Megpróbálta derékba törni a karrierjét, a nő a halála után vágott vissza

A múzeumok világszerte lépéseket tesznek a női művészek gyakran alulértékelt munkáinak újraértelmezésére. Részben ez a cél vezérli most a párizsi Picasso Múzeumot, amely legújabb kiállításában Francoise Gilot művészetére hívja fel a figyelmet – írja a The Washington Post.

Gilot 1943-ban, 21 évesen ismerkedett meg Pablo Picassóval, aki négy évtizeddel volt idősebb nála. A házasságból két gyermek született: Claude és Paloma Picasso. De ellentétben Picasso életének többi meghatározó nőjével − feleségekkel vagy szeretőkkel −, Gilot volt az, aki végül kilépett a kapcsolatból.

A hosszú és viharos kapcsolat után a nő összeszedte minden bátorságát, és elhagyta a hatalmas népszerűségnek örvendő Pablo Picassót. A szakítás után a sértett festőművész azt mondta, hogy nélküle semmi sem lesz belőle, majd elhatározta, hogy tönkreteszi a karrierjét.

Gilot később felidézte, hogy egykori szerelme pontosan mit mondott neki.

A festőzseni mindent bevetett, valóságos bosszúhadjáratot indított egykori felesége ellen. Még a francia művészeti és értelmiségi körökben élő barátait is bevetette, Gilot pedig arra kényszerült, hogy elhagyja Franciaországot. Az Egyesült Államokban telepedett le, ahol új életet kezdett, és ismét belevágott a festészetbe. 2023-ban, 101 éves korában halt meg.

XXI. századi optikán keresztül nem lepődhetünk meg azon, hogy Pablo Picassót nőgyűlölőnek tartották vagy tartják mind a mai napig. Egyszer például azt találta mondani: „Számomra kétféle nő létezik – istennők és lábtörlők.”

Így még könnyebb hinni Gilot-nak, akinek az amúgy sikeres karrierjét Franciaország is igyekezett beárnyékolni, a munkái például korlátozottan jelentek meg a francia közgyűjteményekben. Az 1964-es Életem Picassóval című memoárja megjelenését pedig perekkel próbálták megakadályozni – mintegy nyolcvan értelmiségi és művész indított petíciót a Les Lettres Françaises című lapban, hogy tiltsák be a könyvet. A tervük nem sikerült, mert a kötet végül egymillió példányban kelt el, és 16 nyelvre ültették át.

A párizsi Picasso Múzeum ezt most azzal próbálja orvosolni, hogy megnyitja Picasso munkáiból álló új állandó kiállítását, ahol külön termet kaptak Gilot festményei. A múzeum szóvivője a The Guardiannek azt mondta:

A párizsi Picasso Múzeum őrzi a világ legnagyobb Picasso-gyűjteményét, most három emeleten rendeztek be egy új állandó kiállítást 22 teremben, ebből kapott egyet Francoise Gilot. A tárlat a tervek szerint 2024 végéig lesz látható.

Francoise Gilot művészete tavaly a budapesti Műcsarnokban is látható volt, a Felszálló Főnix című kiállítást 2024. február közepéig lehetett megnézni.

Film az életükről

Gilot művészetének az évek során csak nőtt az értéke. A Sotheby's árverésén 2021-ben a Paloma à la Guitare (1965) című műve 1,3 millió dollárért kelt el. Munkái számos neves múzeum gyűjteményében megtalálhatók, köztük a Metropolitan Museum of Artban és a Museum of Modern Artban. Picassóval közös életét a James Ivory által rendezett Surviving Picasso című 1996-os film is bemutatta.