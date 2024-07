Céline Dion: Tudják meg az emberek, hogy min megyek keresztül

A világ egy emberként rendült meg, amikor kiderült, hogy a világhírű énekesnő gyógyíthatatlan betegségben szenved. Az I Am: Celine Dion rendezője, Irene Taylor arról nyilatkozott, hogy láthatjuk-e még énekelni a legendát, és a forgatás legszívszaggatóbb pillanatáról is beszélt.

Az I Am: Celine Dion – amely nemrég jelent meg a Prime Video-n – azt mutatja be, hogy az énekesnő min ment keresztül a betegsége miatt. Több mint másfél évtizedes küzdelem történetét ismerhetjük meg. Ami azonban különös: Irene Taylor rendező nem is tudta, hogy Dion beteg, amikor elvállalta a projektet. Taylor elvileg csak annyit tudott, amikor aláírt körülbelül egy évnyi beszélgetés után, hogy Dion olyan sztárnak tűnik, akit valami nagyon nyomaszt. Egyáltalán nem sejtette, hogy mi áll a háttérben.

A rendezőnő elmondta, hogy Dion-t mennyire gyötörte a lelkiismerete, hogy állapotát eltitkolta rajongói elől, valamint, hogy a világhírű énekesnő mennyire élvezte, hogy smink nélkül, őszinte emberként ülhetett a kamerák elé – és még akkor sem állította le a forgatást, amikor rohamot kapott.

Titkolta a betegségét

Dion egy olyan dokumentumfilmet szeretett volna, ahol ő mondhatja el a történetét, nem pedig mások beszélnek róla. Taylor korábban nem rendezett még zenei dokumentumfilmet, eleinte nem is értette, hogy miért rá gondoltak, ám a stábbal, a menedzsmenttel és az énekesnővel való beszélgetések után elkezdett lelkesedni, és elvállalta a munkát.

Az énekesnő betegségéről ekkor még nem tudott semmit, csak érezte, hogy valami nincs rendben, így mindenképpen ki akarta deríteni, hogy miért gondolja Dion azt, hogy őt nem értik meg, s hogy egyáltalán nem ismerik. Egy hónappal azután, hogy megegyeztek, az énekesnő menedzsere felhívta Taylort és azt mondta:

Nézd, el kell mondanom neked valamit. Celine nagyon beteg. Ezt senki sem tudja, azt pedig mi sem, hogy mi baja.

Amikor elkezdődött a forgatás, továbbra sem tudta, hogy az énekesnő 17 éve stiff-person-szindrómában szenved, de hamar rájött, hogy a film lényege nem ez, hanem hogy az énekesnő bűnösnek érzi magát, mivel hazudott a rajongóinak és eltitkolta állapotát: a teste pedig elkezdett összeomlani.

Taylor számára már az első forgatási nap is sokkoló volt, nem is sejtette, hogy a legkeményebb pillanat még hátra van.

Fotó: Amazon Prime Video / Bestimage / Northfoto Céline Dion, az I Am Celine Dion film részlete

Dion betegsége rohamokkal jár, ám annak kicsi volt a valószínűsége, hogy ez éppen egy forgatási jelenet közben jelentkezzen – így nem is beszéltek arról, hogy mi van akkor, ha ez megtörténik. Az utolsó jelenetek felvétele után azonban mégis megtörtént a nem várt fordulat, amit a kamera rögzített. A mintegy 50 percig tartó roham után a rendezőnő elmondta, hogy megörökítette, ami történt, mire Céline Dion ezt felelte:

Nem akarom, hogy kivágd ezt a jelenetet. Tudják meg az emberek, hogy min megyek keresztül.

Irene Taylor elárulta a Varietynek, hogy sokat beszélgettek arról, hogy az énekesnő vissza tud-e majd térni a színpadra. Dion folyamatosan azon gondolkodik, milyen módon énekelhetne újra közönség előtt. Sajnos a hangterjedelme szűkült a betegsége miatt, így nem feltétlenül hallhatnánk őt azokban a magasságokban és mélységekben is magabiztosan énekelni, ahogyan ezt korábban tőle megszoktunk. Még azon is gondolkodott, hogy műsorába bevonja az amerikai jelnyelvet, de valamilyen módon mindenképpen szeretne visszatérni.

De mi is ez a betegség?

A stiff-person-szindróma az izmokat érintő idegi rendellenesség, az izmok merevségével, görcsösségével jár. Olyan ritka, hogy körülbelül egy embert érint a millióból, eredetét és lefolyását még az orvosok is csak tanulmányozzák. Az énekesnő korábban elmondta, szerencsére a legjobb szakemberekkel van körülvéve, valamint családja is rengeteget segít abban, hogy minél hamarabb felépülhessen:

Sajnos ezek a görcsök a mindennapi életemre is hatással vannak, néha a sétálás is nehézséget okoz, és a hangképzésemet is akadályozza, nem tudok úgy énekelni, mint szoktam.

A betegségre jelenleg nincsen semmilyen gyógymód, egyre romló és fokozódó tüneteit speciális kezelésekkel csupán enyhíteni lehet. Azt nem tudni, hogy az énekesnő szervezete hogyan reagál ezekre.