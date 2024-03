Miután újra felbukkant a Powerful Truth Angels podcast január 30-i epizódja, amelyben Lola Glaudini elmesélte, hogy Johnny Depp rosszul bánt vele a Betépve (Blow) című film forgatásán, a színész megtörte a hallgatást.

– mondta Depp képviselője a Deadline-nak adott nyilatkozatában.

A színésznő elmondta, hogy a 2001-es Betépve című film egyik jelenetének forgatása közben Ted Demme rendező azt mondta Glaudininek, hogy „törjön ki nevetésben”, miközben Depp monológot mondott.

„Meghallom a végszót, és haha, nagyot nevetek, vagy ilyesmi” – mondta Glaudini. „Johnny Depp a felvétel után odasétál hozzám, elém áll, az arcomba dugja az ujját, és azt mondja:

»Ki a f*sznak képzeled magad? Fogd be a pofád! Itt állok, és próbálom elmondani a szövegemet, te meg kib*szottul elvonod a figyelmet. Te kib*szott idióta! Ó, most, most már nem is olyan vicces, mi? Most már be tudod fogni a kib*szott pofádat?«