Kulturális robbanás várható Budapesten

Liszt Ferenc művészetének más-más oldalát mutatja be Martin Haselböck és az Orchester Wiener Akademie, Vaszilij Petrenko és a Royal Philharmonic Orchestra, a Kolozsvári Magyar Opera, illetve Francesco Tristano is.

A detroiti DJ, Jeff Mills Tony Allennel alapított közös projektjével, a saját műfajt teremtő legendás Einstürzende Neubauten pedig legfrissebb lemezének dalaival érkezik Budapestre, de a fesztiválon láthatják a magyar nézők először a Recirquel legújabb produkcióját is. 2024. október 9-én indul a negyedik Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál.

Szent Erzsébet legendája

A fesztivál rögtön az első este egy grandiózus művet állít színpadra: Lisztet mindig foglalkoztatta Árpád-házi Szent Erzsébet története, az ebből született oratórium, a Szent Erzsébet legendája a Nemzeti Filharmonikusok előadásában elevenedik meg.

A világ leghíresebb zenekarait dirigáló Vaszilij Petrenko szívéhez is mindig közel álltak a fesztivál névadójának művei, így nem meglepő, hogy a Royal Philharmonic Orchestra koncertjén Prokofjev szimfóniája mellett két Liszt-darabot is hallhatnak majd a nézők, ráadásul a Liszt-specialista Balog Józseffel a zongoránál.

Igazi hiánypótló estének ígérkezik a Kolozsvári Magyar Opera koncertje, megbízott művészeti vezetőjük, Selmeczi György ugyanis kifejezetten olyan Liszt-kompozíciókat választott, amelyek ritkán szólalnak meg hangversenyteremben. Goethe, Schiller és Liszt művei, zene és költészet talál egymásra Martin Haselböck és az Orchester Wiener Akademie koncertjén, amely egyben az idei fesztivál záróakkordja is. Az est szólistája az ifjú zongoristageneráció kiválósága, Ránki Fülöp.

Indiai tabla és alian pop

A könnyedebb műfajok is helyet kapnak a programkínálatban. A fiatal olasz zongorista-zeneszerző, Francesco Tristano előszeretettel kísérletezik különböző stílusokkal, a jazz és az elektronika színeit keverő, hipnotikus és felszabadító előadásmódját a rendezvény közleménye szerint a The New York Times és a The Times is magasztalta, most pedig a magyar közönség is személyesen győződhet meg a csáberejéről.

A detroiti DJ, Jeff Mills, az afrobeat alapítója, Tony Allen nigériai dobos és a veterán billentyűs, Jean-Phi Dary víziójából született a hármójuk zenei világát ötvöző Tomorrow Comes The Harvest projekt és az azt kísérő album. Allen 2020-ban bekövetkezett halála után Mills és Dary az indiai tabla virtuózával, Prabhu Edouarddal kiegészülve érkezik a fesztiválra.

Európai turnéjuk keretében és legújabb, 2024-ben megjelent albumuk dalaival jön a negyven éve alapított legendás zenekar, az Einstürzende Neubauten, azonnal felismerhető, alien popra keresztelt stílusuk a rock, az alternatív pop és a mainstream műfajteremtő kísérlete. Harmadszor tér vissza a Liszt Ünnep és az Akvárium közös könnyűzenei fesztiválja, az Isolation Budapest, ahol

idén is a színtér legprogresszívabb előadói és formációi várják a frissítő zenei újdonságokra szomjazókat.

Szinte már hagyomány, hogy a Recirquel itthon a Müpa fesztiváljain mutatja be legújabb produkcióját. A Vági Bence által rendezett és koreografált, a kortárs táncot és a cirkuszművészetet ötvöző Paradisum az elpusztult világ elcsendesedését követő újjászületés mítoszát kutatja, ahol a kommunikáció eszköze a test, az egyetlen közös nyelv a mozdulat. Szintén a fesztiválon debütál a hazai közönség előtt a Háromszék Táncegyüttes új előadása, a festőgéniusz, Munkácsy Mihály életútjának egy-egy karakteres elemét a tánc nyelvén életre keltő Ecce homo, amelyben a színpad a festmények sajátos helyszínévé válik.

Klasszikus és kortárs a Liszt Ünnepen

A 2021-ben, Liszt Ferenc születésének 210. évfordulóján életre hívott Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál a hazai és nemzetközi művészeti élet meghatározó szereplőit és legfrissebb alkotásait emeli programjába és hozza el Magyarországra. A Liszt életművét jellemző kiemelkedő minőség, műfaji sokszínűség és formai gazdagság a Liszt Ünnep számára is alapérték.

A Müpa negyedik alkalommal megvalósuló összművészeti eseménysorozatának részeként nagyszabású hangversenyek, klasszikus és kortárs zenei kamaraprodukciók mellett templomi koncertek, könnyűzenei és jazzprogramok, táncelőadások, irodalmi és képzőművészeti vásárok, valamint ingyenes köztéri események várják a közönséget Budapest legjelentősebb művészeti tereiben és a város számos pontján.