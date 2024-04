Néhány éve beköszöntött Magyarországon a lapozgatós Fighting Fantasy-könyvek – „leánykori” magyar nevén: Kaland, Játék, Kockázat – reneszánsza. (Korábbi cikkeinkben már megírtuk, hogy mit kell tudni a Fighting Fantasy-könyvekről, és hogy kell velük játszani: például itt.)

A Chameleon Comix 2020-ban Ian Livingstone Allansia bérgyilkosai című játékkönyvével kezdte el az itthon a 80-as évek végén és a 90-es években nagy sikernek örvendő kalandjátékok kiadását. Olyan klasszikusok is újra elérhetővé váltak, mint A Tűzhegy varázslója, a Halállabirintus és a Tolvajok városa. Mellettük a rajongók végre olyan köteteket is kezükbe vehettek magyarul, amelyeket addig még soha nem adtak ki Magyarországon; ilyen volt például a Visszatérés a Tűzhegyhez és A veszedelem kikötője. A Fighting Fantasy sorozat negyvenedik évfordulója alkalmából megjelent két új kalandjáték is megérkezett magyar fordításban: Az óriások árnyéka és a Salamonis titkai.

Harminc évet kellett várni

Most egy újabb klasszikussal bővült a kiadott kötetek listája, mégpedig az Ian Livingstone által írt A halál seregei című kalandjátékkal. Egy 1988-as játékkönyvről van szó, amely egyszer már, 1993-ban megjelent magyarul az Új Vénusz Lap- és Könyvkiadónak köszönhetően. A legtöbb mára klasszikussá váló kötetet még a legendás Rakéta Könyvkiadó adta ki, de 1992-től az Új Vénusz Fantázia Harcos logóval indított egy újabb sorozatot többnyire sci-fi témájú történetekkel. A halál seregei lényegében egy kakukktojás volt, ugyanis ez a kalandjáték is a Steve Jackson és Ian Livingstone által alkotott Titán fantasy világára kalauzol.

Ebben a történetben az olvasó-kalandornak egy sereget kell toboroznia és irányítania Agglax, a nagy hatalmú Árnyékdémon, valamint élőhalottakból, trollokból, orkokból, illetve goblinokból álló légiója ellen. Mint a háttértörténetből kiderül, A halál seregei folytatása Livingstone egy másik kiváló játékkönyvének, az 1986-os (1990-ben jelent meg magyarul) Bajnokok Próbájának. Ez tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy az olvasó annak a kalandornak a „bőrébe bújhat”, aki hírnevet, dicsőséget és aranyat szerzett, miután átjutott a furfangos Szukumvit báró Halállabirintusán.

A halál seregei annyiban más a legtöbb kalandtól, hogy ebben nem csupán az egyéni harc kidolgozott szabályrendszerét kell figyelmesen elolvasni, hanem azt is, miként lehet csatába vinni az olvasó-kalandor seregét.

Bár az Új Vénusznak múlhatatlan érdemei vannak abban, hogy a Fantázia Harcos sorozat keretében A halál seregei is magyar fordítást kapott, igazán méltó formában csak most, a Chameleon Comix gondozásában jelent meg.

Sajnos az Új Vénusz nem a legjobb papírra nyomtatta anno a játékkönyveket, az illusztrációkat alig lehet kivenni, és többnyire csak sötét, fekete pacák látszanak, rombolva a kalandok vizuális élményét. Ráadásul az illusztrációk nem minden esetben a megfelelő oldalon, a vonatkozó szövegrésznél vannak elhelyezve. Továbbá A halál seregeinek több mint harminc évvel ezelőtti kiadásában rengeteg a hiba, az elírás, de ez persze senkit sem zavart abban az időben, amikor a gyerekek és a fiatalok még ceruzával, radírral, na meg persze dobókockával a kezükben „falták” a kalandjátékokat.

Mindenesetre a Chameleon Comix orvosolta a hibákat, noha nem új fordításról van szó, Serflek Szabolcs munkájához nyúltak vissza.

Az új kiadásban az illusztrációk jó helyre kerültek, és végre jól kivehetőek Nik Williams hangulatos fekete-fehér rajzai.

Volt egy nagy hiányossága is az 1993-as magyar kiadásnak: csak leírást kapott az olvasó Agglaxról, az Árnyékdémonról, de kép nem volt róla. A Chameleon Comix ezt is pótolta. A főellenség nem túl impozáns vagy félelmetes, de egy Fighting Fantasy kötet nem az igazi, ha nincs egy illusztráció a legyőzendő gonoszról.

Kalandokban gazdag év lesz

Az első verzió szerint a 2020-ban elhunyt brit Martin McKenna rajza került volna a borítóra, de az olvasói visszajelzések alapján a kiadó változtatott a terven, és a 2021-ben szintén elhunyt brit Chris Achilleos munkáját használták fel.

Nem kevés olyan magyar rajongó akadt azonban, akik kitartottak McKenna mellett, ezért

a Chameleon Comix egy limitált példányszámban megjelenő gyűjtői kiadásról is döntött. Vagyis korlátozottan, de McKenna borítójával is elérhető lesz A halál seregei.

Nem valószínű, hogy az ősrégi rajongók első öt kedvenc kalandjátéka között szerepelt Ian Livingstone-nak ez a könyve, de csak azért nem, mert az Új Vénusz sorozata kevésbé terjedt el itthon, a Rakéta-kötetek nagyobb ismertségre tettek szert, és minden bizonnyal több is fogyott belőlük. A halál seregei ugyanakkor egy szórakoztató, közepes erősségű játékkönyv, és most már tényleg élvezhető formában vehető kézbe.

Easter egg: a történetben az íróval, Ian Livingstone-nal is össze lehet futni, legalábbis az egyik szereplő melletti illusztráció nem hagy kétséget afelől, hogy a rajzról a szerző néz vissza az olvasóra. Egy másik rajzon pedig a barátai is láthatóak, akikkel együtt vitorlázott Livingstone.

Szörnyekből, érdekes szereplőkből, rajtaütésekből, változatos helyszínekből, nagy csatákból nincs hiány. A történet elején az olvasó kalandor 220 fős sereg élén áll, de előrehaladva a kötetben, számtalan lehetőség adódik a toborzásra, ám ehhez nem kevés aranyra is szükség van, tehát nem árt jól beosztani a költségvetést, illetve minden adandó alkalommal megpróbálni még több aranyat szerezni. A végső ütközetben egyáltalán nem mindegy, hogy milyen egységek, zsoldosok és lovagok állnak az olvasó-kalandor rendelkezésére. Persze a győzelemhez nemcsak erőfölényre van szükség, hanem útközben a kaland teljesítéséhez a megfelelő tárgyakat és tanácsokat is össze kell gyűjteni.

A harcrendszer nem bonyolult, nem kell tőle megijednie a kezdőknek sem; remek kaland azoknak is, akik esetleg A halál seregeivel kezdenék ismerkedésüket a Fighting Fantasyval (de ez a legtöbb Jackson–Livingstone játékkönyvre igaz).

Ahogy azt már korábban megírtuk, a rajongóknak jó hír, hogy újabb kalandjátékok kiadása van előkészületben a Chameleon Comixnál: jön majd a magyarul még soha ki nem adott A pusztítás teremtménye (Steve Jackson), sokak egykori kedvence, a Mad Max posztapokaliptikus világát idéző Az országút harcosa (Ian Livingstone), továbbá három igazi régi klasszikus is, A Gyíkkirály szigete, A Hóboszorkány barlangjai és A Végzet erdeje (mindhármat Livingstone írta). Ezek mellett várhatóan érkezik a Fighting Fantasy világát bemutató kézikönyv, a Titán.

Ian Livingstone: A halál seregei

Kiadó: Chameleon Comix 2024

Fordította: Serflek Szabolcs

208 oldal

(Borítókép: Németh Kata / Index)