonyi estjét

A Concerto Budapest karácsonyi Csajkovszkij-estjét 2023. december 22-én, este fél 8-tól ingyenes élő közvetítés formájában követhetik azok, akik nem jutottak be a zenekar karácsonyi hangversenyeire.

Keller András, a Concerto Budapest zeneigazgatója a karácsonyi Csajkovszkij-est iránti óriási érdeklődésre való tekintettel november végén úgy döntött, hogy a Concerto Budapest ráadáskoncertet ad, és délelőtt 11 órától is előadja az esti karácsonyi koncert műsorát, amelyben elhangzik Csajkovszkij Meditációja a Souvenir d’un lieu cherből, a D-dúr hegedűverseny, a Hattyúk tava-szvit és a Diótörő-szvit. Az est szólistája Baráti Kristóf, a koncertet Keller András vezényli.

A jegyek a délelőtti koncertre is néhány nap alatt elfogytak, így merült fel az élő közvetítés ötlete, melynek megvalósítását sikerült megoldani, így a hangversenyről készülő stream ingyenesen elérhető lesz a zenekar online felületein mindenki számára, aki Csajkovszkij gyönyörű zenéje által szeretne részesülni a karácsonyvárás örömében.

A zeneművészet fő célja a humánum, a szeretet és az emberi jó közvetítése, a lélek felemelése és érzelmi világunk kiteljesítése. Éppen ezért különösen fontos számomra, hogy karácsonykor minél szélesebb rétegekhez eljuttassuk a harmónia, a béke, a közösség és az egymásra találás érzését

– mondta Keller András, az együttes Kossuth-díjas zeneigazgatója a koncertközvetítéssel kapcsolatban, majd Kodály Zoltán szavait idézte: „A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, mind meghatványozza.”

Európában is az élvonalba került

Szabó Stein Imre, a felvétel kreatív producere, a zenekar nemzetközi stratégiai főtanácsadója a közvetítésről így nyilatkozott:

Az elmúlt három évben, túlzás nélkül állítható, hogy a Concerto Budapest nemcsak Magyarországon, de Európában is az élvonalba került a filmes felvételek és az élő közvetítések színvonala és nézettsége tekintetében. Úgy vélem, két fontos irány van a streamek esetében, az egyik amikor például egy Mozart-nap vagy Beethoven-nap közvetítésével olyan filmes jelenlétet tudunk létrehozni, amely ténylegesen újfajta befogadói dimenziót nyit. A másik irány tipikus példája a mostani helyzet, amikor a pillanat, a nap, az esemény ünnepélyességét tekintve hiba volna a koncertterembe be nem jutókat kihagyni a zenei élményből

Hozzátette azt is, hogy bár a telt ház, a zsúfolásig megtelt kórusülés és színpad mind a felvétel megfelelő megvalósítása ellen szólnának, ezúttal is méltó élményt nyújtanak majd a közvetítéssel. A koncertet 2023. december 22-én, este fél 8-tól a Bartók rádió is élőben közvetíti.

(Borítókép: A Concerto Budapest koncertje a Zeneakadémián 2023. július 14-én. Fotó: Mónus Márton / MTI)