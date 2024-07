Hatalmas bravúrt ért el az Attraction Látványszínház Juniors csapata, bekerültek ugyanis a 2024-es America's Got Talent élő show-jába. Az árnyjátékkal foglalkozó fiatal formáció Szűcs Márton vezetésével indult neki az augusztusi megmérettetésnek, aki édesapja, Szűcs Zoltán és az Attraction társulat felnőttcsapatának 2013-as sikerét igyekszik megismételni, akik első nemzetközi és első magyar fellépőként hozták el a Britain's Got Talent fődíját. Szűcs Zoltánnal és Szűcs Mártonnal az őszi, arénabeli előadásukról is beszélgettünk.

„Nagyon magasan van a mérce, de ezt nem kihívásnak mondanám, inkább óriási segítség, hogy a legjobbaktól tanulhatunk. Ahogy a gyerekek kreatívan részt vesznek a produkcióban, úgy apa és a felnőttcsapat is segít. Olyanok vannak a háttérben, akik már keresztülmentek azon, amin most épp mi is” – kezdi a beszélgetést Szűcs Márton.

A fiatal művész egyelőre nem ideges, inkább izgatott. Várja az előttük álló megmérettetést, noha nincs könnyű dolguk. Nem csupán édesapja csapatának korábbi győzelme ad hozzá a kihíváshoz, hanem egy új közegben, élő műsorban kell bizonyítaniuk tudásukat a világ egyik legnézettebb tehetségkutató műsorában. A próbafolyamat komoly nehézségekkel jár, s noha a csapatuk a 8–18 éves korosztály tagjaiból áll, Szűcs Márton elmondása szerint mindenki profi módján áll hozzá a feladathoz.

Nagyon szigorú beosztása van a csapatnak. Ahogy megérkeztünk Amerikába, már tudtuk, melyik nap mikor lesz próbánk, mikor lesz a főpróba, mikor nézhetjük meg a helyszínt.

Szűcs Zoltán, az Attraction vezetője, aki felnőttcsapatával több ország számos tehetségkutatóját megjárta már a Csillag születiktől a Briatin's Got Talentig, elmondta, hogy az America's Got Talent műsor elképesztően professzionális.

A színfalak mögött

A szigorú beosztás ellenére borzasztóan kedvesek és türelmesek a szervezők, mindent megtesznek azért, hogy gördülékeny legyen a folyamat. Az előadóművész szerint figyelemre méltó a megoldóképesség, mindig az van szem előtt, hogy miként lehet a leghatékonyabban és pontosabban megvalósítani a dolgokat, miközben a gyerekek nem érzik a rajtuk lévő terhet.

Minden arról szól, hogy add elő magad, engedd szabadjára a fantáziád, éld meg az életed. Viszont minden pontosan be van osztva. Azért ezt nem egy kéjutazásként kell elképzelni. Ott vagyunk reggel nyolctól este nyolcig. Ami viszont szépsége az egésznek, hogy a gyerekek éppúgy helytállnak, mint a felnőttcsapat

– meséli Szűcs Zoltán.

Az előadóművész hosszú utat járt be, mielőtt elérték volna a világhírnevet. Breakcsapatával megnyerték a Ki mit tud? című tehetségkutatót, majd a kilencvenes években a Hip Hop Boyz tagjaként is országszerte ismertté vált – akkor még a Real Action művésznéven.

Mindig igyekezett egy kicsit előbbre tekinteni, mint ahol épp van. Amikor a breakcsapatával próbáltak, már a Hip Hop Boyzon gondolkodott. Később elkezdett tánciskola-hálózatot kialakítani, majd közösen dolgozott a Nox zenekarral, de már a 2000-es évek elején tervezte az Attraction Látványszínházat.

Különleges hozzáállás

Célja 2004-ben valóra vált, majd 2007-ben már a hazai nagyközönség elé állt a csapattal a Csillag születikben. Ezután bejárták a világot Kínától Amerikáig, közben újabb tehetségkutatókon vettek részt, de az igazi nagy áttörést 2013 hozta, amikor első nemzetközi és első magyar versenyzőként megnyerték a Britain's Got Talentet.

Amikor megnyertük a versenyt, azt mondtam a srácoknak, hogy »gyerekek, most bemegyünk a backstage-be, szépen összeszedjük a cuccunkat, még nem ünneplünk«, majd leültettem őket az öltözőben, és megmondtam, hogy »a munka csak most kezdődik«

– emlékszik vissza Szűcs Zoltán.

Így is lett. Ahelyett, hogy egyenesen a fényűző fogadásra mentek volna, először a csapatot szerette volna újra két lábbal a földre állítani. Azóta számtalan nemzetközi előadásuk volt, még az angol királyi család előtt is felléphettek, de a társulat alapítója továbbra sem hagyott fel az előretekintő gondolkodással. Már akkor a fejében volt az utánpótlás kérdése, ami a most versenybe szálló Attraction Juniorsszal valóra is vált.

Noha a csapat első próbálkozása a Britain's Got Talent műsorában sikert aratott, az élő show-ba nem tudtak bekerülni. Ez nem törte meg a kitartást, újrapróbálkoztak – most már az America's Got Talent tehetségkutatójával.

Nem szabad feladni. Addig kell próbálkozni, amíg nem sikerül. A csapatunk szerintem nem vette kudarcnak, hogy akkor nem jutottunk tovább, hisz így is óriási sikert arattunk

– fogalmaz Szűcs Márton.

Nyolctól tizennyolcig

Az ifjú előadóba már gyerekkorától beivódott a táncművészet. Ahogy édesapja visszaemlékszik, szerinte rengeteget jelentett, hogy már fiatalon azt figyelte, ahogy ő és a felnőttcsapat próbál. Ezáltal kialakult benne a természetes képesség, hogy könnyedén tud térben látni, gondolkodni és tervezni.

Hasonló történt a motiváció terén is. Mivel részese lehetett annak a művészetnek, amit az édesapja csinál, látva a próbákat és az előadásokat kialakult benne a vágy, hogy szeretné ezt továbbvinni, szeretne a csapat, a közösség részese lenni, szeretne bizonyítani. „Most jött el az idő, hogy ezt a juniorcsapatot elvigyük Amerikába, és megmutassuk a világnak, hogy mire vagyunk képesek” – mondja, hozzátéve:

A legfontosabb a türelem és az alázatosság. Enélkül a kettő nélkül nem működne. Viszont a kedvesség is nagyon fontos. Minden gyerek, aki a csapatban van, alapvetően motivált, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa a próbákon és az előadásokon. Büszkeség ez a csapat. A gyerekek remekül viselkednek, bírják a megpróbáltatásokat, az utazást, hisz ez egy kilencórás repülőút, és akkor még nem beszéltünk az időeltolódásról.

Az Attraction Juniors csapat legkisebb tagja nyolcéves, a legidősebb tizennyolc. Szűcs Zoltán szerint érdekes, hogy bár minden korosztály másfajta oktatást igényel, itt egyként működnek és segítik egymást.

Egy Taylor Swift-féle elismerés

A csapat összeállításakor nehéz volt kiválasztani, hogy kiket nevezzenek a versenyre, de az idő őket igazolta, az Attraction Juniors kilencfős csapata remek összhangban, profin működik. A versenyen Szűcs Márton mellett Balogh Szófia, Kiss Bori, Kiss Ida, Hajdu Nikolett, Szabó Lara, Carballo-Kohari Dorina, Kollár Emma és Demartis Eden Alexander vett részt. Az élő műsorra teljesen új koreográfiával készülnek, amiről egyelőre nem árulhatnak el többet.

Korábban, a Britain's Got Talent műsorához az iskolai zaklatás témakörében raktak össze egy produkciót, az America's Got Talent válogatójára pedig a valóra vált álmokról készítettek koreográfiát. Utóbbinak az az érdekessége, hogy Taylor Swift egyik dalára adhatták elő, ami páratlan a Got Talent-műsorok történetében, ugyanis az énekesnő nem szokta engedélyezni zenéi felhasználást. Szűcs Zoltán szerint most azért tehetett kivételt, mert amikor megnyerték a Britain's Got Talentet 2013-ban, akkor Swift volt a vendégelőadó, akinek feltehetően nagyon tetszett a műsoruk.

De az Attractionnek nemcsak a Juniors csapat sikerei miatt különleges 2024, hanem azért is, mert ősszel különleges koncertre készülnek: 2024. október 19-én a Papp László Budapest Sportarénában lépnek föl. A hazai nagyközönség előtt ez lesz az első, egész estés előadásuk, ami egyszerre ünnep is, hiszen a társulat idén húszéves.

Szűcs Zoltán elmondta, hogy hiába járták be a világot, és hívták őket számos országba, vagy kérték, hogy költözzenek Amerikába, Angliába, sosem helyezték át székhelyüket. Szerették volna megőrizni az árnyékszínházzal foglalkozó társulat magyar mivoltát. Ahogy fogalmaz:

Mindig meg akartam tartani azt, hogy magyar táncosokkal Magyarországról dolgozunk. Innen alkottunk minden csodát, amit Kínába, Európa több országába meg Amerikába vittünk. Ez még most is így van. Az erősségünk, hogy az árnyékműfajjal úgy adjuk át a történetet, hogy az a világ bármely pontján érthető és látványos legyen korosztálytól függetlenül.

A készülő fellépésről elárulja: „Ezúttal olyan újszerű megoldással készülünk, amit eddig még árnyékprodukcióban nem használtak.”

