Ítélet született a Run–D.M.C. tagjának 2002-es meggyilkolása ügyében

Több mint két évtizeddel azután, hogy a Run–D.M.C. egyik tagját, Jam Master Jayt megölték egy New York-i stúdióban, két férfit ítéltek el gyilkosságért az ügyben. Karl Jordan jr. és Ronald Washington mindketten New York-iak és azzal vádolták őket, hogy megölték a zenészt egy drogeladás miatti vita során. Mindketten 20 évtől életfogytig tartó börtönbüntetéssel néznek szembe, miután a szövetségi ügyészek úgy döntöttek, hogy nem követelik a halálbüntetést – írta meg a Deadline.

A lemezjátszó-specialista Jam Master Jay – született Jason Mizell – Joseph „Run” Simmons és Darryl „DMC” McDaniels rapperekkel együtt alapította a legendás Run–D.M.C. nevű együttest az 1980-as évek elején. Az ügyészek szerint Mizell a 90-es évek közepén keveredett bele a kábítószer-kereskedelembe, amikor a csapat népszerűsége csökkent.

Azt állítják, hogy 22 font kokaint szerzett meg, amelyet Washington, Jordan és mások Marylandben akartak terjeszteni. Washingtont később megakadályozták az üzletben, és az ügyészek szerint összeesküvést szőtt Mizell megölésére, akit 2002. október 30-án egy queensi stúdióban lelőttek.

A 40 éves Jordan Mizell keresztfia volt, és mindössze 18 éves, amikor a bűncselekmény történt. Az 59 éves Washington régi barátja volt, aki Mizell húgánál lakott. Mindkettőjüket 2020-ban tartóztatták le, és ártatlannak vallották magukat.

Az ügy részletei

2020-ban letartóztattak két New York-i férfit a Run–D.M.C. Jam Master Jay meggyilkolásáért, közel 18 évvel a halála után.

2020. augusztus 17-én, hétfőn New York keleti kerülete letartóztatta és vádat emelt Ronald Washingtont és Karl Jordan jr. ellen a zenész, született Jason Mizell régóta megoldatlan gyilkossága miatt. A híres DJ-t 2002. október 30-án ölték meg queensi stúdiójában, amikor a két férfi lőfegyverrel a kezében belépett és több lövést adott le – derül ki a hivatalos dokumentumokból. Mizell 37 éves volt.

A jelentés szerint Jordan volt az, aki leadta a halálos lövéseket, kétszer lőtte meg Mizellt. Washington egy másik, a stúdióban akkor jelen lévő személyt lőtt meg.

A két férfi ellen nemcsak Mizell meggyilkolása, hanem további bűncselekmények miatt is vádat emeltek – többek között kábítószer terjesztése miatt. Jordant egy, kokain terjesztésére irányuló összeesküvéssel és hét, kokain terjesztésével kapcsolatos váddal is megvádolták.

Jam Master Jay, Joseph Simmons és Darryl McDaniels alkották a híres 1980-as évekbeli hip-hop triót, amely az Aerosmithszel való, 1986-os Walk This Way című együttműködésükről ismert, olyan slágerekkel együtt, mint az It's Tricky, King of Rock, My Adidas, You Be Illin' és It's Like That. A 80-as években platinalemezek sorát érték el, és 2009-ben beiktatták őket a Rock & Roll Hall of Fame-be.