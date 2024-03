Pamela Abdy, a Warner Bros. Motion Picture Group társelnöke és vezérigazgatója szívesen elkészítené a Barbie kasszasiker folytatását, miután a film „világszerte lázba hozta a közönséget” – írja a BBC.

Warner Bros. vezetője, Pamela Abdy a BBC-nek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, a Warner Bros. és a Barbie rendezője, Greta Gerwig között „mindig téma volt”, hogy sikerüket egy újabb kirándulással folytassák Barbie egyedi világában.

Abdy hozzátette: „természetesen fájt”, hogy Gerwig és Margot Robbie is kimaradt a legjobb rendező és a legjobb női főszereplő Oscar-jelöléséből. Gerwiget látnoknak és napjaink egyik legjobb filmkészítőjének nevezte.

Az eredeti film eddig 1,45 milliárd dollárt hozott világszerte a jegypénztáraknál, és nyolc jelöléssel indul a vasárnap esti – magyar idő szerint március 11-én hajnalban tartandó – Oscar-gálán, köztük a legjobb film kategóriában.

Ryan Goslingot a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában jelölték, és élőben is előadja a Barbie-film I’m Just Ken (magyarul Én csak Ken vagyok) című dalát az eseményen. A Ken-balladát a What Was I Made For? című Billie Eilish-dallal együtt jelölték, amelyet vasárnap este Billie Eilish és Finneas O’Connell ad elő. A filmet egyébként több kategóriában is jelölték Oscarra, többek között

a legjobb női mellékszereplő (America Ferrara),

látványtervezés vagy

jelmeztervés (Jacqueline Durrant, az Anna Karenina és a Kisasszonyok korábbi győztese) kategóriában.

A BBC arról is beszámolt, hogy Gerwig – aki férjével, Noah Baumbachhal együtt adaptálta a forgatókönyvet – a hét elején azt mondta, hogy nyitott a folytatás ötletére, ha talál „támogatást” a filmhez.

(Borítókép: Greta Gerwig (b) és Margot Robbie (j) a Barbie című film sajtóeseményén Sydney-ben, Ausztráliában 2023. június 30-án. Fotó: James Gourley / Getty Images Hungary)