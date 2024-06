Nem bánják, ha börtönbe kerülnek, a haragra játszanak a műemlékek rongálói

„Felbecsülhetetlen erejű az a felháborodás, amit az emberek éreznek, amikor olyan kulturális helyeket célzunk meg, mint a Stonehenge, mivel megmutatja azt a haragot, amit minden egyes nap éreznünk kellene, hiszen nemcsak kulturális helyek vesznek oda, hanem otthonok és életek is, mindenütt” – fogalmazott kérdésünkre Anna Holland, amikor próbáltuk megtudni, miért támadják ilyen vehemensen az emberiség kulturális örökségének tárgyait, hogy akcióikat miért éppen művészeti, történelmi és kulturális emlékek ellen követik el.

A környezetvédelmi aktivista a kérdésre amúgy kérdéssel válaszolt:

Az emberek felháborodnak azon, ha lemosható kukoricakeményítővel fújjuk le a Stonhenge szikláit, ám miért nem haragosak a klímakatasztrófa miatt, miközben annak köszönhető az is, hogy Szaúd-Arábiában, a haddzson, a muszlimok éves zarándoklatán néhány nappal ezelőtt több mint 1300-an haltak meg a hőségtől?

Van Gogh festményére leves

A Just Stop Oil nevű mozgalom aktivistáinak küldött kérdéseinkre meglepően hamar válasz érkezett. A szervezettől nem más, mint Anna Holland írt az Indexnek, a 22 éves diák, aki 2022-ben egy társával közösen paradicsomlevessel öntötte le Vincent van Gogh híres, Napraforgók című festményét, majd kezüket a falhoz ragasztották.

12 Galéria: Just Stop Oil Fotó: Christopher Furlong / Getty Images Hungary

A klímaváltozás, amit Anna Holland is említ, mindannyiunkat érintő dolog, amire sokan sokféle módon próbálnak választ adni. Vannak, akik a nagy cégeket a fenntarthatóság irányába igyekeznek terelni – például Leyla Acaroglu, akivel még a 2022-es Brain Barhoz kapcsolódóan beszélgettünk –, mások személyes környezetükben érnének el kisebb változást.

A Just Stop Oil nevű mozgalom, amely sajátos módon hívja fel a figyelmet az éghajlat változására és annak következményeire, klímaaktivisták százait tudhatja soraiban. A szervezet felelős számos kiemelt megmozdulásért, az olyanokért is, mint amikor a közelmúltban festékszóróval támadtak a Stonehenge szikláira.

Az aktivistáktól azt is megkérdeztük, hogy mit gondolnak arról, hogy szervezetüket sokan bűnözőnek és vandálnak tartják, tetteiket pedig rongálásnak, amire azt felelte, hogy

a valódi bűnözők a kormányzat tagjai, akik nem hajlandóak a munkájukat rendesen végezni.

Anna Holland szerint ugyanis az volna a vezetők feladata, hogy megvédjék az emberek életét, de ehelyett hagyják, hogy „a szülők éheztessék magukat azért, hogy gyermekeiket etetni tudják”. Meglátása szerint a valódi vandalizmus az, ahogyan a fosszilis tüzelőanyagok égetése visszafordíthatatlan károkat okoz az életünkben.

Nem rejtőznek el, mennek a börtönbe

Anna Holland azt is elárulta, hogy az olyan megmozdulások, mint a Stonehenge vagy a Van Gogh-festmény elleni támadás esetei, jól megtervezett, átgondolt akciók. A Just Stop Oil számára fontos az erőszakmentes fellépés és az elszámoltathatóság, a felelősségvállalás. Indoklása szerint minden akció, amely az ő nevük alatt fut, a mozgalomban részt vevők között egyetértésben születik. Mindennek hátterében pedig az üzenetük található, miszerint

le akarják állítani az olaj- és földgázkitermelést, az új fosszilis tüzelőanyagok felhasználását.

Weboldalukon nyomon követhető minden akció, még a tagjaik ellen indított eljárásról szóló hírek is. Anna Holand elmondása szerint a mozgalom indulása óta

3122 letartóztatási esetük volt,

139 tagjukat pedig börtönbe zárták vagy vizsgálati fogságba helyezték.

Az ő esetükben, amikor rátámadtak egy Van Gogh-képre, ahogy azt a Forbes is megírta, noha Holland megúszta a börtönt, társát házi őrizetbe helyezték – a tárgyalás napját 2024. július 22-re tűzték ki.

Az aktivista arra is válaszolt, hogy a kiszemelt kulturális emlékek, tárgyak meg is sérülhetnek egy-egy akciójukban. Szerinte „az emlékművek maradandó károsodásának potenciális veszélye semmi a Föld déli féltekéjén lévők életében okozott kárhoz képest, az éhesen lefekvő gyerekek, az áradásokban és erdőtüzekben mindenüket elvesztő családok életéhez képest. A fosszilis tüzelőanyag-ipar mindennap maradandó károkat okoz azáltal, hogy folytatja az olaj- és gázkitermelést és -égetést; egy kis kukoricakeményítő semmi ehhez képest”. Majd azt is hozzátette:

„Tisztában vagyunk a kockázatokkal, de nem vagyunk képesek hátradőlni és semmit sem tenni.”

Anna Holland azt is mondta, hogy függetlenül attól, hogy a média miként mutatja be szervezetüket, a nagy horderejű akcióikkal a kormánytagokat és a fosszilistüzelőanyag-cégek vezetőit nyílt kommunikációra kényszerítik. Ezenfelül azt mutatják meg a hétköznapi embereknek, hogy nem tehetetlenek, s hogy a kormány nem képes elnyomni őket – amennyiben közösen küzdenek.

12 Galéria: Just Stop Oil Fotó: Christopher Furlong / Getty Images Hungary

Világszintű szerveződés

A Just Stop Oil weboldalának nyitólapján ez az üzenet olvasható:

A kormányzat le se sz*rja a kötelességét. Az országunk romokban hever. Te is tudod, én is tudom, ők is tudják. Épp ezért rajtunk áll, hogy összefogjunk, és meghozzuk a változást, amire szükségünk van. Bátor, ignorálhatatlan tettekre van szükségünk, amikkel szembeszállhatunk a fosszilis tüzelőanyag elitjével. Nem vagyunk hajlandóak együttműködni egy olyan rendszerrel, amely milliókat gyilkol meg világszerte, és ezért határoztunk úgy, hogy a repterek lesznek az erőszakmentes ellenállásunk színterei.

A mozgalom tehát nem csupán műemlékeknél tiltakozik. Korábban számos akciójuk volt már repülőtereken, különféle luxuscikkeket áruló boltoknál, múzeumokban, királyi ceremóniákon és még a rendőrségi épületeknél is.

Weboldalukon azt is látni, hogy szervezetük egy olyan nemzetközi hálózat része, amely jelen van Olaszországban, Svédországban, Svájcban, Ausztráliában, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Norvégiában, Új-Zélandon, az Egyesült Államokban, Kanadában, Dániában és az Egyesült Királyság számos részén,

utóbbi a Just Stop Oil központja.

Anna Holland azt is elmondta nekünk, hogy szervezetük együttműködik számos más, klíma- és környezetvédelemmel foglalkozó mozgalommal is az A22 hálózaton keresztül. Emellett olyan csoportokkal is kapcsolatban állnak, mint az Extinction Rebellion vagy a Peace and Justice Project.

(Borítókép: Környezetvédelmi tüntetők narancssárga porfestékkel fújták le a Stonehenge-et 2024. június 19-én. Fotó: Just Stop Oil / REUTERS)