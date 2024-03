A mérkőzés első komolyabb lehetőségére a 15. percig kellett várni, ekkor az exliveprooli Divock Origi átlövési kísérlete ment el centikkel a bal alsó mellett. A Liverpool – melyben ezúttal három húsz éves vagy még annál is fiatalabb játékos kapott lehetőséget az első perctől – fokozatosan növelte a nyomást a hazai kapun, előbb Luis Díaz, majd a Premier League-ben most először kezdő Bobby Clark veszélyeztetett.

A 24. percben azonban így is – a sérült Alissont helyettesítő – Kellehertől kellett bravúr, hogy a Pool ne kerüljön hátrányba. A leshatárról ziccerben kilépő Elanga közeli lövését „lábujjheggyel” blokkolta. A 25 éves játékos több statisztika szerint is a liga jelenlegi legnagyobb bravúrkapusa, liverpooli pályafutása eddigi részében több mint nyolc góltól mentette meg csapatát a lövésminőség-mutató (PSxG) alapján. Utóbbi kvalitásaira a Chelsea elleni Ligakupa-döntőben is óriási szüksége volt a Klopp-csapatnak.

Fordulás után Robertson lábában volt a liverpooli vezetés, de nyolc méterről, ziccerben a hosszú alsó mellé lőtt – igaz, a próbálkozása az egyik védőn is megpattant. A meccs ezen periódusában csak idő kérdésének tűnt, mikor roppan össze az egyre jobban beszoruló, ám hősiesen bekkelő Forest-védelem.

A házigazda azonban állta a sarat. Pedig Klopp sorra bedobta a sérülésből visszatérő embereit, a 60. percben Darwin Núnezt és Endo Vatarut, a 76. percben pedig a négy és fél hétre nyúlt kényszerpihenője után újra beálló Szoboszlai Dominikot is. De az állás csak nem akart változni.

A hajrá kezdetén Szoboszlai lövése után reklamáltak tizenegyest a vendégek – mindhiába. Nem sokkal később ismét a magyar játékos működhetett volna közre egy kiharcolt büntetőben, ezúttal a szöglete után került gyanús körülmények között a földre Jayden Danns, végül azonban utóbbi kapott sárga lapot...

A hosszabbításban Díaz átlövése, majd egy Núnez felé tartó centerezésnél emelkedhetett még a közönség pulzusa, de gólt ünnepelve egyik után sem kellett felemelkedniük a széksorok közt. A meccs legnagyobb védése is Matz Sels kapusé lett, aki a 94. percben Murillot mentette meg egy öngóltól. Csapatát azonban nem tudta az 1–0-s vereségtől, a 99. minutumban ugyanis Alexis Mac Allister beívelése után Núnez végül csak bevette a belga által őrzött kaput! (0–1)

Az éllovas Liverpool drámai végjátékban végül behúzta a győzelmet, ezzel pedig biztos – bármi is legyen a vasárnapi Manchester City–Manchester United derbi vége – az első pozícióból vág neki a címvédő City elleni jövő heti aranycsatának is.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 27. FORDULÓ

Szombat

Nottingham Forest–Liverpool FC 0–1 (Núnez 99.)

További eredmények

Brentford–Chelsea 2–2

Everton–West Ham United 1–3

Fulham–Brighton 3–0

Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 3–0

Tottenham Hotspur–Crystal Palace 3–1

Később

Luton Town–Aston Villa 18.30

Vasárnap

Burnley–Bournemouth 14.00

Manchester City–Manchester United 16.30

Hétfő

Sheffield United–Arsenal 21.00

(Borítókép: Mike Egerton/PA Images via Getty Images)