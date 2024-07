Senki sem hitt benne, de ma már a szakma legnagyobbjai is meghajolnak előtte

Már tinédzserként leszerződött egy kiadóhoz, dalokat írt Beyoncénak, a Little Mixnek, Ellie Gouldingnak, Zara Larssonnak és még John Legendnek is, igazi sikerre mégis csak akkor tett szert, amikor hátrahagyott mindent és önálló karrierbe kezdett. A 26 éves Rachel Agatha Keen, vagy művésznevén egyszerűen csak RAYE karrierje még csak most indul be igazán, egetrengető hangjával mégis olyan rekordokat döntöget, amiket még a szakma legnagyobbjai is elismernek – hamarosan pedig idehaza, a Sziget fesztiválon is megmutatja, miért is hivatkoznak rá egyesek a 2020-as évek Amy Winehouse-aként.

Kevesen mondhatják el magukról, hogy egy év alatt hét jelölést kapnak a Brit Awardson, amiből hatot egy este alatt díjra is tudnak váltani, hiszen a világon jelenleg csak egyetlen ilyen előadó van: Raye. A 26 éves lány 2024-ben rekordot döntött, egy szezon alatt ő kapta ugyanis a valaha volt legtöbb jelölést a legnevesebb brit zenei díjátadón, és olyan előadó sem volt még a gála történetében, akit ennyiszer díjaztak volna az est folyamán. A történetet tovább színesíti, hogy Raye mindezt élete első stúdióalbumával, a My 21st Century Blues-zal érte el, tehát mondhatni szó szerint berobbant az angol popkulturális életbe – a siker azonban nem mindig volt számára magától értetődő.

Zenei pályafutását tiniként kezdte, 2014 és 2017 között több EP-t és kislemezt is kiadott a Polydor Records-szal együttműködve, ezek közül a leghíresebb talán a Jax Jones-szal közösen készülő You Don't Know Me volt, ami nem csak az angol és amerikai, hanem a magyar slágerlistákat is letarolta 2016-ban. Tehetségére azonban ekkoriban még nem feltétlenül figyeltek fel az emberek, ami azonban talán még rosszabb, hogy maga a kiadója sem. Miközben dalokat írt a 2010-es évek popzenéjét leginkább meghatározó énekesnőinek – mint például Beyoncénak vagy Ellie Gouldingnak –, aközben saját, első komolyabb hangvételű EP-jén is dolgozni kezdett.

Végek és kezdetek

2020-ban végül ugyancsak a Polydor Records gondozásában megjelent az Euphoric Sad Songs című EP, aminek kislemezei ugyan több országban is felkerültek a slágerlistákra, ennek ellenére a lemez korántsem hozta a tőle elvárt sikert – elsősorban azért, mert a kiadó egyszerűen nem bízott Raye tehetségében. Az akkor 23 éves énekes-dalszerzőnél ez volt az utolsó csepp a pohárban: megelégelte, hogy kiadója semmibe nézi, az általa írt dalokat más előadóknak adják oda, emellett pedig visszatartják abban is, hogy kiadja első nagyszabású stúdióalbumát. Raye 2021 júliusában egy közleményt is kiadott ezzel kapcsolatban, amiben úgy fogalmaz, hogy a Polydor évek óta visszatartja őt, ezért megszünteti az amerikai-angol kiadóval való szerződését.

Ahol azonban egy ajtó bezárul, ott egy új is kinyílik – ez pedig halmozottan igaz volt Raye-re is. Az énekesnő független pályafutásba kezdett, hogy olyan előadókhoz hasonlóan, mint például Taylor Swift, a saját maga ura lehessen. Ez pedig – ahogy az mostanra bebizonyosodott – élete egyik legjobb döntése volt. Független előadóként 2022 júniusában adta ki első kislemezét, ami már stúdióalbumának előfutára volt. A Hard Out Here. ugyan nem hozott töretlen sikert, a két hónappal később, 2022 augusztusában érkező Black Mascara. már jobban teljesített.

Escapism és a My 21st Centuries Blues

Az igazi áttörést mégis a 2022 októberében debütáló Escapism. című dal hozta el, ami az olyan közösségi oldalaknak köszönhetően, mint például a TikTok, szó szerint az egész világot letarolta. A dal az Egyesült Királyság slágerlistájának első helyére került, de a tengerentúlon, az Egyesült Államokban is jól teljesített – a Billboard Hot 100-es listájának 22. helyéig jutott. 2023 februárjában végül hivatalosan is megjelent Raye első stúdióalbuma, a My 21st Centuries Blues, ami egy intrón, 13 dalon és egy outrón keresztül egy igazi érzelmi hullámvasúton viszi végig a hallgatót, miközben betekintést nyújt a pop, a dance, az r&b, a jazz és a blues krémjébe is.

A korong a brit slágerlisták második helyéig jutott – egyedül Shania Twain Queen of Me című albuma tudta megállítani az első helytől, ez azonban még csak a kezdet volt. Raye ezek után sorra kapta a meghívásokat a legnevesebb talkshow-kba, de világsztárok is felkérték, hogy turnézzon velük. 2023 áprilisa és májusa között például Kali Uchis, míg ugyanezen év júniusában SZA előzenekara volt. Az énekesnő emellett kiemelt idősávot kapott a leghíresebb európai fesztivál, a Glastonbury színpadán is – köszönhetően brutális énekhangjának és előadásmódjának. Míg dalainak stúdióverziói a legtöbb esetben a klubbokban szólnak a legnagyobbat, addig élőben Raye 180 fokos fordulatot vesz:

élőzenekarral, bizonyos esetekben kórussal kiegészítve adja elő szerzeményeit. Ehhez adódik hozzá nyers, páratlan hangja, amivel úgy játszadozik, mint kisgyerek a homokban.

Az eredmény egy rendkívül egyedi egyveleg, amihez foghatót jelenleg nem igazán találni a szakmában. Raye 2023-ban London egyik legnevesebb koncerttermében, a Royal Albert Hallban is koncertet adott a Heritage Orchestra és a harminc tagú Flames Collective kórussal kiegészülve, ami a kritikusok szerint az egyik legszínvonalasabb előadás volt, amit valaha Royal Albert Hallban tartottak. Mindezt pedig hamarosan idehaza is átélhetjük.

A Szigetet is beveszi

Mint az ugyanis tavasszal kiderült, Raye itt lesz a 2024-es Sziget Fesztiválon, méghozzá a Nagyszínpadon. A 26 éves énekes-dalszerző a fesztivál zárónapján, tehát augusztus 12-én, hétfőn fog fellépni, és ugyan csak a 17:30-as idősávot kapta meg, ez senkit se tántorítson el attól, hogy megnézze a produkciót. Raye után 19:15-től Skrillex veszi uralma alá a Main Stage #30-ot, míg a fesztivál zárókoncertjét az ugyancsak angol Fred Again.. adja majd a tervek szerint 21:15-től.

