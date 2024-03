A Budapest Fesztiválzenekar (BFZ) tavaly több koncertet adott és többet turnézott, mint valaha. A következő, 2024–25-ös évad sem csökkenti a tempót, ez derült ki az évadismertető sajtótájékoztatójukon, amelyet az Operaházzal szemben, Fischer Iván Lakásszínházában tartottak. A szezon zenei programja egy egyre kiszámíthatatlanabb világban kínálja a zenét mint viszonyítási pontot. Ahogy Fischer Iván karmester, zenekarvezető fogalmaz a BFZ videójában: „Megbolondult körülöttünk a világ, zene, zene kell.”

A BFZ a növekvő nemzetközi jelenléte mellett változatlanul a magyar kulturális közösség és a magyar főváros zenekara marad. „Idén tizedszer indulnak el a közösségi hetek, tavasszal és ősszel is iskolákba, templomokba, zsinagógákba és idősotthonokba visszük el a zene örömét – mondta Erdődy Orsolya menedzser-igazgató. – Az új évad ünnepi kezdeteként pedig 2024. augusztus 31-én a Hősök terén ismét ingyenes szabadtéri koncertre hívjuk a várost.”

Commedia dell’arte és dupla Mahler

A Fesztiválzenekar koncerttermi évadja 2024–25-ben is operabemutatóval indul, Richard Strauss Ariadné Naxoszban című művével. A címszerepet a The New York Times által „gazdagon zengő szopránnak” nevezett Emily Magee alakítja. Az előadásnak Fischer Iván nemcsak dirigense, hanem társrendezője is lesz, a művet a kiváló színésznő és commedia dell’arte specialista Chiara D’Annával közösen állítják színpadra.

Az opera arról szól, hogy mit tehet egy deprimált nő, ha elhagyta egy gazember. Nyugodjon meg, és várja a következő férfit

– mondta Fischer Iván. Az opera 2024 nyarán Spoletóban debütál, majd ősszel a müpabeli előadások után a Vicenzai Operafesztiválon is bemutatkozik.

A Müpával közös Európai Hidak fesztivál jelképes hídjai a közelgő évadban Budapestről magához Európához, az eszméhez és kulturális közösséghez ívelnek. A BFZ az Európai Unió Ifjúsági Zenekarával ad közös koncertet, amelynek programjában Fischer Iván egyik szerzeménye is műsorra kerül: táncszvitjének hazai bemutatóján hegedűszólistaként az ukrán Diana Tishchenko működik közre.

Fischer Iván két Mahler-szimfóniát is vezényel a 2024–25-ös évadban, a monumentális másodikat a Nemzeti Énekkar közreműködésével és a nevezetes Adagiettót is tartalmazó ötödiket. Folytatja nagyszabású karmesteri ciklusait is Brahms első szimfóniájával és Dvořák hetedikjével.

Világraszóló vendégek

A 2024–25-ös évadban is elismert, inspiráló és karakteres karmesterek érkeznek az együtteshez. Jakub Hrůša cseh programot vezényel, de visszatér Andrés Orozco-Estrada és Robin Ticciati is. Folytatja kiapadhatatlan Haydn–Mozart-sorozatát Takács-Nagy Gábor, ezúttal Mozart „nagy” g-moll szimfóniája is sorra kerül. Emlékezetesnek ígérkezik a 2024–25-ös évad két barokk koncertje is, amelyeket művészeti vezetőként a régizene élő legendája, Jordi Savall és a barokk hegedű legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakja, Midori Seiler jegyez majd.

Az évad szólistái is a nemzetközi koncerttermi produkciók legkiválóbbjait képviselik. Igor Levit, a zongoraművész, akihez a The New Yorker szerint „senki sem hasonlítható”, három egymást követő estén eljátssza Prokofjev mind az öt zongoraversenyét, valóságos minifesztivállá gazdagítva vendégszereplését. Kirill Gerstein Brahms első zongoraversenyét, Francesco Piemontesi Beethoven negyedikjét adja elő a Fesztiválzenekarral. Renaud Capuçon 1737-es Guarneri-hegedűjén hozza el Mendelssohn e-moll hegedűversenyének mély és árnyalt hangszíneit.

Marad a bevált bérletkínálat

A BFZ az előző, jubileumi szezonjához új bérletkínálatot alakított ki. A megoldás sikeres volt, ezért az új évadban sem változtatnak a tízféle bérlet konstrukcióján.

Továbbra is lehet tisztán a Zeneakadémiára vagy tisztán a Müpába szóló bérleteket vásárolni, de megmaradtak a népszerű vegyes bérletek is.

A Doráti- és a Solti-bérlet továbbra is tartalmazza az összes müpabeli előadást, míg az Ormándy-bérletben szerepel minden hangverseny a Zeneakadémián. Folytatódnak a Kakaókoncertek, az Iván mesél sorozat és a nagyon népszerű Midnight Music is.

A Fesztiválzenekar új szezonfüzetét hét BFZ-muzsikus különleges portréjával illusztrálták, hiszen a zenekar Magyarországról elért világsikere leginkább azokon a zenekari zenészeken múlik, akiknek – kivételes művészi teljesítményük alapján – magazinok címlapjain kellene szerepelniük. A BFZ most elkészítette ezeket a címlapokat: a füzetben szereplő fiktív magazinok sztárjai Biró Ágnes, Lesták Bedő Eszter, Bujtor Balázs és Kádár István hegedűművészek, Polónyi Ágnes hárfaművész, Ács Ákos klarinétművész és Csikota Gergely trombitaművész.