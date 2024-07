Martin Garrix aratta le a babérokat, szerény barátja a Szigeten törne be

Sokan talán még az EDM-kedvelők közül sem hallottak Justin Mylo nevéről, pedig egy olyan, világszinten is elismert lemezlovas mellett gyakorolt és zenélt, mint Martin Garrix, akihez hasonlóan 2019 után ő is fellép az idei, 30. Sziget Fesztiválon. Kihagyni ráadásul az elektronikus zene rajongóinak egyiküket sem érdemes, ugyanis a sokszor hasonló, mégis egyedi hangzásuk egyaránt remek hangulatot képes teremteni – akárcsak legutóbbi vendégszereplésükkor.

Martin Garrix neve talán már az elektronikus zenét nem igazán kedvelők körében is meglehetősen ismerősen cseng. Ha máshonnan nem is, az utcán sétálva vagy a közösségi oldalakat görgetve már belefuthattak az arcképébe, ugyanis a jelenleg első számú holland DJ idén is hazánkba látogat a jubileumi Sziget Fesztivál egyik headlinereként.

Hiába hallgatják azonban slágereit több millióan a világon, a legtöbb dal kapcsán általában csupán az ő neve merül fel, a vele együttműködő lemezlovasok többsége pedig hamar feledésbe is merül a számok megjelenését követően – még ha egy tehetséges jóbarátról is van szó. Ilyen személy Garrix életében Justin Mylo is, aki annak ellenére, hogy egyidős a világhírű DJ-vel, és szinte ugyanakkor álltak először a pult mögé, mégis jóval kevesebbet profitálhatott a zenélésből. Már több nagy slágert is közösen írtak meg, emellett saját karrierjét szintén remekül egyengeti, így az sem különösebben meglepő, hogy 2019 után ő is újra a Sziget Fesztivál fellépőinek névsorában látható.

Justin Mylo, eredeti nevén Emilio Justin Behr Amszterdamban, Hollandiában született 1995. november 7-én, és bár meglehetősen fiatalon belekezdett már az alkotásba, nagyobb slágerei ellenére sem tudott egyelőre kortársa és jóbarátja nyomdokába lépni. Viszont kétségtelenül gyorsan a figyelem középpontjába került a magyarul elektronikus tánczenének csúfolt EDM világában. Az előadó ugyanis már fiatalon élénk érdeklődést mutatott a zene iránt, ami nem is meglepő, hiszen Amszterdam vibráló kulturális központjában felnőve számos zenei hatás érte. Mylo kezdetben sokkal inkább a gitározáshoz vonzódott, ám hamar az elektronikus zene megszállottja lett, így minden szabadidejét arra fordította, hogy hűen a holland néphez, ő maga is DJ legyen. Tizenéves korában már zeneszerkesztő programokat használt, ez idő alatt pedig kialakította meglehetősen sajátos hangzását, amit a mai napig megőrzött.

Az igazán nagy áttörést az 1996-os születésű, nála csupán fél évvel fiatalabb Martin Garrix megismerése hozta el számára, akivel 2015-ben együttműködve kiadták a Bouncybob című dalt. A szám gyorsan elismertté vált a szakmán belül, emellett pedig milliók hallgatták meg a streamingszolgáltatókon. Ennek köszönhetően Mylo komolyabb követőbázisra tett szert, ám továbbra is sokkal inkább a barátja aratta le közös zenéjük babérjait, mintsem ő maga. Persze a szakma berkein belül remek kapcsolatokat alakított ki ennek ellenére is, így nem meglepő, hogy azóta közös dalokat adott ki Garrix mellett Mestóval és Mike Williamsszel is – akik egyaránt a holland DJ-szakma új aranygenerációjához tartoznak.

Justin Mylo zenéje alapvetően mozgalmas, vidám dallamvezetésű, fesztiválokra kész, mégis egyedi hangzásáról ismert. Ez a jellegzetes stílus olyan népszerű dalaiban is megnyilvánul, mint a Chasing Shadows, a Cheap Motel vagy éppen a szintén Garrixszel készített Burn out.

Munkája gyümölcse pedig be is érett, olyan neves zenei fesztiválok színpadján lépett már fel, mint a Tomorrowland, az Ultra Music Festival, a Sziget vagy éppen a Creamfields. Nemzetközi turnéi során Európát, Ázsiát, Észak-Amerikát és más régiókat is bejárt már, így a lehető legjobb úton halad afelé, hogy az ő neve is néhány polccal feljebb kerüljön.

A közönséget talpra állítja, a legjobb lemezlovasokat leülteti

Ennek eléréséhez ráadásul nem elég csupán jó előadónak vagy lemezlovasnak lenni, de a népszerűség sem árt, a közösségi média adta lehetőségeket pedig Mylo is jól felismerte. A pandémia alatt rendkívül kedvelt formátummá váló podcast műfajt hamar elsajátította, ismeretségi körének köszönhetően pedig nem volt nehéz olyan embereket találnia, akiket egy saját műsor keretein belül kérdezhet.

A zeneiparról szóló beszélgetéseiben a legtöbb pályatársa már szerepelt, így Jay Hardway, Bassjackers, Julian Jordan és Brooks is.

A műsor immáron a harmadik évadnál tart, és annak ellenére, hogy a nézettségi számokon még minden bizonnyal szívesen csiszolna a DJ, láthatóan rendkívül nagy szenvedéllyel csinálja, így vélhetően nem csak a milliós bevételért vagy a 10 perc hírnévért vágott bele a videózásba.

Martin Garrix 12 éves korában figyelt fel rá, azóta barátok

Azzal ugyan az EDM berkein belül sokan tisztában vannak, hogy több közös slágert is készítettek már együtt, azt csak kevesen tudják kettejükről, hogy igazán közeli jóbarátok hosszú évek óta. A két holland fiatal akkor ismerkedett meg, amikor Mylo 12-13 éves volt, Martin Garrix ugyanis akkoriban már kisebb bulikat csinált fiataloknak, amelyek egyikén későbbi kollégája is megjelent. Mivel otthon ekkor már Mylo is készítette a saját számait, és azt érezte, nincs vesztenivalója, egy közösségi oldalon ráírt Garrixre, hogy szeretne az egyik buliján ő is fellépni.

Meglepetésére nemcsak választ, de engedélyt is kapott erre, így barátságuk és együttműködésük azóta is töretlen – még akkor is, ha azóta Martin Garrix többször is volt a világ első számú lemezlovasa, a sokak szerint hasonló tehetségű Mylo nevét azonban továbbra is csak kevesen ismerik.

Martin Garrix és Mylo kedvenc bulija is Budapesthez köthető

Mint ismert, nemcsak Justin Mylo, hanem Martin Garrix is fellép az idei Sziget Fesztiválon, aki Mylo Party arénás szettjével ellentétben a Nagyszínpadon állhat a pult mögé.

Persze mindez semmit sem von le a DJ érdemeiből, ahogyan abból sem, hogy 2019-es fellépésére Justin Mylo is szívesen emlékszik vissza. Elmondása szerint annak a nyárnak az egyik legjobb buliját adta a Szigeten, ennek lenyomatát pedig mai napig őrzi közösségi oldalán.

Akárcsak az első számú holland DJ, aki barátjával ellentétben már többször járt hazánkban. Nemegyszer fellépett a Balaton Soundon, majd 2015-ben a Sziget Fesztiválon is hatalmas show-t csinált. Ez ráadásul annyira elképesztő volt számára, hogy a fellépést az egyik legnagyobb és legkedvesebb bulijának titulálta később, 2019-ben, amikor újra a fesztiválra érkezett. Erről az életét bemutató sorozatban is beszélt, amelyben egy egész epizódot szentelt a Szigetnek.

A Martin Garrix Show ezen része ide kattintva vagy alább tekinthető meg, aki pedig nem szívesen maradna le a holland EDM koronázott és egyelőre koronázatlan királyáról, legyen ott augusztus 7. és 12. között az idei Sziget Fesztiválon, amelyről az Indexen is folyamatosan beszámolunk majd.

(Borítókép: Justin Mylo Milánóban 2022. szeptember 10-én. Fotó: Sergione Infuso – Corbis / Getty Images Hungary)