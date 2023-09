Nincs gyógyír, testvére nyilatkozott Céline Dion állapotáról

Mint ismert, Céline Dionnál tavaly egy rendkívül ritka neurológiai betegséget, az úgynevezett izomgörcs-szindrómát, nemzetközi nevén stiff-person-szindrómát (SPS) diagnosztizáltak.

A betegség olyan ritka, hogy körülbelül egy embert érint a millióból, és maguk az orvosok is még csak tanulmányozzák. Állapota miatt a Courage nevezetű turnéját egy évvel el kellett halasztania, majd tavaly decemberben ismét elcsúsztatta az állomásokat, míg végül lemondta az egész turnét – köztük a 2024. március 26-ra tervezett budapesti koncertjét.

Nagyon sajnálom, hogy ismét csalódást kell okoznom mindannyiótoknak. Nagyon keményen dolgozom, hogy visszanyerjem az erőmet, de a turnézás még akkor is nagyon nehéz lehet, ha 100 százalékos vagy

– közölte akkori nyilatkozatában.

Állapotáról egyébként ő maga is beszámolt már a korábbiakban. Tavaly decemberben például, amikor ismét eltolta a koncertdátumokat, egy videóval jelentkezett, amelyben igyekezte hűen lefesteni, hogyan telnek a napjai.

Sajnos ezek a görcsök a mindennapi életemre is hatással vannak, néha a sétálás is nehézséget okoz, és a hangképzésemet is akadályozza, nem tudok úgy énekelni, mint szoktam