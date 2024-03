Ryan Gosling Marilyn Monroe-t utánozta az Oscar-gálán

A Barbie sztárja, Ryan Gosling valóban olyan produkcióval kápráztatta el a Dolby Színház közönségét, amiről alighanem még évekig fognak beszélni.

Ám csak most, napokkal később eszmélt Hollywood arra, hogy az I’m Just Ken köré megálmodott látvány sok ponton azonos egy Marilyn Monroe-jelenettel. A férfiak a szőkéket szeretik című film egyik betétdaláról, a Diamonds Are a Girl’s Best Friendről van szó – írta meg az Etonline.

Szőkék egymás közt

Noha az 1953-as moziban nyilván nem szerepeltek rockerek – sem Slash, sem Van Halen –, valóban több hasonlóság fedezhető fel a két produkció között. A Diamonds Are a Girl’s Best Friend, amely a bombázó egyik legikonikusabb filmpillanatává vált, egyértelműen Gosling Oscar-megjelenítésének ihletője volt – stimmelt a rózsaszín ruha és a lépcsőn táncoló férfiak is. Igaz, Ryan Gosling felé nem szíveket nyújtogattak a szmokingos Kenek, hanem Barbie-fejeket.

A táncosok egyébként nem akárkik voltak, Goslinghoz csatlakozott a dal producere, Mark Ronson és Andrew Wyatt, valamint négy társa a filmből – Scott Evans, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir és Simu Liu is. Olyannyira ihlető volt Monroe eredetije, hogy még a nyakkendők mintáját is onnan másolták.

Majdnem kukába került

Persze Ryan Goslingnak van egy olyan karizmája és lazasága, hogy minden hasonlóság ellenére teljesen magára tudta formálni a számot és főleg ezt a menő show-t. Kezdve azzal, ahogy belebúgott Barbie-ja nyakába, folytatva Slashsel és zárva azzal, hogy megénekeltette Margot Robbie-t, a Barbie rendezőjét, Greta Gerwiget, America Ferrerát és Emma Stone-t is.

Bár az I’m Just Ken végül elveszítette a legjobb eredeti dal díját, és a színész nem nyert mellékszereplőként sem, nem kérdés, hogy Gosling teljesítménye még évekig emlékezetes pillanat marad az Oscar-díj történetében.

Gosling a dallal tavaly nyáron felkerült a Billboard Hot 100-ra, a 87. helyen debütált. Megdöbbentő módon azonban Ronson nemrég elárulta, hogy a dal majdnem be sem került a filmbe. A Barbie első vetítésein a stúdióvezetők úgy érezték, nem illeszkedik a filmbe. Nem értették a poénokat sem, és konkrétan Greta Gerwignek harcolnia kellett érte. Megérte. És ezzel leginkább Ryan Gosling érthet egyet.

Marilyn kontra Margot

Van még egy érdekes párhuzam a Monroe-film és a Barbie-mozi között. Az öngyilkos osztag című sorozatban Margot Robbie Harley Quinn szerepét játszotta, és ebben a minőségében elénekelte Monroe fent említett dalát – egy kicsit másképp.