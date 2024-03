A Dűne: Második rész éppen letarolja nemcsak világszerte, hanem idehaza is a mozikat – nem meglepő tehát, hogy a Funcom csapata most döntött úgy, hogy új képsorokat mutatnak készülő játékukból, a Dune: Awakeningből. A Funcom neve ismerős lehet azoknak, akik bolondulnak a túlélőjátékokért, ők voltak azok, akik tető alá hozták az egészen lebilincselő Conan Exilest is. A Dune: Awakening ugyanebbe a zsánerbe érkezik, a PC-re, Xbox Series X/S-re és PlayStation 5-re valamikor a közeljövőben megjelenő sci-fi játékban a sivatagos Arrakis bolygón kezdünk neki a veszélyekkel teli odüsszeiának.

Adja magát, hogy az Arrakis kiváló helyszín egy túlélős játéknak, elvégre a homokot hatalmas homokférgek túrják, halálos homokviharok dúlnak, a tikkasztó napon az ember egy-kettőre kiszárad, emellett a fűszerért való harcok és az ellenséges frakciók is hirtelen a túlvilágra juttathatnak bennünket. A Dune: Awakening úgy indul, mint bármelyik ehhez hasonló videójáték, kétségbeesett helyzetben, mindenféle nyersanyag nélkül. Innen kell felfelé kapaszkodnunk, ha kell, megölnünk másokat, és a testükből kinyerni a vizet. Na, és persze a bázisépítés, a cirkoruhafejlesztés sem maradnak ki, amíg eljutunk az olyan nyalánkságokig, mint az ornithopterrel való repülés, és a politikába való beleavatkozás.

A Dune: Awakening fejlesztői ebben a videóban arról is beszélnek, hogy bár a játékban nem Paul Atreides gúnyájába bújunk bele, erősen inspirálódtak Denis Villeneuve eddig bemutatott két mozifilmjéből, a látványvilágot és a grandiózus tálalást tekintve. Sőt, még a forgatásra is ellátogattak, hogy a díszleteket és a legfontosabb kellékeket megtekintsék, és ezáltal hasonló élményt nyújtsanak nekünk, mint amit a moziban átéltünk már.

Mivel MMO-ról van szó, a Dune: Awakeningben egymással is ölre mehetünk PvP-ben. Az első igazi kedvcsináló videó alapján akciódúsnak ígérkezik ez a játék, még a Hangot is lehet majd használni benne, hogy ellenségeinket meggyőzzük. Ugyanakkor a homokférgekkel való komolyabb interakció kimarad, például a hátukon lovagolni se lehet. Amikor felbukkan egy-egy ilyen bestia, az egyetlen észszerű döntés, amit hozhatunk, az a menekülés lesz.

Joel Bylos, a Funcom vezető kreatív fejlesztője egy interjúban arról is beszélt, a Dune: Awakening mindössze pár évvel a filmek előtt játszódik majd, egy alternatív világban. Arról azonban a szakember nem kívánt nyilatkozni, hogy mi lesz az a nagy változtatás, amiben a játék drasztikusan eltér Frank Herbert sztorijától.

Az új Dűne-játék még a 2022-es Gamescomon adott magáról először életjelet, és mindenképpen izgalmas lehetőség azoknak, akik a film után még jobban elmerülnének Arrakis világában. Remélhetőleg ez jobban sikerül, mint a hasonszőrű Avatar: Frontiers of Pandora, mert az Ubisoft James Cameron-filmjeibe kapaszkodó alkotása bőven hagyott kívánnivalót maga után. Ha a 2015-ös Mad Max-játék szintjét megüt a Dune: Awakening, már elégedettek lehetünk. Főleg, hogy a nagy klasszikus, 90-es években megjelent Dune stratégiai RPG-játék óta nem nagyon készült épkézláb videójátékos adaptáció, ami a Dűnére kalauzolt volna.