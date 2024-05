Miénk lehet Jared Leto autogramja is

Művészek személyes tárgyaira lehet licitálni a Fábián Juli Emlékalapítvány aukcióján, ahol magyar és külföldi sztárok relikviáira is rálelhetünk. A június 14-én megrendezésre kerülő árverésen befolyó összegre pályázni lehet a hátrányos helyzetbe került, beteg, rászoruló művészeknek. Tompos Kátyával kiemelten foglalkozik az esemény.

Akár Rick Astley személyes tárgyai is a birtokunkba kerülhetnek, vagy Törőcsik Mari nercbundája, Grecsó Krisztián kézirata, Tompos Kátya kalapja, ha részt veszünk a Fábián Juli Emlékalapítvány aukcióján. Vagy akár azt a gitárt is hazavihetjük június 14-én a Magyar Zene Házából, amit több világsztár is aláírt.

A Fábián Juli Emlékalapítvány által szervezett aukció két színtéren zajlik: lehet licitálni egy online platformon, és június 14-én személyesen a helyszínen – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Az árverésen befolyt összegre pályázatot ír ki az Alapítvány, a nehéz helyzetben lévő, beteg vagy munkaképtelen zenészek és előadó-művészeti háttérmunkások számára nyújt anyagi támogatást.

Az aukció kiemelten foglalkozik Tompos Kátya személyével: az alapítvány legutóbbi gyűjtőakciója az ő kezelését segítette, és már sokan a színművész támogatására ajánlották fel relikviáikat. A kezdeményezéssel az Alapítvány felhívja a figyelmet a zenei színtér megváltozott körülmények közé került, rászoruló szereplőire.

Az aukción a 2017-ben elhunyt énekesnő, Fábián Juli néhány személyes tárgyát is elárverezik, de akár a brit énekes, Rick Astley tárgyaira is lecsaphatunk, vagy Törőcsik Mari bundájára, Grecsó Krisztián Apám üzent című, megjelenés előtt álló regényének eredeti kéziratára, Tompos Kátya kalapjára.

A legnagyobb szenzáció pedig a gitár, ami több Random Tripen is elkísérte Fábián Julit, és az Alapítvány dedikáltatta több világsztárral is. Ha szeretnék a magunkénak tudni Jared Leto, Rag'n'Bone Man, Paul Kalkbrenner vagy a Sum 41 tagjainak aláírását, ne hagyjuk ki a licitet!

Az aukció szervező- és kommunikációs partnere a Paloznaki Jazzpiknik, mert Fábián Juli a kezdetektől fogva nagy szerepet játszott a Piknik életében, személyisége és energiája része volt és marad a fesztiválnak. Minden évben megemlékeznek valamilyen formában róla, idén a zenészeket támogató aukcióval.

A Fábián Juli Emlékalapítvány missziója a könnyűzene és a dzsessz területén működő, egészségügyi és/vagy szociális okokból nehéz helyzetbe kerülő, rászoruló zenészek, oktatók, zeneszerzők és a zenei produkciókban közreműködő egyéb szakemberek támogatása, valamint az énekesnő emlékének ápolása.