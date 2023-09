Mucsi Zoltán: Nagy szerepet játszottam volna, csak a Scherer kifúrt

Annak ellenére, hogy szeptember vége van, rendkívüli hőség uralkodik a Magyar Rádió egykori, Pollack Mihály téri épületében, ahol a Lepattanó című magyar tévéfilm forgatása zajlik. A színészek és a stábtagok is legyezővel mászkálnak, ezerrel pörögnek a ventilátorok. Az Esterházy-palota, amit ma már többnyire csak forgatási helyszínként használnak, olyan hatást kelt, mintha a múltba csöppentünk volna. Nagy a sürgés-forgás, felvételhez készülődik a stáb. A sajtó munkatársai igyekeznek elcsípni a szereplőket egy rövid interjú erejéig.

Mucsi Zoltán épp szabad, tőle rögtön meg is kérdezem, milyen a forgatás hangulata:

Merthogy valóban ez a színész első forgatási napja, ő „csak” mellékszereplőt játszik. Muszáj megkérdeznem azt is, hogy megtanult-e gombfocizni, ugyanis Roskó Péter producer előzetesen már tájékoztatott arról, hogy a szereplők a film hitelessége érdekében gombfociedzésekre jártak, és még egy valódi gombfoci- – más néven szektorlabda- – bajnokságra is beneveztek Maroslelén, a helyiek nagy örömére.

A történet ugyanis arról szól, hogy a főszereplő Kálmán – akit Scherer Péter játszik – gombfocicsapatával Európa-bajnokságra készül, azonban a selejtező hajrájában pénzügyi okokból kizárják őket. Mivel számukra ez véresen komoly sportág, mindannyiuk élete válságba kerül, hiszen elvesztik azt, ami a legértékesebb az életükben.

Ekkor egy milliárdos révén – akit a Dallas című amerikai televíziós filmsorozat Bobbyja, Patrick Duffy alakít – tévedéséből 100 millió forint landol a bankszámlájukon. Ugyan tudják, hogy ez a pénz nem őket illeti, egyre többet és többet költenek belőle – gombfocira. Így újra esélyük nyílik kijutni az EB-re, hacsak addig le nem buknak.

A film rendezője és forgatókönyvírója Vékes Csaba, az alapötlet pedig Gönye Lászlótól származik, aki egyben a produkció társ-forgatókönyvírója is.

S hogy visszatérjünk az eredeti kérdéshez: Mucsi Zoltán nem tanult meg gombfocizni. Azt mondja, ő nem ment le Maroslelére a többiekkel, ő ebben kívülálló, így mikor kérdezem, hogyan tud azonosulni a karakterével, ennyit mond:

Puhatolózom, hogyan történhetett ez meg: „úgy, hogy odament a rendezőhöz, hogy ő akarja játszani a főszerepet. Mivel ők jóban vannak, elvették a nagy szerepet.” Hozzáteszi, hogy Scherer Péter neheztel rá. „Haragszik rám, mert tartozik nekem sok pénzzel, nem adta meg, szóvá tettem, és ez volt a hála.” Kiderül, hogy hatmillió forintról van szó.

Nem hiszem el. Szaladok Schererhez, hogy kiderítsem az igazságot. Elmondom neki, mit hallottam. „Hogy én? Hát ez bolond. Nem így történt” – mondja Scherer, majd hangos nevetésben tör ki. Így emlékszik a történtekre:

S bár Mucsinak tényleg ez az első forgatási napja, Scherer reméli, hogy az utolsó is. A forgatás hangulatáról kérdezem, mire az ugratás folytatódik: „Mivel nem volt itt a Zoli, isteni” – mondja nevetve. „Mindenki szeret mindenkit, nincs az a fúrás: amikor ő ott van, az szokott lenni.”

A Scherer Péter által alakított Kálmán megszállott gombfocirajongó. A színész elmondja, egy kapálózó kisemberről van szó, aki egy olyan sportért van oda, ami gyakorlatilag a kutyát sem érdekli. Meggyőződése, hogy ez a világ legjobb dolga – magyarázza a színész. A főszereplő megszállottan próbálja összetartani a csapatot, Scherer szenvedélyes kisemberként írja le, akivel tud azonosulni. Kérdezem tőle, hogy neki mi a szenvedélye.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkám egyben a szenvedélyem is. Ez a színészet, a színház, és produkciót létrehozni a semmiből. És néhanapján még pénzt is kapok érte. Ez nagyon klassz dolog. De vannak hobbijaim is! Például kerékpározás, kerékpártúrázás, szeretek pingpongozni, kosarazni, és idén a nagymotorjogsimat is megszereztem. Az oktatóm azt mondta: »Péter bá', engedje meg magának ezt a luxust, hogy maga itt most levizsgázik, mert ez magának való«. És levizsgáztam.