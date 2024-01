Meghalt Grétsy László

Cikkünk frissül…

Grétsy László halálának hírét a magyar nyelv jövője – a nyelvi változások nyomában címmel rendezett konferencián jelentették be hétfőn kora délután. Mint mondták, az ismert nyelvész vasárnap

Álmában békésen elhunyt.

A bejelentés után egy perces néma csenddel emlékeztek meg róla

Nem sokkal később Blankó Miklós magyar nyelvész – aki a konferencián szóban közölte a gyászhírt – a közösségi oldalán írt is Grétsy László haláláról.

Decemberben még leveleztünk, néhány napja telefonon beszéltünk. Ma, a magyar kultúra napi eseményünk előtt kaptam a hírt: elhunyt Grétsy László tanár úr, mesterem, atyai jóbarátom

„A Teremtő rendezhette így: saját otthonában, álmában ment el, néhány héttel 92. születésnapja előtt” – tette hozzá.

A magyar nyelvművelés kiemelkedő alakja

A magyar nyelvművelés kiemelkedő alakja 1960-ban szerezte meg a nyelvtudományok kandidátusa címet az ELTE BTK-n, majd a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa, később főmunkatársa lett, valamint a mai magyar nyelvvel foglalkozó osztályvezetőjévé is kinevezték.

Később a Tanárképző Főiskolai Kar Magyar Nyelvi Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanáraként folytatta, közben az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának társelnökévé is választották, majd nyugdíjba vonulása után annak tiszteletbeli elnöke lett; ehhez hasonlóan az Anyanyelvápolók Szövetségében is előbb elnöki, majd tiszteletbeli elnöki pozíciót töltött be. Munkatársa volt több nyelvészeti folyóiratnak – például a Magyar Nyelvőrnek és az Édes Anyanyelvünknek –, de az Élet és Tudomány, valamint a Szabad Föld rovatvezetőjeként is működött. A Magyar Örökség díjjal 2007-ben, A Prima Primissima díjjal 2012-ben tüntették ki.

A legtöbben az Álljunk meg egy szóra! című műsorból ismerhették Grétsy Lászlót: az 1987 januárjában induló, hetente jelentkező ismeretterjesztő sorozatban tízperces adásokba tömörítve beszélgettek Vágó Istvánnal, a későbbi kvízmesterrel nyelvhelyességi kérdésekről.

Grétsy tanár urat 90. születésnapján köszöntve két olyan könyv megjelenéséről is beszámoltunk, amely az ő nevéhez kapcsolódott. Az egyik egykori tanszéki kolléganője, Erdélyi Erzsébet kötete, A nyelvész – emberközelből: Grétsy László, a másik pedig a Kiss Gáborral közösen szerkesztett Melyiket válasszam? című nyelvművelő könyvecske.