Bárki beülhet, és meghallgathatja, hogyan zajlik egy hegedű, zongora vagy cselló mesterkurzus, és persze a délutáni, esti koncertekre is várják a látogatókat. 2024. július 14. és 21. között kilencedik alkalommal rendezik meg az Echo Nyári Akadémiát a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban, ahol családias légkörben lehetnek együtt a művészek, és akár az érdeklődők is. Az Index Kulturális podcastjában Fülei Balázs zongoraművésszel, az akadémia alapító művészeti vezetőjével beszélgettünk.

„A muzsikusoknak azért is nagy előny kastélyban játszani, gyakorolni, mert a nagy terek számukra mindig ünnepélyes pillanatok. Egész évben szobákban, valamiféle lyukban eldugva gyakorolnak, itt viszont több napon keresztül nagy terekben, ötméteres belmagasságban, sok-sok légköbméterben lehet zenélni, ez az akusztikai érzékenységet nagyon segíti” – mondja az arútluK podcastban Fülei Balázs zongoraművész.

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban megrendezett Echo Nyári Akadémia alapító művészeti vezetőjének elmondása szerint a zenészek a felkészülési időt úgy töltik, hogy elképzelik, milyen lesz majd a koncertteremben, ahol, mondjuk, 40-50 percet kapnak terempróbára a helyszínen. „A léleknek őrülten üdítő, ha akusztikai környezetben lehet muzsikálni.”

Meditatív est

Ezt az akusztikát élvezhetik a látogatók is, akiket meghirdetett koncertek és spontán zenélések várnak a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban. Július 19-én, este 10 órakor például különleges előadásra, tulajdonképpen egy kísérletre kerül sor: Szalai András cimbalomművész Fülei Balázzsal éjszakai koncerten játszanak válogatást Liszt Ferenc kései műveiből cimbalom-zongora átdolgozásban.

Liszt érdekelt volt a cimbalomban, segítette is a fejlődését, sok művében vannak cimbalomszerű hangzások. Ezek leginkább Liszt kései alkotói periódusából valók, amelyekre mondhatom általánosságban azt, hogy alig van bennük hang, szinte több a csend. Egyszólamú dolgokkal kísérletezik, az egész olyan meditatív, olyan szabályoktól mentes. Kicsit olyan lesz ez a koncert, mint egy liturgia vagy mint egy meditáció. Úgy tervezzük, hogy csak egészen kis fényforrás lesz a színpadnál, és megszakítás nélkül játsszuk végig a darabokat. Lesznek köztük nagy csöndek is

– meséli Fülei Balázs. Érdemes tehát kocsiba ülni, és elmenni a Budapesttől 75 kilométerre lévő kastélyba, egy különleges nyáreseti koncertre. Július 17-én pedig a Korinda Zenekar lép fel, új lemezükből is ízelítőt adnak, és a koncert után tánctanítás is lesz – minél több résztvevő lesz, annál izgalmasabb táncház alakul ki a végére.

Fülei Balázs a Zeneakadémia kamarazene tanszékének vezetője, ezért megkérdeztük őt arról is, hogy mi a helyet most az intézményben. „Meglátásom szerint egy zeneakadémiát nem a vezetése, és még csak nem is a tanári kar tesz világhírűvé meg jól rangsorolhatóvá, hanem a hallgatók” – mondta.

Nehezen élte meg azokat a kritikákat, amelyek a Zeneakadémiát érték tavaly,

ezzel együtt úgy látja, a világ, a Facebook-posztok által alakított beszédkörnyezet nagyon megváltozott körülöttünk, és lehet, hogy a Zeneakadémiának is meg kell osztani olyan információkat is a munkájáról, amelyeket eddig nem szokott közölni. „De ez nem jelenti azt, hogy amiről az emberek nem tudnak, az nincs” – mondta, utalva a Zeneakadémián folyó kemény munkára.

(Borítókép: Fülei Balázs. Fotó: Papajcsik Péter / Index)