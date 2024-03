A producer megtörte a csendet: jöhet egy furcsa A Karib-tenger kalózai-folytatás

Hét év telt el azóta, hogy az utolsó A Karib-tenger kalózait bemutatták a mozikban, de még mindig nem rajzolódott ki egyértelmű út a folytatás irányába. Jerry Bruckheimer producer azonban most megtörte a csendet – írja a Deadline.

2017-ben mutatták be a Salazar bosszú ja címre hallgató ötödik filmet, amely annak ellenére, hogy a kritikusok földbe döngölték, világszerte hasított a pénztáraknál. Végül egy bulvárbotrány hozta el a népszerű franchise vesztét, hiszen Johnny Depp válása és az Amber Hearddel való pereskedése lehetetlenné tette, hogy Jack Sparrow-val tervezzen a Disney. Depp bukta minden filmszerepét, és kívülállóvá vált Hollywoodban.

A lap egy Jerry Bruckheimer producerrel készített interjú alapján azonban arról ír, hogy mégis folytatódhat a mozifilm.

Ha újabb A Karib-tenger kalózai-részt forgatunk, azt könnyebb lesz összehozni, mint – mondjuk – a Top Gunt, mert nem kell bizonyos színészekre várni

– fogalmazott a producer.

A sztrájk miatt akadt el a folytatás

A The Last of Us alkotója, Craig Mazin az eredeti forgatókönyvíróval, Ted Elliott-tal dolgozott az új kalózok történetén, és azt már tavaly megerősítette, hogy még az amerikai írósztrájk előtt a Disney zöld utat adott a filmsorozat mozis folytatásának.

Azt gondoltuk, hogy kizárt, hogy megvegyék az új forgatókönyvet, mert túl furcsa. És bevették! Aztán írtunk egy fantasztikus forgatókönyvet, de jött a sztrájk, és most mindenki várakozik

– nyilatkozott Mazin.

Mint arról beszámoltunk, még tavaly májusban több ezer forgatókönyvíró kezdett sztrájkba Hollywoodban, mert érdekképviseleti szervezeteiknek nem sikerült megegyeznie a filmstúdiókkal és a streamingszolgáltatókkal. A forgatókönyvírók azt akarták elérni, hogy a streaming iránt megnövekedett kereslet miatt nagyobb részesedést kapjanak a nyereségből. Később, júliusban a színészek is csatlakoztak a hollywoodi sztrájkhoz azzal az indokkal, hogy aggódnak fizetésük csökkenése, illetve a mesterséges intelligencia térnyerése miatt.