A világtól elszigetelt villából akarta megszöktetni a nagymama korú nőt

Egy szerelmi vallomás története intim, bensőséges világ, ahol az értelem sokszor alulmarad az előtörő érzelmekkel szemben. Amikor ilyen eseményről készül film, mind a helyszín, mind a forgatás hangulata képes kell legyen feleleveníteni azt a pillanatot, amikor két ember megnyílik egymásnak és önmagának.

Kevés jobb helyszín lehet erre, mint egy városi forgatagtól elszigetelt villa. Az Index stábja ellátogatott a ráckeresztúri Pázmándy-Brauch Kastélyhoz, ahol jelenleg különleges munka zajlik. Finom gyertyafénytől megfestett antik bútorok között fedte fel emlékeit és érzéseit egymás előtt Udvaros Dorottya és Blaskó Péter, pontosabban az általuk alakított karakterek, Estella és Berlioz, ahogy épp az Ők tudják, mi a szerelem című színdarab filmes adaptációján dolgoztak.

A korhű díszletben igyekszik rekord idő alatt létrehozni egy nagy volumenű alkotást Lajos Tamás producer és Rátóti Zoltán rendező vezetésével a több tucat szakemberből összeállított stáb. Rátóti Zoltán az, aki a film alapjául szolgáló színdarabot is rendezte a Nemzeti Színházban, amely hatalmas sikert aratott,

A rendező szerint számtalan lehetőség van egy színdarab filmes adaptálásában, amit igyekeznek is kihasználni. Az Indexnek arról beszélt, hogy noha változtattak némileg a színpadi szövegkönyvön és formátumon, ezt elsősorban azért tették, hogy a filmes közeg által kínált opciókkal maradéktalanul tudjanak élni.

– nyilatkozta Rátóti Zoltán.

Az aktív forgatási időszak mindössze kilenc nap, ahol igyekeznek minden 24 órában 9-14 perc használható anyagot felvenni. Mi a hetedik napon találkoztunk a stábbal. Rátóti Zoltán elmondta, hogy bár kimerítő ez a hajtás, meg lehet csinálni, és bízik benne, hogy a végeredmény beváltja a hozzá fűzött reményeket.

Noha azt még nem tudni, hogy a film lehetséges sikere a jövőben újabb színdarab adaptációkhoz vezet-e, Rátóti Zoltán tudna üdvözölni egy efféle kezdeményezést. A mostani projekt is úgy indult, hogy a rendező arra keresett lehetőséget, miként készülhetne televíziós felvétel a darabról, ebből született végül a film ötlete.

Bár magára színházi rendezőként tekint, amennyiben megkeresnék egy újabb filmes projekttel, megtiszteltetésnek venné. Továbbá úgy véli, az efféle produkcióknak köszönhetően, lehetséges hogy

Ez a film – ahogy arról az eseményt nyitó sajtótájékoztatón is beszélt Lajos Tamás producer – ötven-ötven százalékban valósul meg a Nemzeti Filmintézet és az MTVA együttműködéséből. Ez az első ilyen jellegű kooperáció, amely akár új utakat is nyithat a jövőben.

A darab főszereplője, Udvaros Dorottya a próbát megelőző sajtóeseményen arról beszélt, hogy a színház egyik különlegessége, amikor egy este alatt végigélhet az ember egy egész történetet. Ezzel szemben a forgatás töredezett munkafolyamat, ahol a kamera beférkőzik a gondolatok mögé, és ahelyett, hogy azzal kelljen foglalkoznia, hogy a színházterem különböző pontjain egyaránt megkapják a nézők az élményt, egyedül arra kell fókuszálnia, hogy átélje a pillanatot és mélyen átérezzen minden mondatot.

Lapunk kérdésére így válaszolt a színésznő:

Óriási különbség, hogy van egy kamera, amely körbejár minket. A színházban egy irányba játszunk. Az a cselekvéseink fókusza. Minden hangsúly arrafelé van. Itt viszont, ha csak félprofilból látszódom, a kamera akkor is látja az érzéseimet és gondolataimat. (...) Nagyon mély átélésre ad lehetőséget. Szinte csak Blaskó Péter személyét érzékelem ilyenkor, hiába van körülöttem a stáb. Annyira közel lehetünk egymáshoz, annyira halkak lehetünk, bensőséges lehet akár minden szemöldökmozdulat is. Ez a filmezés és a színpadi létezés között mindig is nagyon nagy különbség volt. Érdekes lesz, amikor visszamegyünk a színházba – mert ugye ezt játszani fogjuk továbbra is –, hogy ezekből a nagyon intim pillanatokból biztosan meg fogunk őrizni néhányat, amely be fog mosódni az előadásunkba is.