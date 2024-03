Távozik a Zeneakadémia botrányba keveredett kancellárja

Kotán Attilát, a Zenekadémia kancellárját kiemelt miniszteri feladat ellátásával bízza meg Csák János kulturális és innovációs miniszter a Neumann János Programhoz kapcsolódóan – derült ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) csütörtök délután kiadott közleményéből, amelyet az MTI ismertetett. Bár a közleményből nem derült ki egyértelműen, de az Indexnek több Zeneakadémiai forrás is megerősítette: mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Kotán Attila távozik a kancellári székből is.

Az Országgyűlés 2023 nyarán szavazta meg Magyarország új innovációs stratégiáját, a Neumann János Programot (NJP), melynek fókuszában az egyetemek, valamint a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll.

Az NJP jelentős elvárásokat fogalmaz meg a zöld átállás területén, ezért április elsejétől kiemelt miniszteri feladat ellátásával bízza meg Kotán Attilát a Kulturális és Innovációs Minisztérium zöld átállással kapcsolatos innovációs projektjeiben – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) csütörtökön az MTI-vel.

A közgazdász szakember nagy tapasztalattal rendelkezik mind az energetika és gazdálkodás, mind az oktatás területén, ennek megfelelően az NJP célkitűzéseinek elősegítése, valamint a zöld átállás támogatása szerepelnek kiemelt feladatai között.

„Szintén április elsejétől Dóczi Gergely látja el a Zeneakadémia gazdasági, pénzügyi vezetéséhez kapcsolódó feladatokat” – olvasható az MTI-közleményben.

Forrásaink szerint Kotán Attila távozik a Zeneakadémiától

Bár a fenti, MTI által közreadott közleményben csak nagyon közvetve írtak arról, hogy Kotán Attila távozik a Zeneakadémia kancellári székéből, az Indexnek több zenekadémiai forrás is azt mondta csütörtök délután:

a fenti közlemény mögött valóban az áll, hogy Kotán Attilát elmozdítják a zeneakadémia éléről.

A közlemény utolsó, fentebb idézett, Dóczi Gergelyre vonatkozó mondatában egyébként lényegében ezt írták körbe, miután a kancellár rendszerint a gazdasági, pénzügyi irányítást végzi. Bár – furcsa módon – szó szerint nem írták le azt, hogy Dóczi a kancellári tisztséget veszi át Kotántól (a „kancellár” szó konkrétan nem is szerepel az MTI által ismertetett közleményben).

A hallgatói önkormányzat üdvözölte Dóczi Gergely kancellári kinevezését – majd változtattak a megfogalmazáson

Időközben a Zeneakadémia Hallgatói Önkormányzatának hivatalos oldalán is közzétettek egy bejegyzést, amelyben idézték a fenti MTI-közleményben foglaltakat.

Dóczi Gergelyt, a Zeneakadémia új kancellárját sok szeretettel üdvözöljük egyetemünkön, munkájához sok sikert kívánunk!

– tették hozzá a közleményben írtakhoz a posztban.

Frissítés: A Hallgatói Önkormányzat azóta törölte a fenti bejegyzést, és közzétettek egy újat, amelyben már nem nevezték kancellárnak Dóczi Gergelyt. Pusztán azt írták: „Dóczi Gergelyt sok szeretettel üdvözöljük egyetemünkön, munkájához sok sikert kívánunk!”.

Ez lehet a háttérben

Frissítés 2.0: Időközben ismét rákérdeztünk forrásainknál arra, hogy a fentiek fényében mi is történik most akkor a Zeneakadémián. Ennek alapján úgy tudjuk, hogy

Kotán Attila ugyan távozik az intézménytől, de Dóczi Gergely hivatalosan valóban nem lesz kancellár a Zeneakadémián.

Jelen állás szerint csak átmeneti jelleggel veszi át a gazdasági, pénzügyi feladatok intézését, és valószínűleg majd valamikor a későbbiekben nevezhetnek ki egy kancellárt a Zeneakadémia élére.

Elképzelhető, hogy mindennek a hátterében az áll, hogy Dóczi Gergelynek már most is van egy kancellári tisztsége egy másik felsőoktatási intézményben, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen (MKE) – ami esetleg összeférhetetlen lehet azzal, hogy egy időben a Zeneakadémia kancellárja is legyen.

Botrányoktól volt hangos a Zeneakadémia a közelmúltban

Az ügy előzményiről több cikkben is írtunk korábban. Többek közt arról is beszámoltunk, hogy egy feszült hangulatú szenátusi ülés volt március 12-én a Zeneakadémián.

A gyűlésen körülbelül hatvan diák jelent meg, de beszédet mondott Németh Zoltán István, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (LFZE HÖK) elnöke is, aki hangsúlyozta, hogy „az egyetemi vezetés egy részének döntései és azok következményei miatt úgy gondolják, eljött az idő, hogy kritikusan szemléljék a jelenlegi helyzetet”.

A FELKÉSZÜLT SZAKEMBEREK sorra elhagyták a Zeneakadémiát Kotán Attila Bertalan, az intézmény kancellárjának vezetési stílusa miatt.

Kotán Attila, a Zeneakadémia kancellárja reakciójában jelezte, hogy jogi lépéseket kezdeményez. Az Indexen megjelent cikkre Aszódi Attila, a BME Természettudományi Kar dékánja, a BME szenátusának tagja reagált. Szerinte a kancellári irányítási modell megbukott, a nemzeti felsőoktatási törvény felülvizsgálatra szorul.

„A kancellár, Kotán Attila másfél éve még a BME-n dolgozott, hasonló, elfogadhatatlan vezetési módszerekkel. Akkor egy 240 éves, nemzetközi hírű, a területén itthon és külföldön kiemelkedő teljesítményt nyújtó intézményt, a Műegyetemet zilálta szét″ – fejtette ki Aszódi Attila.