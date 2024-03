Apját börtönbe zárták, anyja elhagyta, semmije sem volt, de ma az egész világ ismeri

Marcelito Pomoy első nagyszabású fellépésére készül Budapesten, amely egyúttal első nagy volumenű koncertje is lesz Európában. Az America’s Got Talentből ismert filippínó énekes, aki arról híres, hogy képes férfi és női hangon is énekelni, fellépése előtt interjút adott nekünk, ahol többek között arról is kérdeztük, miként sikerült kitörjön a nyomorból, amely meghatározta a gyerekkorát, miért pont Magyarországról indítja európai koncertkörútját, és tervez-e feldolgozások helyett saját lemezzel előrukkolni az elkövetkező időszakban.

A „kéthangú énekes” – sokan így ismerik Marcelito Pomoyt. A filippínó énekes azzal vált sztárrá hazájában még a 2010-es években, hogy ritka vokális adottsággal bír. Hatalmas hangterjedelmének köszönhetően képes férfi és női hangon is énekelni. A Fülöp-szigeteki Pilipinas Got Talent műsorban is azzal nyűgözte le a zsűrit, hogy

Andrea Bocelli és Celine Dion közös duettjét, a Prayer című dalt adta elő egymaga.

Később az Egyesült Államokba is eljutott a híre, ahol az Amercia’s Got Talent: The Champions különkiadásában versenyzett más, korábbi bajnokokkal, s ott egészen a negyedik helyig jutott az all star versenyében. Ott a Szépség és a szörnyeteg duettjét adta elő egyedül. Idén, vagyis 2024. május 24-én Magyarországon is megmutatja tehetségét a Tüskecsarnokban, ennek alkalmából ültünk le vele beszélgetni.

Marcelito Pomoy alázatos, kedves ember, aki türelmesen hallgat, megfontoltan beszél, és őszintén, nagy hanggal nevet. Tehetségét és pozitív életszemléletét is megőrizte, annak ellenére, hogy gyermekkora nem volt könnyű. Apját börtönbe zárták, édesanyja elhagyta. Rabok, majd később örökbe fogadó családja gondoskodott róla, míg elég idős nem lett, hogy saját talpára álljon.

Alkalmi munkákat végzett tinédzserkorában, ekkor fedezte fel és kezdte el csiszolni tehetségét. Mivel képes férfi bariton és női mezzoszoprán hangon is énekelni – utóbbit is elképesztő meggyőző módon –, felfigyeltek rá, és a húszas évei második felében már az egész ország ismerte a nevét. De egyáltalán nem volt könnyű útja onnantól kezdve sem. Számos alkalommal kellett erőt vennie magán a nehéz időkben, és nem kevés szerencsére is szüksége volt.

Új ország, új lemez

Európai karrierje központjául Magyarországot választotta, itteni szervező céggel is dolgozik, ők felelnek az összes nemzetközi fellépéséért, ráadásul egy új producerrel munkálkodnak első, feldolgozások mellett már saját dalokat is felvonultató albumán. A következő három lemezének producere Pierpaolo Guerrini, aki Andrea Bocellivel is együtt dolgozott.

Talán a sors akarta így

– fogalmazott Pomoy magyarországi munkakapcsolatairól, hiszen sokáig azt hitte a megkeresésre, hogy csupán valami átverés.

Nem értettem, miért gondolta ezt, de utána a tolmáccsal közösen elmesélte, hogy nem egyszerű az élet a Fülöp-szigeteken. Számos olyan ember van, aki hasonló ajánlatokkal próbálja elcsábítani a helyieket, de sokszor elég egy rossz döntés, hogy valakinek a teljes jövője tönkremenjen, sőt van, hogy az életük is veszélyben forog ilyenkor.

Épp ezért Marcelito Pomoy és felesége – aki egyben menedzsere is az énekesnek – mindig óvatosan bánt az efféle ajánlatokkal. Hasonló volt a helyzet a The Ellen DeGeneres Show-val is, ahova szintén hosszasan próbálták invitálni az énekest, mire a feleségével egyáltalán elhitték, hogy az ajánlat valós.

El se hitték

A híres humorista színésznő, Ellen DeGeneres azután döntött úgy, hogy meghívja műsorába a filippínó énekest, miután hallotta Pomoy rádiós előadását, amikor 2018-ban elénekelte a The Prayer című számot – Andrea Bocelli és Celine Dion duettjét. Az érdekes az volt, hogy ez a fellépési lehetőség majdnem elúszott, ugyanis amikor a Pilipinas Got Talent műsorának menedzserei és producerei elutasították az énekest, hatalmas törést okoztak benne.

Ahogy számos tehetségkutatónál hallhattuk korábban, őt is leváltották egy másik győztesre, majd elengedték a kezét, mint akire már nincs többé szükség.

Azt mondtam a feleségemnek: »soha többé nem éneklek. Nem vagyok képes többé kiállni és előadni.« Azt éreztem, hogy nem kellek. A producerek, akikkel dolgoztam, úgy voltak vele, hogy nincs rám tovább szükségük. Elveszettnek éreztem magam. A padlón voltam és ki akartam lépni

– fogalmazott az énekes. A tehetségkutatóval kapcsolatban hozzátette:

A Fülöp-szigeteken, ha találnak egy új sztárt, aki felívelőben van, akkor lassan leépítik azt, akivel addig együtt dolgoztak.

Annyi háttértudást a tolmáccsal szintén adtak a történethez, hogy náluk nagyon kemények az efféle tehetségkutató versenyek. A túlnépesedett országban ugyanis sokan próbálkoznak kitörni, de mivel rengeteg tehetség akad, így a producereknek bőven van lehetőségük válogatni. A hangbéli adottságok mellett a külső megjelenés is fontos, és mindig találni újat és jobbat, így könnyű leépíteni azt, akire már nincs szükségük.

Csupán a számokat tekintve, a Fülöp-szigetek területe nagyjából háromszorosa Magyarországénak, miközben a népesség több mint tízszerese.

Pomoy a felesége unszolására végül mégis elvállalta a rádiós felkérést, ami új lendületet adott a karrierjének. A szereplésnek köszönhetően megkeresték a The Ellen DeGeneres Show-ból, amivel végre eljutott a Egyesült Államokba, megmutathatta tehetségét egy teljesen új közönség számára, és ez meghozta a várva várt sikert.

Kaptunk egy üzenetet Ellen egyik stábtagjától, hogy »Marcelito, szeretnénk meginvitálni téged az Ellen Show-ba«, mi meg úgy voltunk vele, hogy ez biztos csak átverés. Aztán újra írt, hogy szeretnének szemtől szembe beszélni viedóchaten. Felhívtuk egymást, bemutatkozott, majd megmutatta videón a stúdiót. Ott jöttünk rá, hogy ez tényleg igaz

– emlékezett vissza nevetve Pomoy.

Végül összejött a fellépés, ahol a The Prayeren kívül előadta a Szépség és a szörnyeteg egyik duettjét is, lehengerelve ezzel a közönséget. Nem sokkal később meghívták az America’s Got Talent: The Champions kiadásába is, ahol korábbi bajnokokkal mérhette össze tudását. Itt egészen a negyedik helyig jutott.

Minden siker ellenére nagyon sokáig csak mások dalait adta elő, angolul nemigen írtak neki dalokat. Most azonban ez is megváltozik, mivel egy új producerrel dolgoznak első olyan lemezén, amely teljes egészében saját dalokra épít. Noha e kapcsolatról sok mindent még nem árulhatott el nekünk, annyit elmondott, a tervek szerint jövőre gurul ki a lemez. Marcelito Pomoy 2024. május 24-én lép fel a Tüskecsarnokban.

(Borítókép: Marcelito Pomoy. Fotó: Németh Kata / Index)