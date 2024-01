Russell Crowe mikrofont ragad, fellép a San Remó-i Dalfesztiválon

Russell Crowe Oscar-díjas filmsztár is fellép vendégművészként a februári San Remó-i Dalfesztiválon – jelentette be hétfőn Amadeus, a rendezvény művészeti igazgatója.

Az Új-Zélandon született, de Ausztráliában felnőtt színész nagy népszerűségnek örvend blueszenészként is. „Jelenleg filmet forgat Ausztráliában. Február 6-án fejezi be a forgatást, 7-én San Remóba jön, és 8-án élőben látható a Rai1-es csatornán” – számolt be róla az igazgató.

A San Remó-i Dalfesztivált február 6. és 10. között rendezik meg. Győztese képviseli majd Olaszországot az Eurovíziós Dalfesztiválon.

A francia határ melletti San Remóban megrendezett zenei fesztivál számos olasz zenei sztár pályáját indította el, köztük olyanokét, mint Eros Ramazzotti, Laura Pausini és Maneskin.

Az augusztusban elhunyt Toto Cutugno 15 alkalommal indult a San Remó-i Dalfesztiválon, amelyet 1980-ban meg is nyert Solo noi című számával. Az 1990-es Eurovíziós Dalfesztiválon Insieme: 1992 című szerzeményével első helyezett lett, Olaszország azóta sem nyerte meg ezt a versenyt.

Egy éve Crowe az X közösségi üzenetküldő szolgáltatáson arról írt, hogy olasz vér is csörgedezik az ereiben, mert egyik felmenője a közép-olaszországi Ascelo Piconiban élt. Januárban pedig közölte: az ő felmenője volt Anglia utolsó lefejezett embere.