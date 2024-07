Budapesten lép fel Lenny Kravitz, akinek többek közt olyan slágereket köszönhetünk, mint az Are You Gonna Go My Way, az I Belong To You vagy a Fly Away. A zenész karriere során számos stílust kevert a rocktól a funkyn át egészen az R&B-ig, miközben belekóstolt a színészetbe is Az éhezők viadala filmsorozatban, illetve divatcéget is alapított. Közelgő budapesti koncertje apropóján összeszedtünk néhány érdekességet, hogy olvasóink tesztelhessék tudásukat, valójában mennyit is tudnak az amerikai rocksztárról.