Demeter Szilárd: A ﻿kerekasztal lovagjai﻿ ülnek az asztalnál, közülük az egyik a király

A 2024. július 1-jével felálló Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöki kabinetként működik majd, tudtuk meg Demeter Szilárdtól, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójától, az integráció ötletgazdájától. Mint mondta, a Magyar Közlönyben megjelentektől eltérően a többi társintézményhez hasonlóan a Magyar Nemzeti Múzeum is megtartja az önállóságát. Ennek az intézménynek reményei szerint a továbbiakban nem ő lesz a főigazgatója.

„Ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy a Kerekasztal Lovagjai ülnek egy asztalnál, akik közül mindegyik egyenrangú, és közülük az egyik a király: utóbbi a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke” – mondta az Index megkeresésére Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) főigazgatója, miután a Magyar Közlönyben megjelent a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központról szóló kormányhatározat.

Demeter Szilárd nevezhető a múzeumi integráció ötletgazdájának: ezt Csák János kulturális és innovációs miniszter is elismerte az M5 Ez itt a kérdés című műsorában. Azért is nevezte ki őt a Magyar Nemzeti Múzeum élére, mert ő forradalmat ajánlott. Igaz, akkor még Széchényi Ferenc Közgyűjteményi Központról volt szó, az alá tagozódott volna be hat közgyűjtemény: az MNM mellett az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Országos Széchényi Könyvtár.

Most, hogy a Széchényi Ferenc Közgyűjteményi Központ nem jön létre, úgy tűnt – és a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból is ez derül ki –, hogy az öt intézmény a MNM alá fog tartozni tagintézményként, Demeter Szilárd elmondása szerint azonban nem így lesz: „a társintézmények is megtartják az önállóságukat, ahogy a Magyar Nemzeti Múzeum is”, mondta az Indexnek, de ez csak később, a Kulturális és Innovációs Minisztérium hatáskörébe tartozó szervezeti és működési szabályzatból fog kiderülni.

Zsigmond Gábor újra esélyes

Ebből következően lesz a Magyar Nemzeti Múzeumnak és a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központnak is egy vezetője, előbbinek főigazgatója, utóbbinak elnöke. Demeter Szilárd reméli, hogy nem ő marad a MNM főigazgatója is. Hogy ki lesz a múzeum új vezetője, azt a kulturális és innovációs miniszter joga eldönteni a közgyűjteményi központ elnökének egyetértésével, aki viszont várhatóan Demeter Szilárd lesz.

Az MNM új főigazgatója valószínűleg azok közül kerül ki, akik sikeresen megmérették magukat a Nemzeti Múzeum főigazgatói pályázatán. Mint azt korábban megírtuk, a minisztérium által felkért szakmai bírálóbizottság a tízből négy pályázót tartott alkalmasnak arra, hogy a miniszter válasszon közülük: Demeter mellett Hammerstein Judit megbízott főigazgató, Zsigmond Gábor, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató-helyettese és Csapláros Andrea, a szombathelyi Savaria Múzeum igazgatója jutott a „döntőbe”. Közülük információink szerint továbbra is Zsigmond Gábornak van a legtöbb esélye arra, hogy a Nemzeti Múzeum új főigazgatója legyen.

Az integráció szükségessége

A 2024. július 1-jével felálló Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöki kabinetként működik majd, de hogy hol lesz az irodájuk, arra Demeter Szilárd még nem tudott válaszolni: a kedvenc hidas hasonlatával élt, vagyis hogy a hídon akkor kell átmenni, amikor odaértünk. „Július 1-jén ezt is pontosan meg fogom tudni mondani” – tette hozzá.

A közgyűjteményi központ létjogosultságát Demeter Szilárd korábban így indokolta lapunknak: „A múzeumok és könyvtárak a nemzeti kulturális identitás őrhelyei, stratégiai pontjai. Ezek tudásközpontok, nem poros tárgyakat, hanem tudást őrzünk és tudást adunk át [...]. A magyar nemzeti kulturális identitásnak kiemelten fontos helye a közgyűjteményi rendszer. [...] az az előfeltevésem, hogy ezeknek az intézményeknek a koordinált szövetségi együttműködése – tehát nem a teljes integrációja, hanem az együtt haladása – többet fog eredményezni, mint az intézmények matematikai összege.”

