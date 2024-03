Miklósa Erika: Nem a büfének van Operaháza

Főigazgatói utasításra ezentúl két részletben játsszák a Carmina Burana című előadást az Operaházban, hogy a szünetben növeljék a büfé bevételét, emiatt otthagyta a produkciót Bogányi Tibor karmester. A hírre Ókovács Szilveszter reagált az Index megkeresésére, és az ügyben most az Indexnek megszólalt Miklósa Erika, az előadás szoprán szólistája is.

„Végtelenül elszomorít a döntés, hogy a 70 perces Carmina Burana öt éve futó – sikeres, teltházas – előadását »kettévágják« egy szünettel a Magyar Állami Operaházban egy főigazgatói utasításra. Az nem szakmai indok, hogy a büfé bevételét növelni kell a szünetben. Nem a büfének van Operaháza – mondta az Indexnek nyilatkozva Mikósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje. –

Ez méltatlan az alkotókkal, a közönséggel, méltatlan a Carmina Burana szellemiségével szemben.

Bogányi Tibor karmestert-rendezőt tisztelem, fantasztikus előadást képzelt el, hozott létre, és tisztelem a döntését, hogy ilyen körülmények között nem vesz részt a produkcióban. Bízom benne, hogy a főigazgató visszavonja ezt az utasítását" – mondta Miklósa Erika, az előadás szoprán szólistája.

Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, Bogányi Tibor, az előadás rendezője, karmestere a Facebookon hozta nyilvánosságra azt a levelet, amit az alkotóknak írt, bejelentve, hogy nem dirigálja tovább a Carmina Buranát, a saját produkciójukat. „Tegnap kaptam a Főigazgatói utasítást, miszerint a Carmina Burana előadást kettévágva, fél órás szünetet kell tartani, az Operaház büféjének bevétele növelése érdekében” – írta.

Az Index ezek után kereste meg Bogányi Tibort, az előadás rendezőjét, karmesterét, a koncepció egyik megalkotóját, és alkotótársát, a feleségét, Zászkaliczky Ágnest, az előadás művészeti vezetőjét, akik megerősítették a levélben leírtakat.

Ordító szakmaiatlanság

„Ordító szakmaiatlanság, hogy kettévágták a teltházakkal futó Carmina Burana-előadást – mondta Bogányi Tibor, aki szerint zeneileg és szakmailag is felháborító, ami történt. – Öt éve visszük sikerrel ezt a produkciót a világ minden részén, és annyit nem tett meg a főigazgató, hogy megbeszélje velem, hogy az előadást ketté akarja vágni. Kész tények elé állított, csupán egy sms-t kaptam tőle.” Bogányi nem tudja mire vélni ezt a vezetési stílust, szerinte nem egészséges, hogy Ókovács Szilveszter mindent egy személyben dönt el.

Zászkaliczky Ágnes elmondása szerint a Carmina Burana nem opera, hanem szcenikus kantáta, ők alkottak belőle operaházi produkciót.

A zene és a látvány egymásra épülő elemekből, jelenetekből áll, dilettáns dolog közben behúzni a függönyt – mondta a művészeti vezető. Maga a mű egyébként 55 perces, az előadás hossza 70 perc, ezt szakítják most meg a büfé bevétele kedvéért. – Ha ez ennyire fontos, akkor azt két héttel korábban is meg tudtuk volna beszélni.

A Carmina Burana 14 alkalommal megy most az Operaházban, az ötödik előadásnál került sor a szakításra a produkció egyoldalú megváltoztatása miatt. Bogányi Tibor és Zászkaliczky Ágnes nem érti, hogy a nagy presztízsű Magyar Állami Operaházban miért nem a művészi színvonal az elsődleges. „Az előadásért rendezőként én felelek, és most nekem kell magyarázkodnom a nézők, a külföldi vendégek előtt is” – mondja Bogányi Tibor, aki a továbbiakban nem vezényli az Operaházban a művet.

A közreműködési-díj emelése

Bogányi Tibor Facebook-posztjára reagálásként Ókovács Szilveszter főigazgató az Indexnek azt írta: „Szomorúan vettük tudomásul a döntést, de egy operaházban, ahol 1800 ember dolgozik együtt a kiírt előadások megvalósulásáért, még azt a helyzetet is meg kell oldani, ha a karmester éjjel mondja le a délelőtti produkciót – ahogy a közönség élelemhez, italhoz jutását vagy az énekkar közreműködésidíj-emelésének forrásproblémáját is. És meg is oldjuk, de ez egy másik, nem individuális, hanem magasabb horizontú, intézményi szemlélet.

A karmester eddigi munkáját, a közösen teremtett értékeket köszönjük, minden jót kívánok a továbbiakban is neki.

Az előadás rendben zajlik (kérdésünket dél körül küldtük el – a szerk.), Erdélyi Dániel karmesterünknek, az OPERA Énekkar másodkarnagyának köszönjük a színvonalas beugrást, gratulálunk hozzá. A tegnapi hatalmas sikerű Don Giovanni-premier fogadásán, este 10-kor érkezett levél tehát nem okozott fennakadást az OPERA életében.”

Az ügyhöz tartozik, hogy a Magyar Állami Operaház szerződést bontott a büfét eddig üzemeltető Zsidai Csoporttal, a bevétel tehát jelenleg az Operaházba folyik be. Az a kitétel pedig, ami „az énekkar közreműködésidíj-emelésének forrásproblémáját” említi, arra a sztrájkkészültségre utal, ami alapján a Magyar Állami Operaház dolgozói 2024. március 16-án beszüntetik a munkát egészen addig, amíg a vezetés meg nem egyezik velük a béremelésről és a kollektív szerződésről. Az Operaház vezetése az ehhez szükséges forrás kitermelését reméli a büfé bevételéből is.

