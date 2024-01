Benedek Miklóst saját halottjának tekinti a Kulturális és Innovációs Minisztérium

Benedek Miklós 77 éves korában halt meg kedden. A gyászhír közzététele után pályatársai közül sokan írásban búcsúztak tőle, a közmédián pedig rendkívüli műsorváltozás volt.

Gyászhírekkel indult a hét

Benedek Miklóson kívül több másik ismert személy is meghalt a napokban. A Kulturális és Innovációs Minisztérium arról is közleményt adott ki, hogy Ferdinandy György Józsefet, az Attila- és Magyarország Babérkoszorúja díjas írót ugyancsak saját halottjuknak tekintik.

A tárca emellett saját halottjának tekinti Finta József Kossuth- és kétszeres Ybl Miklós-díjas építészt , a nemzet művészét is, aki még vasárnap halt meg 88 éves korában (a halálhírt hétfőn jelentették be).

A kulturális tárca mellett a Miniszterelnökségnek is gyászközleményt adott ki a napokban: ők Vízkelety Mariann egykori államtitkárt tekintik saját halottjuknak.