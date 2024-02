Januárban tíz napot Izraelben töltött Fischer Iván, az Izraeli Filharmonikus Zenekar meghívására adott karmesterként koncerteket: a vendégszereplés üzenetértékű volt, ezzel is segíteni, támogatni akarta a háború áldozatait. Márciusban pedig az ő meghívására egy zsidó–arab együttes jön Budapestre. Fischer Ivánt az útról és arról is kérdeztük, hogy tud-e bármiben is segíteni egy-egy koncert a világban.