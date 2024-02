A Spotify letiltotta Kanye West dalát

Először csúszott az új lemez megjelenése, most pedig szerzői jogi panaszt nyújtottak be ellene. Kanye West és rapper társa, Ty Dolla Sign közös lemeze a Vultures nem várt nehézségekkel néz szembe, a rapper pedig Taylor Swift rajongóitól kezdve Ozzy Osbourne-ig mindenkivel összerúgta a port az elmúlt napokban valamilyen formában.

Alig pár napja jelent meg Kanye West superduójának (név szerint a ¥$) első lemeze, a Vultures máris áll a bál. Az album elviekben egy sorozat lesz, amelynek az első korongja 2024. február tizedikén vált elérhetővé, azonban jó néhány nehézséggel nézett szembe már most.

A lemez a megjelenés napján nem debütált minden streaming oldalon egyszerre, ahogy a nagy előadók munkáinál szokás, több hírportál pedig azon tanakodott, hogy vajon ez miért is történt. Az egyetlen vezető streaming oldal, amely eddig szemlátomást nem áll ellen, akadályozza, vagy kerüli West munkásságát, az az Apple Music.

Idővel a YouTube és a Spotify is kitette a rapper lemezét, de most újabb balhé indult. Ahogy az NME is megírta, az albumon szereplő GOOD (DON'T DIE) című dal ellen Donna Summer jogutódjai panaszt tettek, mert elmondásuk szerint

az egykori énekesnő I Feel Love című dalának részlete is szerepel benne.

Noha nem az eredeti, hanem annak átalakított verziója hallható West számában, a jogutódok szerint ez továbbra is engedélyköteles. A Spotify a bejelentés után nem sokkal tiltotta is a dalt, amely február 14-e óta nem elérhető – ezzel szemben a YouTube és az Apple Music oldalán még megtalálható.

Sorozatos viták

Kanye West gyakran keveredett jogi csatározásokba más előadók dalai kapcsán – ha csak a Gyöngyhajú lány esetére gondolunk –, legutóbb pedig Ozzy Osbourne-nal volt egy csörtéje, mert a rocksztár egyik dalát engedély nélkül használta fel koncertjén. A sötétség hercege finoman szólva is mérges volt, és keményen odaszólt Westnek.

Ha ez nem lenne elég, a rapper most Taylor Swift rajongóival is csatába szállt. Ahogy a The Standerd is megírta, West egykori „nemezisének” leghűségesebb rajongói, a Swiftie-k kampányba kezdtek, hogy kiszorítsák a rapper új albumát a Billboard top 10-ből. Ennek érdekében Beyoncé új dalát kezdték tömegesen streamelni, hogy maga mögé utasítsa a ¥$ zenéjét.



Persze West (várhatóan) nem örült ennek.

Követőinek azt üzente, hogy szerinte nincs harag Swift és közte, ráadásul amikor Taylor Swift nem tudta megszerezni a lemezei feletti jogokat – amiért régi albumait elkezdte újra kiadni – bevallása szerint támogatta őt.

Továbbá arról is beszélt a rapper, hogy szerinte Taylor Swift és Beyoncé egyaránt hatalmas inspiráció a zenei világnak, ráadásul szerinte több hasznot hozott jelenléte Swift karrierének, mint amennyit ártott. Úgy idézi a hírportál Westet: