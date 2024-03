„Amikor megkaptam a rémisztő diagnózist, megijedtem” –súlyos betegségről beszélt a 81 éves Balázs Péter

Balázs Péter még három évvel ezelőtt beszélt az Indexnek viccelődve arról, hogy „104 évesnek” érzi magát, de valójában még csak tavaly töltötte be a 80. életévét.

Azóta egy újabb születésnapot ünnepelhetett, ugyanis kedden lett 81 éves. Ennek apropóján nyilatkozott röviden a Blikknek, többek közt arról is beszélt, hogy még mindig küzd egy betegséggel.

Ha azt kérdezik tőlem, hogy vagyok, azt felelem, köszönöm, jól. Ez az egyszerű és rövid válasz, mert valójában magam sem tudom, hogyan is állok a betegséggel folytatott küzdelemben

– mondta a lapnak Balázs Péter, majd kifejtette: „Amikor megkaptam a súlyos, rémisztő diagnózist, megijedtem, aztán jöttek a kezelések, hallgattam, figyeltem az orvosokra, és lám, még élek. Talán csak az erőm, az fogyott el. Sokkal többet kellene mozognom. Gyönyörű kertes házban élek, és egyelőre beérem azzal, hogy a telkünk egyik végéből a másikba megyek, miközben hallgatom a madárfüttyöt, s szívom magamba a jó levegőt. Az élet megtanított küzdeni. S ahogy Philip Roth mondta: az öregkor egy csata.”

A Kossuth-díjas színész azt is hozzátette e csatával kapcsolatban:

A következő ütközetemre néhány nap múlva kerül sor, amikor a szememet műtik majd szürke hályoggal.

A visszavonultan élő színész beszélt arról is, hogy párjával, Csillával 1967-ben házasodtak össze, és megígérte neki, hogy a 60. házassági évfordulójukat három év múlva „valami különleges, meghitt bulival” ünneplik meg.

Csodálatos nő, aki nélkül aligha lenne mögöttem ilyen emlékezetes pályafutás

– mondta róla, majd felidézte pályafutásának emlékezetes mozzanatait is.

Ki nem hagyná két focicsapat meccseit, de az ország megosztottsága miatt szomorú

Ezzel kapcsolatban azt is elárulta, hogy „mindenem a színház és a színjátszás, de már nem vágyom rájuk. Egyetlen teátrumba sem járok. Inkább itthon tévét nézek, amíg el nem alszom mellette. De ha Fradi- vagy Liverpool-meccset adnak, azt ki nem hagynám!”

A színész elmondta, hogy feleségével, két gyermekével és négy unokájával ünnepelték meg családi körben a születésnapját, valójában még az előző hétvégén (bár a születésnaptól függetlenül is gyakran ülnek össze vasárnapi ebédekre.

Rendszeresek a családi összejövetelek. Rengeteg szeretetet kapok tőlük, s a betegséggel folytatott harcban is belőlük merítettem erőt. A legfontosabb a család, különösen most, ebben a zavaros világban, amely körülvesz bennünket

– mondta, végül arról is beszélt: „A legfontosabb a család, különösen most, ebben a zavaros világban, amely körülvesz bennünket. Szomorú vagyok az ország megosztottsága miatt. Mi, magyarok képtelenek vagyunk békében élni. Riaszt a közelünkben dúló háború, amely egyértelműen a pénz hatalmáról, a fegyverkereskedelemről is szól. Aki szembenézett súlyos betegséggel, az százszorosan tudja értékelni, milyen jó is lenne békében élni. Sőt, élni.”