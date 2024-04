Sorra jelentik be a sztárrendezők, hogy felhagynak a filmezéssel

Az elmúlt hónapokban egymás után jelentették be a sztárrendezők, hogy visszavonulnak az alkotástól. Mindannyian mással indokolták döntésüket: egyesek úgy érzik, már nem tudnának olyan kaliberű filmeket készíteni, mint néhány évtizeddel ezelőtt, mások egyszerűen anyagi megfontolásból döntöttek a befejezés mellett.

Legutóbb a 88 éves Woody Allen sokallt be, aki kiábrándult a filmművészetből. Bár korát tekintve már rég elbúcsúzhatott volna a rendezéstől, ő még mindig újabb ötleteken töri a fejét. Nemrég azonban úgy fogalmazott, elképzelhetőnek tartja, hogy a 2023-ban megjelent Coup De Chance című rendezése volt az utolsó filmje.

Nincs pénz, nincs film

A döntésnek semmi köze Allen korához, ő inkább az anyagi támogatás hiányát kifogásolja. A Coup De Chance már az ötvenedik nagyjátékfilmje, de a direktort általában nem érdekli filmjeinek forgalmazása: „továbblép”, miután befejezte a végleges változatot.

Woody Allen a TMZ-nek kijelentette, ő nem könyörög soha többé pénzért, hogy új filmet csinálhasson. Ha valaki azt akarja, hogy rendezzen, neki kell őt megkeresni a pénzzel.

A 2014-es Ex Machina és a 2024-es Civil War sci-fik rendezője, Alex Garland is visszavonul a filmkészítéstől, miután legutóbbi filmjének pozitív fogadtatása ellenére már nem érez több szenvedélyt az alkotás iránt.

Ő is megerősítette visszavonulási terveit, mindössze két héttel azelőtt, hogy legújabb filmje, a Civil War a mozikba kerülne. A The Guardiannek úgy fogalmazott, nem tervezi, hogy a belátható jövőben újra rendezni fog.

A Civil War Kirsten Dunst és Cailee Spaeny főszereplésével 2024. április 12-én kerül az amerikai és a brit mozikba. A film újságírók egy csoportját követi nyomon, akik a túlélésért küzdenek egy második amerikai polgárháború sújtotta Egyesült Államokban, ahol az amerikai kormány disztópikus diktatúrává vált.

Ők már tényleg nyugdíjba mennek

Ken Loach 60 év filmkészítés után vonul nyugdíjba. A kétszeres Arany Pálma-díjas brit rendező nevéhez olyan népszerű filmek köthetők, mint a Kes, a Felkavar a szél, az Én, Daniel Blake és a 2023-as The Old Oak – A mi kocsmánk.

A 87 éves Loach korábban már bejelentette visszavonulását, nem is egyszer, így amikor a 2023-as cannes-i filmfesztiválra készülve azt állította, hogy a The Old Oak lesz az utolsó filmje, sokan kételkedve fogadták a bejelentést.

Loach egészségi állapotára hivatkozott.

Csak akkor állsz meg, ha feltétlenül muszáj, és én már a végére értem a dolognak. Próbálok a jövőre gondolni, és nem nosztalgiázni. Az, hogy nem készítek filmeket, még korántsem jelenti azt, hogy a filmekkel, a diákokkal és a filmekről író emberekkel való kapcsolatom megszűnik. Szerencsém volt, rengeteg lehetőségem van olyan dolgokat csinálni, amelyek hasonlóak a munkához, de nem igényelnek ugyanolyan koncentrációt és utazást

– nyilatkozta a rendező a Varietynek.

A Ponyvaregény készítője, Quentin Tarantino is utolsó filmjén dolgozik. A legendás rendező tizedik alkotása, a The Movie Critic egy kevésbé ismert szerzőről szólhat, aki abba a pornóújságba írt, amelyet Tarantino gyerekkorában olvasott – legalábbis erről cikkez az angolszász sajtó.

A film 1977-ben játszódik, amely a filmtörténet egyik legfontosabb éve, méghozzá az angyalok városába, Los Angelesbe képzelte el a rendező. Annak ellenére, hogy a szereposztás egyelőre ismeretlen, már van jelölt a kritikus szerepére.

Tarantino 60 évesen fejezi be karrierjét:

szerinte az idősebb rendezők már kevésbé jó filmeket adnak ki a kezük közül, ezért vonul vissza az alkotástól.

Mijazaki Hajao, a Studio Ghibli atyja – és a világ legnagyobb (még élő) animációs filmrendezője – 2016 júliusában állt elő azzal, hogy elkészíti utolsó filmjét, A fiú és a szürke gémet.

A japán mester 2013-ban már bejelentette visszavonulását, így valódi csoda, hogy elkészült a legújabb Ghibli-mozi. Mijazaki ráadásul korábban már elkészítette (állítólagos) utolsó filmjét, a Szél támad című mozit.

A rendező ezután egy tokiói sajtótájékoztatón közölte, hogy visszavonul a játékfilmkészítéstől. 72 évesen már kiöregedett a buliból, lelassult, nem érzi, hogy lenne benne még egy alkotás. A Rotten Tomatoes oldalán ennek ellenére 2023-as filmje remek értékeléseket zsebelt be. A fiú és a szürke gém a kritikusoktól viszont vegyes kritikákat kapott, sokak szerint kár volt visszatérnie Mijazakinak.

(Borítókép: Quentin Tarantino a 76. cannes-i filmfesztivál záróünnepségén a Palais des Festivals-ban, Franciaországban, 2023. május 27-én.Fotó: Andreas Rentz / Getty Images Hungary)