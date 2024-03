Rekordbevételt könyvelhet el Rákay Philip új filmje

Miközben rekordbevétellel nyitott első hétvégéjén a Most vagy soha!, több iskolából is arról számoltak be országszerte a diákok, hogy kötelezően vitték őket mozizni, saját pénzből, iskolaidőn kívül is akár, ünneplőben, kokárdában. Ráadásul ha nem akartak menni, akkor igazolatlan órát kaptak.