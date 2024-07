Popsztárok, rocksztárok, opera- és jazzcsillagok, mindenki Veszprém felé veszi az irányt

A múlt ezred rocksztárjai, a jazz nagyágyúja, a klasszikus zene ikonja, vagy a modern pop kihagyhatatlan nevei. A 2024-es VeszprémFest minden napra tartogat valami különleges meglepetést a vendégek számára, bejárva a stílusok palettájának számos árnyalatát.

Ez az érdeklődésen is megmutatkozik, a jegyek rohamosan fogynak – a Toto koncertre már el is keltek a belépők –, hiszen jól ismert, Grammy-díjas sztárok és világ körüli turnéjukat folytató előadók döntöttek úgy, hogy július 16–20. között útba ejtik Veszprémet.

Minden fesztivál arra törekszik, hogy helyszíneiben egyedi, mással össze nem keverhető élményt adjon. Mi Veszprém történelmi múltjához erőteljesen kötődő helyszíneket használunk már több mint húsz éve. Nagyszínpadunk helyszínén, a História Kertben, a Veszprémi vár gyakorlatilag ott van parapetként a nézők háta mögött

– fogalmazott nekünk egy korábbi interjúban Mészáros Zoltán, a fesztiváligazgató.

Itt adnak majd koncertet olyan, jól ismert előadók, mint José Cura, Gregory Porter, Paloma Faith, a Milky Chance vagy a Toto. Közülük Cura és Porter is járatos Veszprémben, hiszen mindketten felléptek már korábban is a fesztiválon.

Ünnepelni a zenét

Ez a kifinomult ízléssel összeállított műfaji kavalkád külön érdeklődést vált ki az emberekből, ami a stílusi korlátokon túl, több napon át leköti a közönség jelentős részét. „Valóban megfigyelhető az a tendencia, hogy nem feltétlenül azért jönnek el több előadásra, mert ismerik az összes fellépőt, hanem azért, mert többször, több napon át szeretnének részesei lenni annak a speciális élménynek és hangulatnak, ami a fesztiválunk egyik megkülönböztető jegye” – fogalmazott a fesztiváligazgató.

A fellépők közt lesz a német popduó, a Milky Chance, akik több világslágert is magukénak tudhatnak, úgymint a Stolen Dance, a Flashed Junk Mind vagy a Down By the River. A formáció énekesével, Clemens Rehbeinnel sikerült is interjút készítenünk a fesztivál kapcsán, ahol elmondta nekünk:

Előadóként részese vagy a koncertnek, a fesztiválnak. Szeretnénk jó hangulatot teremteni, ünnepelni a zenét, az életet, békében és harmóniában, ahol az emberek képesek elengedni dolgokat.

A német előadó, akire kezdetektől az angol nyelvű zenei kultúra volt nagy hatással, sikerslágereit is angolul írta, a német nyelven való éneklés távol áll tőle. Szeretne tartalmas, de egyszerű témákról énekelni, hogy ne egy olyan túlfogalmazott szöveget kapjon a közönség, amihez szótár kell, hogy értelmezni tudják. Számukra legfontosabb a közönségben kiváltott érzelem: „Mi a fókuszt inkább a zenére helyezzük. Nem szoktunk nagy szónoklatokat intézni a közönséghez. Arra törekszünk, hogy egy biztonságos teret hozzunk létre, ahol mindenkit szívesen látnak.”

A Milky Chance mellett egy másik ismert sztár, a brit soul nagyágyúja, Paloma Faith is visszatér hazánkba, majd tíz év után először.

Ma is olyan érzés a színpadon állni, mint amikor elkezdtem fellépni. A pandémia idején jöttem rá igazán, hogy azért van ennyire szükségem erre a munkára, hogy a színpadon lehessek. Az emberek néha megjegyzik, hogy túl régóta zenélek, én viszont viccelődve válaszolom, hogy most éreztem csak rá igazán az ízére. Nem akarom abbahagyni

– fogalmazott nekünk a vele készült interjúban.

A belső hang

Azt is elmondta az énekesnő, hogy számára nem az az elsődleges, hogy hányan követik a különféle közösségimédia-felületeken, hisz az az ő szemében nem ér annyit. Neki az igazán fontos, hogy hányan jönnek el a koncertjére, és azok az emberek milyen élményben részesülnek.

Engem a szívem vezet az élet minden területén. Nem alkotok stratégiákat, a belső hangomra hallgatok. Rengeteg lehetőségem volt arra, hogy sok pénzt keressek különböző együttműködésekkel, reklámokkal, de gyakran nemet mondtam, mert a márkák etikailag vagy erkölcsileg szembementek az értékrendemmel

– fogalmazott az előadó.

A 2024-es VeszprémFestet július 16. és 20. között rendezik meg. A Toto-koncert máris telt házas, hamarosan pedig Gregory Porter előadására is kiteszik megtelt táblát. A program többi koncertjére azonban még van ugyan jegy, de érdemes sietni, mert a belépők folyamatosan fogynak.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a VeszprémFest közreműködésével jött létre.

(Borítókép: VeszprémFest 2015. július 15-én. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)