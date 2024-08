Olyat tettek a Szigeten a hollandok, amire fesztiválon még nem volt példa

Az átlagember általában sokszor megalapozottan gondolja azt, hogy a globálisan is ismert előadók nagy része a sikertől megrészegülve teljesen kivetkőzött emberi mivoltából, erre azonban bőven akad ellenpélda is. Az utóbbiak táborát erősíti a Sziget Fesztiválon szombat este hatalmas bulit csapó holland Justin Mylo is, akinek szerénységéről és kedvességéről ezúttal szemtől szemben is meggyőzödhettünk. A DJ lapunknak adott rövid interjújában kitért Martin Garrix-szel való barátságára, a Stmpd Rcrds Szigeten írt történelmi pillanatára, de mesélt podcastjéről, és arról is, hogy a zenéjével korántsem az aktuális trendeket akarja követni.

A Sziget szombati napja kétségkívül sokáig fog még beszédtémát szolgáltatni a fesztiválozók között, hiszen Martin Garrix vezényletével a holland DJ-k elfoglalták és letarolták az egész Hajógyári-szigetet – az est főszereplője mellett az általa létrehozott Stmpd Rcrds többi előadójának elképesztő buliját pedig nem lehet szó nélkül hagyni.

Az elmúlt években Martin Garrixnek szinte az összes olyan gyerekkori barátja, aki – a hollandoknál nem meglepő módon – azóta DJ lett, az ő kiadójának gondozásában adja ki a számait és lemezeit, közülük pedig Andrew Mathers, Eleganto, Nuzb, DubVision, Mesto, Maksi, Blinder, Merow és Justin Mylo is fellépett szombat este a Party Arénában. Utóbbival lapunk egy rövid interjút is készített Garrix szigetes fellépése előtt.

A Szigeten idén olyasmi történt, amire még nem volt példa

Justin Mylo, eredeti nevén Emilio Justin Behr 1995. november 7-én látta meg a napvilágot. Bár meglehetősen fiatalon belekezdett már az alkotásba, és voltak is nagyobb slágerei, egyelőre nem tudott kortársa és jó barátja nyomdokába lépni. Pedig zenéje korántsem indokolja ezt, hiszen hangzásvilága és hangszerelése merőben hasonlít Martin Garrixére, egyedi stílusa és személyisége miatt pedig kétségkívül a kiadó egyik csiszolt, ám kisebb figyelmet kapó gyémántja. Tehetségét már szerte a világon megmutathatta, Ibizától Miamiig tömegek hallgatták meg a mindig szerény és kedves Mylót, aki 2019-ben már a Szigeten bebizonyította, hogy jogosan említhetik a nevét egy lapon Martin Garrixével.

Kollégájához hasonlóan ő is remek élményekkel távozott akkor Budapestről, így érthető, hogy már este kilenckor nagy izgalommal várta a Nagyszínpadon fellépő barátja show-ját – na meg persze saját Party Arénás fellépését is.

A Sziget az egyik legnagyobb fesztivál a világon, így nagy megtiszteltetés, hogy itt zenélhetek. Már most nagyon izgatott vagyok, örülök, hogy újra itt lehetek. A helyszín nagyon különleges, itt van a város közepén egy sziget, ahol mindenhol fények, na meg persze sátrak vannak – ez az egész egy olyan hangulatot kölcsönöz az embernek, amilyet máshol nem lehet érezni, csak itt. Tényleg különleges

– magyarázta lapunknak a 28 éves DJ fülig érő mosollyal és csillogó szemekkel.

Justin Mylo már 2019-ben is nagyon jól érezte magát Budapesten, a várost pedig olyannyira megkedvelte, hogy podcastműsorának elindítását is egy itt készült képpel jelentette be a táborának. A visszatérés ráadásul most különösen várakozásokkal teli volt számára, ugyanis a saját Stmpd rendezvényükön kívül

ez volt az első alkalom, hogy a kiadó zenészei egy fesztiválon egyetlen este alatt egymás után játszanak ugyanazon a színpadon.

Elmondása szerint az egészet egyfajta osztálykirándulásként élte meg a társaság, úgy, mintha maguk is csupán bulizni, nem pedig zenélni érkeznének a Szigetre.

Már az út is kifejezetten szórakoztató, jó móka volt, hiszen néhányunk együtt repült ide, az utat pedig végighülyéskedtük. Ez a kiadó tényleg valami más, olyanok vagyunk, mint egy nagy család – közösen érkeztünk, akárcsak egy nyaralásra vagy iskolai kirándulásra. Nem is kollégák, sokkal inkább barátok vagyunk, egyesekkel már gyerekkorunk óta ismerjük egymást, együtt kezdtünk zenélni, és így mindig van kihez fordulni. Az pedig, hogy egymás szettjeire bulizhatunk, igazán kiemelkedővé teszi ezt az estét

– válaszolta kérdésünkre Justin Mylo.

Garrix főnökké válása sem tette tönkre a kapcsolatukat

A baráti társaság összetartó ereje persze a kiadót megalapító Martin Garrix, akivel maga Mylo is együtt indította be saját zenei pályáját. A két holland fiatal még akkor ismerkedett meg, amikor Mylo 12-13 éves volt, Martin Garrix ugyanis akkoriban már tartott kisebb bulikat fiataloknak, amelyek egyikén későbbi kollégája is megjelent. Mivel otthon ekkor már Mylo is készített saját számokat, azt érezte, nincs vesztenivalója, egy közösségi oldalon üzenetet küldött Garrixnek, hogy szeretne az egyik ilyen eseményen ő is fellépni. Meglepetésére nemcsak választ, de engedélyt is kapott erre, barátságuk és együttműködésük pedig azóta is töretlen – még úgy is, hogy Martin Garrix azóta többször is volt már a világ első számú lemezlovasa, a sokak szerint hasonló tehetségű Mylo nevét azonban továbbra is csak kevesen ismerik.

A mi kapcsolatunk egészen fiatal korunk óta szoros, már 12-13 évesen barátok lettünk. Emiatt az sem volt kérdés, hogy amikor ő otthagyta az előző kiadóját, és sajátot akart indítani, azonnal eszébe jutottam, én pedig mindenben segítettem, amiben csak tudtam. Én is nála akartam kiadni a zenéimet, hiszen ő ismeri a legjobban azt, mit és hogyan szeretnék megvalósítani

– mesélt Garrixszel való kapcsolatáról az előadó, hozzátéve: „Ő mindig is nagyon támogatta, amit csináltam, és annak ellenére, hogy barátok vagyunk, főnökként mindig ad építő kritikát is persze – de ez teljesen más, mintha idegenek akarnák megmondani, mit csináljak. Nálunk tényleg minden nagyon természetesen alakult, örülök, hogy még mindig együtt csináljuk, amit igazán szeretünk.”

A mindig szerény és kedves podcastes

A Bouncy Bob című slágernek köszönhetően Mylo nevét a DJ-nemzeten kívül is hamar megismerte az elektronikus zenei műfaj globális tábora, ennek köszönhetően pedig a világ legnagyobb színpadait és arénáit is megtöltötte már, mégis a földön maradt – nem véletlen, hogy kollégái a legkedvesebb és legszerényebb emberként beszélnek róla.

Szerintem én egyszerűen ilyen vagyok az élet minden területén, úgyhogy ezért nem is kell sokat tennem. Imádok emberek között lenni, fesztiválokon fellépni, zenével és pozitív energiával körülvéve, akárcsak itt, a Szigeten. Ez az, ami feltölt és ami működteti a belső órámat. Boldoggá tesz, amit csinálok, és örülök, ha másoknak is tudok ebből egy darabot adni

– magyarázta a rá jellemző jókedvvel a lemezlovas, aki zeneileg is mindig arra törekszik, hogy meghálálja az emberek szeretetét. „A zene nyilvánvalóan folyamatosan változik, de van, ami nem. Szerintem mindig az a legfontosabb, hogy azt csinálja az ember, amit szeret, nekem az a felfogásom, hogy olyan zenét kell készíteni, amit élvezek, ahelyett, hogy a trendeket követném. A jövőben is ezt teszem majd – önmagam leszek, és jó zenét készítek” – tette hozzá.

Pontosan az embereknek való örömszerzés volt a célja akkor is, amikor 2022-ben úgy döntött, hogy a YouTube-csatornáján elindítja saját beszélgetős műsorát, amelyben már befutott vagy még kevésbé ismert DJ-kkel ül le egy asztalhoz kivesézni a szakmát.

Eleinte csak egy kis szórakoztató projektként indult a Covid alatt. Épp ráértünk, mert nem voltak fesztiválok vagy fellépések, és úgy gondoltam, mókás lenne, ha először a kollégákkal beszélgetnénk arról, nekik milyen megélni a pandémiát, és hogy ez a helyzet hogyan befolyásolta az életüket. Aztán úgy éreztem, ez egész menő lett, ezért aztán folytattam. Tényleg szerettem arról beszélgetni másokkal, hogy mi zajlik a fejükben, és mélyebben beleásni magam az életükbe. Addig fogom csinálni, amíg élvezem, és értéket tudok teremteni – most még nem mondhatok semmit, de lesznek új és szórakoztató dolgok a jövőben a csatornámon

– zárta a beszélgetést Justin Mylo, aki hosszas búcsút követően maga is sietős léptekkel indult el jó barátja szombat esti nagyszínpados fellépésre.

(Borítókép: Justin Mylo. Fotó: Tövissi Bence / Index)