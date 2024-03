Az Oscar-gála után Magyarországon is fellép az énekes

Matteo Bocelli a klasszikus értelemben vett aranyifjú – legalábbis elsőre ezt a látszatot kelti. Magas, jóvágású, a nők kedvence. Emellett világhírű zenészdinasztia sarja. Énektudását és zongoratehetségét első kézből tapasztalhattuk meg, és éppen emiatt, amikor elkezdtünk vele beszélgetni, elfogott bennünket a félsz. Hogy miért? Mert ha valami – esetünkben valaki – ennyire tökéletes, akkor az már olyan, mintha nem is lenne igazi.

Elfogy mögüle a titok, az érdekesség, minden olyan apróság, ami különlegessé, érdekessé teszi.

A látszat azonban csalóka, ugyanis az ifjú bariton jóval több ennél – vagy épp kevesebb, hiszen meglepődésünkre azt tapasztaltuk, hogy ami igazán különlegessé teszi, az a természetes egyszerűsége. De ne szaladjunk ennyire előre! Már a találkozásunk sem volt épp sétagalopp.

Hosszú, több mint tízórás buszozás Magyarországról Lajatico városába. Apró település Toszkánában. Itt található a Bocelli-birtok, ahová többedmagunkkal jutottunk el. Akár egy latin szappanopera helyszíne. Ódon épületek a zöldellő dombok ölelésében, amit számos gazdasági épület fon körbe. A családnak ugyanis van saját szőlőültetvénye, zöldségeskertje, istállója, számos haszonállata, madárháza papagájokkal, mellette fel-alá sétáló pávák.

Itt találkoztunk Matteo Bocellivel,

aki hozzánk hasonlóan szintén némileg fáradt volt, hiszen csak egy nappal korábban érkezett vissza Los Angelesből, ahol édesapjával énekelt az Oscar-gálán. Néhány kávé és nagy levegővétel után azért belevágtunk a dolgok közepébe.

Hatalmas megtiszteltetés és kiváltság egy ilyen helyen fellépni, de megmondom őszintén, elég ijesztő is. Végül megcsináltuk, és szerintem jól is sikerült. Azért sem volt egyszerű, mert apám legsikeresebb dalát adtuk elő, amelyből most új verzió is készült, aminek Hans Zimmer volt a producere

– fogalmazott az énekes Oscar-gálás fellépésükről.

A Bocelli-duett

Apa és fia a gálán a 2023-ban eltávozott filmes alkotókról emlékezett meg Andrea Bocelli Time to Say Goodbye című dalával. Matteo Bocelli hozzátette, nincsenek illúziói, hiszen a fellépési lehetőséget az apja miatt kapta. Ám ha egyedül is megmérettethetné magát, a dalválasztást mindenképpen módosítaná. Megpróbálna egyik saját számával helytállni – ez, persze, azon is múlna, milyen céllal kellene a gálán énekelnie. Mostani számai közül a közönségkedvenc Caruso vagy a Honesty című dalt nevezte meg esélyesként.

Érdekes, hogy az ifjú Bocelli, noha a zenei alapokban van némi átfedés, zeneileg eltér édesapjától. 2023-as, Matteo című debütáló albumán zömében modern popzenei dalok hallhatók, elsődleges inspirációs forrásként pedig olyan előadókat nevezett meg, mint Ed Sheeran. Ahogy hallgattam a lemezét, majd élőben is játszani láttam – ugyanis a toszkánai stábnak előadott néhány dalt, önmagát zongorán kísérve –, érdekes összhatás elevenedett meg.

Olyan, mintha az angol énekes és Andrea Bocelli stílusa keveredne.

Ez ugyan elsőre nézve tűnhetne igazán különlegesnek is, ám legkevésbé sincs benne semmiféle véletlen. Matteo Bocelli legerősebb pozitív tulajdonsága ugyanis tényleg a természetes egyszerűség – akárcsak Ed Sheerannél a „szomszéd srác” effektus. Furcsa ezt elképzelni ebben a dúsgazdag, idilli környezetben, miközben az is biztos, hogy ha Matteo nem ilyenben nevelkedik, alighanem szintén boldog életet tudott volna magának teremteni, s még akkor is, ha sosem téved énekesi pályára.

Ugyanúgy műhelyében javítaná autóit, ahogy most is teszi – ugyanis ez a hobbija. Jeepeket vesz, feljavítja azokat – láttuk is, ahogyan egy ilyen tuningolt járgányban szelte a toszkán aszfaltot. És ugyanúgy kivontatná a sárból azokat az autókat, amik megsüllyedtek a felázott dombos utakon, ahogy ezt – fél füllel hallottunk – egyszer meg is tette. Bizonyára volt nagy meglepetés, amikor kiderült, hogy az ifjú Bocelli menti a turistákat.

Két lábbal a földön

Valahol az ilyen történetekből lehet megérteni, hogy ki is valójában Matteo Bocelli. Fesztelenül viselkedik kamerák előtt – valószínűleg már hozzászokott –, ez a rögtönzött kiskoncertjén is látszódott. A kamera is szereti őt, de a zenész nem is fél belenézni a lencsébe, mosolyog és énekel online közönségének. Mégsem keresi a reflektorfényt. Elsétál előtte, átsétál alatta, köszön, majd megy a dolgára.

Megkérdeztük az énekest, hogy ha a világon bármit megkaphatna, mire vágyna igazán. Az első gondolata kézenfekvő volt: „egészség”. Ám amit ezután mondott, némileg meglepett minket:

Olyan emberekkel szeretném körbevenni magam, akik segítenek, hogy két lábbal a földön maradjak. Akik emlékeztetnek arra, hogy ki vagyok és mik a legfontosabb értékek az életben, amelyeket gyermekkorunktól megtapasztalunk.

Valakitől, aki egy ilyen ismert család sarja, érdekes volt ezt hallani. Jó élmény. Matteo elmondta nekünk, nem az apja nyomában szeretne járni, pedig az volna a könnyebb út; ezért sem utánozza zenei stílusát. Meg akarja találni a saját hangját, amivel át tudja adni azt a zenei üzenetet, amit a legfontosabbnak tart. Szerinte a zene egyik fő célja, hogy reményt ébresszen:

Tudod, zenét írni csak a jó ügyekért szabad. Ez az én célom. Ha ezt sajátos módon tudom elérni, az a legjobb. Remélem, ez kívülről is így érződik.

A félreértett siker

Családnevére sosem tekintett teherként. Szerinte a valódi szenvedély képes utat törni magának. „Ahol megvan az akarat, ott meglesz az út is” – idézi a régi közmondást. Szerinte a zene lényege az, hogy az ember önmaga lehessen általa. Épp ezért sem hagyja, hogy a magába vetett hite meginogjon, mert úgy véli, az az igazi bukás.

Kérdésünkre elmondta, vágyik a sikerre, azonban ez nála egészen mást jelent, mint azt elsőre gondolnánk:

A sikert könnyen félreértik, hiszen valahol mindenki sikeres akar lenni. Az igazság az, hogy az a siker, amikor azért kapunk szeretetet és elismerést másoktól, amit életcélként tűzünk ki. Nálam ez a dolog a zene. Nekem a sikert az jelenti, hogy képes vagyok hinni abban, hogy az emberek a zenémért követnek; amit csinálok, azzal érzéseket ébresztek bennük. Az élet érzésekből épül fel. Érzések nélküli élet értelmetlen. Amikor valaki képes másoknak érzéseket közvetíteni a zenéjével, számomra az a legszebb dolog a világon.

Noha érződik, hogy Matteo Bocellinek még hosszú utat kell megtennie a világszintű sikerhez – amikor is nem apján keresztül ismerik el –, kijelenthető, hogy a fiatal bariton irányban halad. Első albuma is jól felépített, és ha képes lesz az elkövetkezőkben még mélyebbre ásni, akkor olyan dalokkal állhat a színpadra, amelyek tényleg képesek lesznek hatalmas tömegek felé közvetíteni ars poeticáját.

Első magyarországi fellépésén erről a hazai közönség is meggyőződhet. A 2024-es Örvényesvölgy Fesztiválon a jazz, a blues, a folk, az R&B és a funky nemzetközileg elismert neveivel léphet egy színpadra, ami hatalmas mérföldkő lesz számára.

(Borítókép: Matteo Bocelli. Fotó: Erhardt László)