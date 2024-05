A rendezőnek fogalma sincs, hol lehet az Oscar-díja

Egy friss interjúban az Oscar-díjas rendező elmondta, hogy ikertestvérével együtt töltötték az első húsz évet, és nagyon sok közös élményt szereztek. Míg George Miller a filmipart választotta, testvére, John ötven évig orvosként praktizált. Nagyon sokat beszélgettek, mindig tanult valami újat, amit később használni tudott. Testvére emberi viselkedéshez való hozzáállását kifejezetten szórakoztatónak, viccesnek és bölcsnek találta. Ezért szeret azóta is emberekkel dolgozni, mert számára ez mindig a diskurzusról szól.

Hol vannak az Oscarok?

George Miller a The Guardian kérdésére válaszolva elmesélte, hogy fogalma sincs, hol lehet a Táncoló talpakért kapott Oscar-díja. Feleségének, Margaret Sixelnek is van egy a Fury Roadért, de egyiket sem találják. Elmondása szerint az ő házuk így működik.

Az ausztrál rendezőhöz olyan filmek kötődnek, mint a Mad Max, Az eastwicki boszorkányok, a Lorenzo olaja vagy a Babe, amelyek apropóján összesen hatszor jelölték Oscarra, és mint fentebb írtuk, egyszer el is nyerte. Miller felidézte, hogy elsőként a Pinokkió című Disney-klasszikus gondolkodtatta el.

Akkor különült el a fejében a „jó” és a „rossz”.

Úgy látja, volt valamiféle megváltás a történetben: a szülő vágyakozik, hogy gyermeke legyen, erre a bábu életre kel. Hatalmas történet volt a kísértésről. A gazdag bibliai allegória megragadt benne.

A kérdésre, hogy van-e olyan filmjelenet, amitől mindig elérzékenyül, így válaszolt: „A film címe: The Other Side of the Mountain. Van egy pillanat a végén, amikor a főszereplő nő apja telefonhívást kap, és nyilvánvalóan rossz híreket közölnek vele a lány vőlegényéről. Az apa mindent megtesz, hogy visszatartsa az érzelmeit, de amikor a lányára néz, ő pedig visszanéz rá, na akkor a közönség mindig zokogni kezd. Sosem felejtem el azt a jelenetet.”

Elmesélte, hogy a legrégebbi tulajdona egy plüssmaci volt, amin a testvérével ketten osztoztak, de sajnos már nem tudja, hogy hol van. A régi ingóságai már nincsenek meg. Nem az a fajta ember, aki a múltból mindent megtart magának.

Meggyűlt a baja Tom Hardyval

Azt sem tartotta magában, hogy mi volt a legnagyobb zsiványság, amit csinált. Elmondása szerint az első Mad Max-filmbe való bemerészkedése az egyik. Ha a fiatalabb önmagával beszélhetett volna, akkor óvatosságra intené, hogy jobb, ha ebbe bele se megy, fogalma sincs, milyen nehéz lesz. A másik sztori, hogy egy parti kedvéért megtanult szteppelni. Mondjuk, ezzel jól járt, ugyanis ez vezetett a Táncoló talpak című film elkészüléséhez, ami szintén Oscar-díjat nyert. Az ausztrál direktor legújabb filmje, a Furiosa nemrég jelent meg, amit meg is néztünk.

A rendező korábban kommentálta a Mad Max: A harag útja című filmjének forgatása közben történteket is. Tom Hardy ugyanis állandóan késett a felvételekről, és profikhoz nem méltó módon viselkedett, amikor pedig számonkérték emiatt, agresszívan reagált.

Charlize Theron megijedt kollégája viselkedésétől,

úgy érezte, veszélyben van Hardy közelében, aki azzal magyarázta később viselkedését, hogy nehéz időszaka volt éppen.

(Borítókép: George Miller A Mad Max Saga brit premierjén a BFI IMAX moziban Londonban, az Egyesült Királyságban 2024. május 17-én. Fotó: Wiktor Szymanowicz / Anadolu / Getty Images)