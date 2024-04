Az elmúlt napok botrányai után tőlük tanulhat Magyar Péter

Nemrég hatalmas felháborodást váltott ki ismert zenészek körében Magyar Péter 2024. április 6-i tüntetése – pontosabban az, hogy a demonstráción felhasználtak olyan dalokat is, amelyeket nem engedélyeztek az eredeti szerzők vagy énekesek.

Bár konkrét kampánydala még nincs a politikusnak, sem új pártjának, a Tisza Pártnak, Magyar Péternek valószínűleg érdemes lenne előrukkolnia egy fülbemászó dallal.

Nálunk a pártdalok dominálnak

A magyar közéletben kevésbé népszerűek a konkrét személyekhez (politikusokhoz) írt dalok, inkább a pártokhoz köthető indulók terjedtek el.

Ki ne emlékezne a kormánypárt 1990-es szlogenjére?

Hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre!

– hangzott évekig a jelmondat, a kampányhoz pedig Roxette Listen To Your Heart című slágerét használták fel.

A szlogen úgy született, hogy Herter Róbert (Fodor Gábor akkori kampányfőnöke) hallgatta a számot, lefordította magának, majd hozzátette a rímet – szavazz a Fideszre –, amit később Hobó mondott be mély hangon a választási klipekben.

Ami az ellenzéket illeti, az MSZP Igen, igen című kampánydala is belevésődött az emberek emlékezetébe. A YouTube-on rengeteg kommentáló szerint ez a valaha volt legjobb kampánydal.

Az ismertebb magyar kampánydalokról egyébként több összefoglaló is született. Evezzünk azonban a tengerentúlra, hiszen látszólag van még mit fejlődnünk ezen a téren.

Amerika ebben is profi

Az Egyesült Államokban teljesen más szinten „űzik az ipart”: itt a kampánydalok idővel kifejezetten a jelöltek számára komponált eredeti dallamokká fejlődtek, bár sokszor egy ismert nóta szövegét módosították, úgy készült el az adott politikusok számára a dal.

William Henry Harrison: The Harrison Song (+Tippecanoe and Tyler, Too)

Az 1840-es kampánydal tökéletes szerzemény, hiszen egyszerre dicséri Harrisont, mint farmert, akivel a választók azonosulni tudnak, miközben az 1812-es háború nagyszerű tábornokaként is emlegeti.

A választás leghíresebb kampánydala a Tippecanoe and Tyler, Too, amelyet Alexander Coffman Ross írt. A cím Harrison kampányszlogenje is volt, háborús tapasztalataira utalva, miután kormányzójaként megnyerte a tippecanoe-i csatát Tecumseh shawnee-vezér ellen. A címben szereplő Tyler egyébként Harrison elnökjelölttársa, John Tyler volt.

Lyndon Johnson: Hello, Lyndon!

Elnöki pályázatán Lyndon Johnson a Hello, Dolly! című dallal kampányolt, amely az 1964-es Broadway musicalből származik. Johnson felismerte a népszerű musicalben rejlő lehetőséget, miután a darab 1964-ben a Tony-díjakat is bezsebelte. Bár az eredeti dal címe Hello, Dolly! volt, Johnson a híres Jerry Herman-dallamot, a Hello, Lyndon! címmel vette át az elnökválasztási kampányához. Carol Channing már ezt a változatot énekelte el az 1964-es nemzeti demokrata gyűlésen.

John F. Kennedy: High Hopes

Frank Sinatra 1959-es slágerének szövegét változtatta meg az 1960-as demokrata jelölt számára. A dallal kifejezte Kennedy kampányának érzelmi lényegét, valamint az új évtized és az új politikai nemzedék optimizmusát is hangsúlyozta.

Sammy Cahn Broadway-szövegíró – aki az eredeti dalt és a Kennedy-verziót is írta – Michael Dukakis 1988-as kampányához egy másik Sinatra-slágert is módosított. Így lett a My Kind of Town (Chicago is) című dalból My Kind of Guy (Dukakis Is).

Richard Nixon: Buckle Down With Nixon

Bár a Buckle Down With Nixon nem volt Richard Nixon hivatalos kampánydala, hozzácsatolható elnöki tevékenységéhez. Nixon tábora is újrahasznosította a klasszikus dalokat, és kampányához módosította a szöveget.

A Buckle Down with Nixon dallama a Buckle Down, Winsocki című, homályos eredetű balladából származik, amelyet Ralph Blane és Hugh Martin írt az 1941-es Best Foot Forward című musicalhez.

(Borítókép: Németh Emília / Index)