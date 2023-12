Leslie Mandoki is búcsúzik Wolfgang Schäuble német politikustól

Leslie Mandoki Németországban élő magyar zenész is búcsúzott Wolfgang Schäuble-tól. A legendás német politikus szerdán halt meg.

Mint megírtuk, szerdán meghalt Wolfgang Schäuble német politikus, Angela Merkel egykori pénzügyminisztere. Korábban a CDU elnöke is volt, ezen a posztján követte Merkel. Most Leslie Mandoki, a Németországban élő magyar zenész is elbúcsúzott tőle.

Közösségi oldalán azt írta róla: a baloldal azt hitte, hogy jobboldali, a jobboldal azt hitte, hogy baloldali. Szerinte most, a válságok idején, ő lenne az, aki iránytűvel a kezében mutatná az utat.

A nagy tudása, és tárgyalókészsége nélkül az újraegyesítés egészen másként alakult volna, és ma nem lennénk NATO-tagok. Soha nem lesz még egy olyan ember, mint Wolfgang Schäuble. Ő az újraegyesítés építésze

– írta, hozzátéve, hogy Wolfgang Schäuble nélkül az államkassza már régen üres lenne, és szerinte most „Európa még jobban szét fog hullani”.

Elment egy erős európai látnok, aki mindig azt hangsúlyozta, hogy mi a közös bennünk, mi az, ami összeköt bennünket, kereste az összetartást, és formálta a szabadságot és a békét. Számomra ő egy tekintély volt

– fogalmazott a zenész.

Nemrég Orbán Viktor is elbúcsúzott a német politikustól: „Ma egy látnok német politikust, egy nagy európai államférfit és Magyarország igaz barátját gyászoljuk: Wolfgang Schäuble-t. Őszinte részvétemet fejezem ki családjának és Németország népének”.