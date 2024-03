Annyira hitt a túlvilágban, hogy még a halállal is egy asztalhoz ült

Sok nagy színész karrierje kezdődik úgy, hogy családja nem támogatja törekvéseit, és ez alól Max von Sydow sem kivétel. De szerencsére nem a szülők szava döntött, így ma már a filmtörténet ikonikus pillanataként emlegetjük azt, amikor Ingmar Bergman mozijában,

A hetedik pecsétben az általa alakított Antonius Block sakkpárbajt vív a Halállal.

A túlvilágba vetett hit nem feltétlen kell tartozéka legyen egy művésznek ahhoz, hogy szakrális vagy misztikus alkotásban hitelesen szerepeljen. Ez Sydow-nál sem volt másként. A svéd színész, noha evangélikus keresztényként nevelkedett, felnőttként az agnoszticizmus felé fordult. Sokáig nem tudott állást foglalni, hogy létezik-e isten és túlvilág, vagy sem, de élete utolsó szakaszában ez megváltozott.

A szintén svéd Bergman, aki nagyjából tíz évvel volt nála idősebb, 13 évvel hamarabb távozott, mint ő. 2012-ben Charlie Rose csinált interjút Sydow-val, amiben a színész arról mesélt, hogy barátja azt mondta, ha létezik túlvilág, halála után kapcsolatba lép vele odaátról, hogy bizonyságot adjon neki. Amikor Rose arról kérdezte, ez megtörtént-e, Sydow igennel válaszolt, de részletesebben nem akart beszélni róla.

Nemet mondott, de nem hagyták annyiban

Ingmar Bergman és Max von Sydow számos filmben dolgozott együtt. Világhírüket A hetedik pecséttel alapozták meg, és ez indította el a színész nemzetközi pályáját is, noha sokáig nem élt egyetlen külföldi ajánlattal sem, mondván, ő csupán Svédországban akar játszani.

Innentől viszont számos filmsorozat és franchise részese is lett. Játszott a Dűne 1984-es adaptációjában, sőt James Bond-filmben is szerepelt – annak ellenére, hogy korábban visszautasította a Dr. No címszerepét. De hozzájárult a horror műfajának előmeneteléhez is ikonikus alakításával az Ördögűző-filmsorozatban.

Élete során kétszer jelölték Oscar-díjra, de egyszer sem nyerte meg, azonban számos szakmai elismerést kapott. Neve drámáktól és animációs filmektől kezdve videójátékok szinkronján, és megannyi színpadi alakításon át sokfelé eljutott. Bizonyította páratlan tehetségét Anglia és Svédország színpadain egyaránt.

2020. március nyolcadikán – kerek négy évvel ezelőtt – halt meg, de feledhetetlen filmes hagyatéka örökre megmarad. Emlékét őrizve egy kvízzel készültünk olvasóinknak, hogy többet megtudhassanak a híres svéd színészről, és tesztelhessék tudásukat.

(Borítókép: Max von Sydow 2007. november 8-án. Fotó: Mark Mainz / Getty Images Hungary)