Hiába a részmegállapodás, folytatódik a sztrájk az Operaházban

A Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában péntek este arról beszélt, hogy részmegállapodás született a zenekarral, amelyben több olyan kérdésben sikerült dűlőre jutniuk, amely a sztrájk kirobbanáshoz is vezetett.

Ennek ellenére, a péntek esti előadásban újfent nem vett részt az Operaház zenekara, mivel szolidaritást vállalnak a műszaki dolgozókkal, akikkel továbbra sem tudott kiegyezni a főigazgató.

Noha a mostani részmegállapodással az origóból elmozdult a vita, de mivel a Kollektív Szerződést Ókovács Szilveszter továbbra sem írta alá – ennek 180 oldalára 180 darab rabszíjként tekint, amelyet szerinte ép elmével nem lehet hitelesíteni –, a tárgyalásoknak még koránt sincs vége.

Bárány Balázs Péter, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének (ODFSZ) elnöke kérdésünkre – miszerint miért csak a zenészekre vonatkozó részmegállapodást írta alá Ókovács Szilveszter – azt felelte:

Tegnap a főigazgató tárgyalás helyett a nézőtéren helyet foglaló, gyér számú közönséget szórakoztatta, és az ATV-ben szerepelt. Vélhetőn ezeket a személyét népszerűsíteni gondolt ténykedéseit fontosabbnak ítélte a lassan egy hete tartó sztrájk mielőbbi egyezséggel történő lezárásánál.

A szakszervezet elnöke továbbá azt is elmondta, nem tudja, hogy a mostani egyezséget – a részmegállapodást – pontosan miért fogadta el a főigazgató, de számára csupán egyetlen dolog a fontos:

Egy cél elérése vezérel: a tagság érdekeit szolgáló kollektív szerződés és az ez évre vonatkozó minden tagunk részére a napi megélhetési gondoktól megszabadító bérmegállapodás mielőbbi megkötése.

A díszlet marad

Az Index folyamatosan beszámol az Operaházban történő eseményekről, amelynek előzményeit és részleteit korábban összeszedtük cikkünkben. Később sem javult sokat a helyzet, ha csak arról beszélünk, hogy a sztrájkoló dolgozók társadalombiztosítását megvonták a sztrájknapokra, vagy a kedd óta csonkán előadott darabok miatt miként csökken a nézőszám.

Ma estig egyáltalán nem tartom valószínűnek, hogy a kedd óta álló díszlet elbontásra fog kerülni. A díszletek elbontatására a főigazgató több alkalommal tett kísérletet. Azonban az erre utasított − egyébként más munkakörben foglalkoztatott − munkatársak (festők, asztalosok, lakatosok stb.) inkább sztrájkba léptek, mint hogy sztrájktörők legyenek

– fogalmazott Bárány Balázs Péter, hozzátéve, hogy a délutáni tárgyalás eredményétől függ, meddig marad fenn a Don Giovanni díszlete.

Ez mindenképpen érinti a szombat esti Mayerlinget, amely feltehetően elmarad, de ha eredménytelenül zárul a tárgyalás, a holnapi Máté-passiót is át kell gondolnia a vezetőségnek.

Alternatív megoldások

Korábban kaptunk hír adott sikertelen sztrájktörési kísérletről, továbbá feltehetően a vasárnapi előadás is veszélyben van, mert úgy tudjuk, az intézmény énekművészeit arra kérték péntek este, hogy a vasárnap délelőtti Don Giovanni helyett tartsanak gálaestet, és ők találják ki, mit szeretnének énekelni – azt is úgy, hogy ötletük egy zongorával előadható legyen, ezt pedig streamelni is lehessen. Ebből továbbra is látszik a zenekar kiállása az énekkar és a műszak mellett.

A gálakoncert tematikájaként az opera műfaja iránti szolidaritást jelölték meg – feltehetően utalva a sztrájkoló körök egymás iránti szolidaritására. Külön érdemes megemlíteni, hogy noha a Don Giovanni énekeseit arra kérik, hogy néhány áriát adjanak elő a darabból – vagy a darab helyett –, a többi önként jelentkező, akik kvázi maguk választanak előadni kívánt műsorszámot, három hívószó köré építhetik ötleteiket:

sztrájk, erdő – valószínűleg a lassan egy hete ott tobzódó Don Giovanni erdős díszlete miatt, virág – feltehetően a virágvasárnapra hivatkozva.

A gondolatokat szombat délig kérik a művészektől, ennek fényében döntenek estig, hogy másnap délelőtt megszületik-e a gálakoncert, vagy sem.

Folytatódik a tárgyalás

Noha részmegállapodás van, Ókovács Szilveszter ATV-s beszédében arról is szólt, hogy amíg a körök szolidárisak egymással, addig egyetlen szakággal való megállapodás nem lesz elég:

Ha nem sikerül kontúrosan csokorba fogni az igényeket, akkor az történik, ami az énekkarral, hogy ők sem mentek föl ma a színpadra, de nincsenek követeléseik. Mert szolidárisak a zenekarral. A zenekar pedig azért nem, mert habár elfogadtuk a követeléseiket, ők a műszakkal szolidárisak. Amely műszak eddig velük volt szolidáris.

Ennek fényében, amíg nem születik kollektív megállapodás az Operaház vezetősége, valamint minden sztrájkoló csoport, a teljes szakszervezet között, addig

a művészek és szakemberek – egyéni érdekeiken túl egymás érdekeit is erősítve – közös frontot alkotnak.

A 2024. március 19-én kirobbant sztrájk folyamatosan tart, így a virágvasárnapi előadások, köztük a Máté-passió sorsa is kérdéses. Hogy a jelenlegi helyzet meddig húzódhat, nem tudni.

Bárány Balázs Péter elmondta, ma folytatódnak a tárgyalások, és remélhetőleg újabb egyezség születik:

Ma a tegnap megbeszéltek nyomán 16 órakor folytatódik a tárgyalás a színpadi műszaki munkatársak neuralgikus gondjainak megbeszélésével. Reméljük, mint tegnap a zenekar vonatkozásában, úgy ma is meg tudunk állapodni.

A fejleményekről természetesen beszámolunk.

(Borítókép: Az Operaház épülete 2024. március 19-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)