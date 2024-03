Megint káosz van az Operaházban, a zenekar csütörtökön sem jelent meg

A csütörtök esti balettelőadás, a Mayerling helyett a Don Giovanni operát tűzik műsorra a Magyar Állami Operaházban, ahol harmadik napja sztrájkolnak a dolgozók. Lapunkhoz eljutott a hír, hogy balettáncosok már délelőtt 10 órakor tudták, este nem lesz Mayerling-előadás, a nézőket azonban csak délután háromnegyed 3-kor avatták be ebbe.

Tájékoztatjuk tisztelt közönségünket, hogy a Magyar Állami Operaház a ma este 19.00 órára meghirdetett Mayerling című balettelőadás helyett a Don Giovanni című operát tűzi műsorára, Szemerédy Károllyal a címszerepben. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a megváltozott műsort nem kívánják megtekinteni, az Opera a jegyek értéket ajándékkártya formájában visszaadja, vagy a jegyek értékét visszatéríti

– írták a Facebook-bejegyzésben.

A jegyet megváltó nézőket egy órával később, háromnegyed 4-kor értesítették e-mailben a műsorváltozásról. Ókovács Szilveszter délelőtt egyébként évadismertető sajtótájékoztatót tartott, akkor még nem szólt semmit a programváltozásról.

Az Indexhez szintén eljutott egy üzenet, amelyben az állt, a főigazgató 18 órára a színpadra rendelte a zenekart „tisztázó tájékoztatás” címszó alatt.

Nem állnak meg, tovább tart a sztrájk

Az Operában március 19-én kezdődött el a sztrájk, amely a béremelésig, valamint a kollektív szerződés megkötéséig tart – hangsúlyozták a dolgozók, akik be is váltották ígéretüket. A sztrájk másnapján, március 20-án este éppen ezért szokatlan előadásra került sor: mivel a műszaki személyzet is csatlakozott a sztrájkhoz, így nem tudták elpakolni a keddi Don Giovanni díszletét, valamint felépíteni sem az újat, így meglehetősen furcsa módon, az előbbi opera díszletével került színpadra a Hunyadi László − és így is csak erősen csonkított formában.

Az eredetileg 18 órakor kezdődő Hunyadi-előadás előtt Ókovács Szilveszter beszédet mondott a rendkívüli helyzetről, a nézők pedig eldönthették, így is meg akarják-e nézni az előadást. Akkor sokan a távozás mellett döntöttek.

Mivel kíváncsiak voltunk arra, hogyan alakul a csütörtök este az Operaházban, munkatársunk jegyet váltott a Mayerlingre. Azt már tudjuk, hogy a Don Giovannival kell beérnie, de kérdés, mennyit kapnak a nézők az eredeti operából, hiszen a zenekar tudvalevőleg sztrájkol.

Fél hét körül konvoj közeledett az épülethez, és az már kiderült, hogy egy prominens személy érkezett, mert a Dalszínház utcában elterelték a forgalmat, de a közelébe nem lehetett menni, így egyelőre rejtély, ki szeretné élvezni a nem mindennapi előadást.

Üres nézőtér az Operaházban

Amikor kollégánk beült a helyére, a jegyszedő megjegyezte, „végre egy magyar hang”, amiből arra lehet következtetni, hogy több a külföldi, mint a hazai néző. Egyébiránt a nézőtér két perccel a kezdés előtt üres volt.

Ókovács Szilveszter „lépett fel”. Elmondta, hogy az úgynevezett tisztázó megbeszélésen a zenekar nem jelent meg, így ezúttal is nélkülük megy le az opera. Ismételten felajánlotta, hogy akinek ez nem tetszik, az mehet.

Ekkor az amúgy is kevés számú közönségből többen elhagyták a termet. Végül a Don Giovanni 7 óra 9 perckor elkezdődött − zongorakísérettel.

(Borítókép: Szeleczki Artúr (b) Don Ottavio Tuznik Natália (b2) Donna Anna Szemerédy Károly (j2) Don Giovanni és Kele Brigitta (j) Donna Elvira szerepében Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni című operájának próbáján az Operaházban 2024. február 28-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)