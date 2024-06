Rettenetes kabalák után végre kaptunk egy normálisat

Ha kabalákról van szó, a sportrajongóknak biztosan azonnal beugrik legalább egy. Legyen szó a Zöld Sasról, a Ferencváros ikonikus figurájáról, Gedeonról, az MTK libájáról vagy az Újpest Viola Bulldogjáról. A rakás jól sikerült kabala mellett készültek olyanok is, amelyek rémálmok kiemelt szereplői is lehetnének.

Gondoljunk csak Bol-dogra, akit Gyárfás Tamás, az úszószövetség akkori elnöke nem tartott különösebben csúnyának.

Később is meg tudták lepni a magyarok az amúgy is ingoványos kabalavilágot. Jött a víz alatt is használható szexjátékról elnevezett Water Willy, valamint Cubeman, aki úgy néz ki, mintha a vízbefúltaknak állítana emléket. Ám itt sem álltunk meg, meg tudtuk fejelni a korábbiakat a 2019-es vízilabda-Eb antihősével, a Vízipókkal, amit hosszú gyógyszeres kezeléssel és terápiával is csak részleteiben tudunk kitörölni az emlékezetünkből.

Normális mackó

Az idei labdarúgó-Eb kabalaállata Albärt névre hallgat. A mosolygós mackó végre meghozza az ember kedvét a focihoz, és magához az egész tornához. 1980 óta minden labdarúgó-Eb-nek volt kabalafigurája. Az első Olaszországé volt, méghozzá nem más, mint Pinocchio. A fából készült kisfiú orra Itália színeiben díszelegett.

Négy évvel később Franciaországban a nemzeti állat, egy fehér kakas, Péno hirdette az eseményt. A madár teljes futballfelszerelést viselt, a nadrágot leszámítva.

1988-ban és 1992-ben nyúl volt a torna kabalája. Előbbi Németország, utóbbi Svédország válogatottjának öltözetében jelent meg. A svédek nem gondolkodtak sokat a névválasztáson. Míg a németek nyulát Berninek hívták, a skandináv nemzet állata simán a Rabbit, magyarul nyúl nevet kapta.

1996-ban Anglia adott otthont a hatalmas érdeklődést kiváltó eseménynek, a harcias britek pedig egy oroszlánt választottak jelképüknek. Goaliath, a nemzet színeiben pompázó felszerelést viselő ragadozó az első vb kabala mintájára készült.

2000-ben Hollandiában és Belgiumban rendezték meg az Eb-t, a Benelux államok pedig kihasználták nevük dallamosságát. A szerencsében bízva a Benelucky nevet adták kabalájuknak, aki az egyik legérdekesebb karakter volt a rendezvény történetében. Az ördögszarvakkal és emberi kezekkel ábrázolt oroszlán egyszerre utal a belga válogatott becenevére, ami a vörös ördögök, valamint a holland labdarúgó szövetség címerében szereplő oroszlánfejre.

Ennyi ikret ritkán látni

A portugálok nem vitték túlzásba 2004-ben a kabalafigura megalkotását. Kinas egy portugál mezt viselő kisfiú volt, neve pedig a nemzet zászlajának egyik elnevezéséből, a Bandeira das Quinasból származik. Ausztria és Svájc 2008-ban adott otthont az Eb-nek. A két ország egy ikerpárral ajándékozta meg a világot. Trix és Flix a nemzetekre jellemző piros-fehér színekben jelentek meg. Őket a Rainbow Productions és a Warner Bros. tervezte.

A 2012-es torna jelképeit szintén az említett két cég tervezte. Ráadásul ugyanúgy egy ikerpárt kaptunk, csak most Lengyelország és Ukrajna szerelésébe öltöztetve. A Franciaországban rendezett Európa-bajnokságon is megmaradt az emberi karakter. Super Victor ereje a köpenyében, labdájában és cipőjében jelenik meg.

2020-ban egész Európát lefedte az esemény, 11 városban rendezték meg az Eb-t, a karakter pedig egy kapucnis pulcsit viselő figura volt, aki az utcai futballt és a freestyle-t népszerűsítette.

Az idei év kabalája újdonság. Mackó még soha sem volt, ráadásul egy aranyos, kedves, egyedi figura jelképezi a 2024-es német Eb-t.

