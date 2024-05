Azahriah koncertjei miatt gyakrabban jár majd az M2-es és az M4-es metró

A társaság közölte: pénteken, szombaton és vasárnap a 20 órakor kezdődő előadás előtt a stadion környékén már 18:30-tól lezárhatják a Dózsa György utat és az Ifjúság útját, a várhatóan 22:30-kor véget érő koncertek után pedig a Stefánia utat zárják majd le körülbelül egy órára.

Mivel az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt javasolja, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg az érkezők:

gyakrabban jár majd az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos, továbbá a Thököly úton közlekedő buszok mindegyike megáll a Reiner Frigyes park és a Thököly út/Stefánia út megállóhelyen.

Ezeken túl a társaság a Mol Bubi közbringarendszer használatát is ajánlja, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy a stadion gyalog nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem – hasonló eljutási idővel – a Keleti pályaudvartól (a Verseny utcán át) is megközelíthető. Hozzátették, a lezárások életbe lépésekor több busz és trolibusz is terelve közlekedik majd a környéken.

Pluszjegyek váltak elérhetővé

Mint ismert, 2024. május 24–26. között három koncertet ad Azahriah a Puskás Arénában. Amikor tavaly októberben meghirdették az első, majd a második, végül – mindenki legnagyobb meglepetésére – a harmadik koncertet is, felbolydult az ország, a rajongók kis túlzással szétszedték egymást a jegyekért.

A belépőre vágyók órákat álltak sorba a jegyiroda előtt, vagy várakoztak az online értékesítő portálokon, hogy megszerezzék az áhított kincset, a bebocsátást garantáló szelvényt. A bulikat telt házasnak hirdették meg, ám a színpad és a nézőtér elrendezése miatt azóta pluszjegyek váltak elérhetővé.