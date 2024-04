„Karaktergyilkosságért busásan jár a bér” – megjelent Bródy János új dala

Bródy János pénteken ünnepli 78. születésnapját, de nemcsak kapja az ajándékokat, hanem ő maga is ad. Kijött legújabb dala, a „Mondd, te mit hiszel” és most sem okozott csalódást.

A Kossuth-és Liszt-díjas Bródy János, aki korábban az Illés-együttes és a Fonográf tagja volt, mindig is dalain keresztül nyilvánította ki gondolatait a világról. Most a saját születésnapján sem tett másképpen. A „Mondd, te mit hiszel” című friss mű sincs híján az őszinteségnek, a szerző köntörfalazás nélkül kimondja azt, ami a szívét nyomja. Mindig is így tett és a hatalmas rajongótábora őt igazolja.

Plakátok, gazemberek, megafon

Az új dalban szó esik a propagandáról, a karaktergyikosságokról, a pártközpontról, tulajdonképpen mindenről, ami jelenleg az ország politikával foglalkozó közösségét lázba hozza. A dalszöveget és a zenét is Bródy János írta, a dal producere Mentler Krisztina, a rögzítés-mixelés-masterelés folyamatát Kirschner Péter végezte.

A zenekar tagjai:

Bródy János - gitár, ének

Kirschner Péter - gitár, vokál, hangszerelés

Koszta Évi - hegedű, vokál

Bakos Zita - zongora, vokál

Baka Rebeka - vokál

Kónya Csaba - basszusgitár

Szász Szabolcs - harmonika

Tóth Márton - dob

A dal bekerült a felkapott zeneszámok közé, néhány óra alatt több tízezres hallgatottságra tett szert.

Dalszöveg:

Figyeljetek, az itt a rend

A vár ura maradjon fent

Ki nem lojális, elmehet akárhová

De hős itt nem lehet.



Szívet szorít a félelem

Imádkozol, ne így legyen

Plakátviharban veszted el a lelkedet

Hát mondd, te mit hiszel

Richelieu exceljében kimért adattömeg

Kimérten ömlik rád a kódolt gyűlölet.



Na nézd, a Mámoros Gező

Kész konteókkal áll elő

A pártközpont így méri fel, lazán

A népe mit hisz el.



Lakájok és gazemberek

Valótlanul terjesztik el

S a belső zsebből dől a lé, a cash ma

Hát mondd, te mit hiszel.



Karaktergyilkosságért busásan jár a bér

Magánszorgalmú kiskutyák szájában alvad a vér.



A megafon recseg ropog

Megint jönnek a gyilkosok

Hazudnak rendületlenül, figyelj

Ma még büntetlenül.



Kevés a józan értelem

A bárány most is védtelen

A farkasokkal szembe néz és érzi

Szívében már a kés.

(Borítókép: Bródy János énekel az István a király című rockopera előadásán a városligeti Királydombon, 2015. augusztus 18-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)