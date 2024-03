Halála mindenkit megdöbbentett, senki nem számított rá

Játszott a Charlie angyalai, a Family Guy vagy a Gazdagok és szépek című sorozatban is, de neve a Dallas Bobby Ewingjának szerepével forrt össze. Patrick Duffy tavaly nálunk forgatott, ráadásul nem is amerikai szuperprodukcióban, hanem egy hamisítatlan magyar filmben. A többszörös Golden Globe-díjas színész 1949. március 17-én született a Montana állambeli Townsendben: születésnapján ön is tesztelheti, mennyit tud róla.